अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' को पूरा हुए 1 साल, हैदराबाद में होने वाला है स्पेशल शो

2024 में जब अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2: द रूल रिलीज़ हुई थी, तभी दुनिया ने साल की सबसे बड़ी फिल्मी घटना देखी थी. पुष्पा: द राइज़ की दूसरी कड़ी होने के कारण इस फिल्म ने फिर से वही एक्शन, गुस्सा, स्टाइल और दमदार अंदाज़ वापस ला दिया था, और बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. अब जब पुष्पा 2: द रूल अपनी पहली सालगिरह मना रही है, दुनिया भर में इसका जश्न उसी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. फैंस की खुशी भी कम नहीं हुई है, सबको फिर से वही पुष्पा वाला क्रेज़ याद आ रहा है. इसी मौके पर आज हैदराबाद में फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग रखी गई है, जहां फैंस एक बार फिर इस हिट फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं.

‘पुष्पा 2’ का हैदराबाद में आज होगा स्पेशल शो

हैदराबाद में एक बार फिर पुष्पा 2: द रूल का क्रेज़ देखने को मिलेगा. पहली सालगिरह के मौके पर फैंस ने एक खास स्क्रीनिंग रखी है, जिससे फिल्म दोबारा बड़े पर्दे पर लौट रही है और माहौल फिर से जोश से भर जाएगा. एक साल बाद दर्शक पुष्पराज का वही जादू और जोश दोबारा महसूस कर पाएंगे. पुष्पा 2: द रूल पिछले साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्म थी, और रिलीज़ होने के बाद इसने उम्मीदों से भी ज़्यादा कमाल किया.

अल्लू अर्जुन का एक बार फिर आइकॉनिक पुष्पराज बनकर लौटना लोगों में नई उत्सुकता लेकर आया और दर्शक सच में दीवाने हो गए. फिल्म ने जहां कहानी को आगे बढ़ाया, वहीं एक साथ दो गुना एक्शन और जोश भी दिखाया. इसके साथ ही श्रीवल्ली (रश्मिका मंदाना) और भंवर सिंह शेखावत (फहाद फाज़िल) जैसे पसंदीदा किरदारों ने भी पूरी फिल्म में अपना असर बनाए रखा.

अल्लू अर्जुन ने दिखाया स्टारडम किसे कहते हैं

अल्लू अर्जुन जब दोबारा अपने ब्लॉकबस्टर किरदार पुष्पराज बनकर लौटे, तो पूरे देश में ऐसा जुनून देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. डबल स्वैग और डबल गुस्से के साथ उन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए और हर तरफ से जबरदस्त प्यार हासिल किया. उनके दमदार एक्शन, तगड़े डायलॉग्स और जबरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस ने दिखा दिया कि वे क्यों पुष्पा: द राइज के लिए नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि लोग बस देखते रह गए. उनकी स्टारडम ने देश भर में एक अलग ही लहर पैदा कर दी, जहां-तहां विशाल पोस्टर लगे, उनके घर के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी और यहां तक कि उनके लुकअलाइक भी वायरल होने लगे. एक स्टार के तौर पर उन्होंने सच में हर हद पार कर दी और दिखा दिया कि स्टारडम किसे कहते हैं.





भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी

मइथ्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन सुकुमार ने किया था. आइकॉनिक डायलॉग्स, दमदार बैकग्राउंड म्यूज़िक और बड़े-स्केल वाली दुनिया, इन सबने मिलकर फिल्म को एक नई ऊंचाई दे दी और इसे साल की सबसे बड़ी फिल्म बना दिया. फिल्म ने दुनिया भर में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. यह भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, साल 2024 की नंबर-1 इंडियन ग्रॉसर, अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म, और दुनिया भर में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई.