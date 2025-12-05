5 दिसंबर, शुक्रवार से बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ छाने को तैयार है. हालांकि एक हफ्ते पुरानी , धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म ‘तेरे इश्क में’ भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है और कमाल का परफॉर्म कर रही है. हालांकि मिड वीक में इसके कलेक्शन में गिरावट भी आई बावजूद इसके आनंद एल. राय निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई हुई है. चलिए यहां जानते हैं ‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज के 7वे दिन यानी गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘तेरे इश्क में’ ने 7वें दिन कितनी की कमाई?

‘तेरे इश्क में’ 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इसे फैंस और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिव्यू मिला था. तब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार परफॉर्म कर रही है और धुआंधार नोट भी छाप रही है. फिलहाल ये फिल्म टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है. बता दें कि ये फिल्म एक इंटेंस लव स्टोरी पर बेस्ड है जो आपको पहले ही सीन से बांध लेती है. इस रोमांटिक ड्रामा में धनुष और कृति सेनन ने एक्स लवर्स की भूमिका निभाई है जिन्हें किस्मत एक साथ लाती है, और फिर उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है. फिल्म का क्लाइमेक्स इतना जबरदस्त है कि ये दर्शकों की आंखों में आंसू ला देता है इसी वजह से ये फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो रही है और इसी के साथ दबाकर नोट भी छाप रही है. अब इस फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज के पहले दिन 16 करोड़ कमाए. इसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़, तीसरे दिन 19 करोड़, चौथे दिन 8.75 करोड़, पांचवें दिन 10.25 करोड़ और छठे दिन 6.85 करोड़ का कारोबार किया है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज के 7वें दिन 5.75 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘तेरे इश्क में’ की 7 दिनों की कुल कमाई अब 83.60 करोड रुपये हो गई है.

‘तेरे इश्क में’ बनी साल की तीसरी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म

‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज के एक हफ्ते में 83 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है. इसी के साथ ये फिल्म अब हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की सुपरहिट फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के 85.80 करोड़ (कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक) के लाइफटाइम कलेक्शन को मात देने से इंचभर दूर है. शुक्रवार को फिल्म से आंकड़ा पार कर लेगी और इसी के साथ ये साल की तीसरी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म बन जाएगी

ये हैं 2025 की टॉप 10 बॉलीवुड रोमांटिक फिल्में (कोईमोई के आंकड़े)

सैयारा- 337.69 करोड़

दे दे प्यार दे 2- 87.70 करोड़

एक दीवाने की दीवानियत- 85.80 करोड़

तेरे इश्क में- 83.60 करोड़ (7 दिन में)

भूल चुक माफ: 74.81 करोड़

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी: 57.48 करोड़

मेट्रो इन दिनों- 56.3 करोड़

परम सुंदरी- 54.85 करोड़

धड़क 2- 24.24 करोड़

मेरे हसबैंड की बीवी- 12.25 करोड़

100 करोड़ी बनने से इंचभर है दूर

‘तेरे इश्क में’ को सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा हो चुका है और इसकी कमाई भी 83 करोड़ के पार हो गई है. इसी के साथ ये फिल्म अब 100 करोड़ बनने से इंचभर दूर है. इस आंकड़े को छूने के लिए इस फिल्म को 17 करोड़ और कमाने की जरूरत है. अब देखने वाली बात होगी की 'धुरंधर' के आने के बाद ये फिल्म दूसरे वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.