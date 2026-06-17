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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमापीएम मोदी की इंस्टा पोस्ट पर लगा अल्लू अर्जुन की फिल्म का गाना, 'पुष्पा' एक्टर एक्टर ने यूं किया रिएक्ट

पीएम मोदी की इंस्टा पोस्ट पर लगा अल्लू अर्जुन की फिल्म का गाना, 'पुष्पा' एक्टर एक्टर ने यूं किया रिएक्ट

Allu Arjun Movie Song: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पर अल्लू अर्जुन की फिल्म 'AA23' का गाना इस्तेमाल किया है.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 17 Jun 2026 07:28 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. दरअसल, उन्होंने अपनी स्लोवाकिया यात्रा से जुड़ी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसके बैकग्राउंड में उन्होंने साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म 'AA23' का थीम सॉन्ग '23' इस्तेमाल किया है. इसके बाद से ही अल्लू अर्जुन के फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. 

पीएम मोदी की पोस्ट पर अल्लू अर्जुन की फिल्म का गाना
पीएम मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस' मिला है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'ब्रातिस्लावा में 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस' (फर्स्ट क्लास) सम्मान पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. मैं ये सम्मान भारत और स्लोवाकिया के बीच अटूट दोस्ती को समर्पित करता हूं.' पीएम मोदी के इस पोस्ट के गाने ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 

 
 
 
 
 
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अल्लू अर्जुन ने लाइक किया पोस्ट
पीएम मोदी ने अपनी इस पोस्ट पर अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म AA23 का दमदार थीम सॉन्ग '23' लगाया है. इसे मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है. अल्लू अर्जुन ने इस पोस्ट को लाइक कर अपनी प्रतिक्रिया दी. वहीं, उनके चाचा पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेजनेवा और म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर ने भी इस पोस्ट को लाइक किया. इसके अलावा रिद्धिमा कपूर समेत कई सेलेब्स ने इस पोस्ट पर रिएक्शन दिया. 

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पीएम मोदी की इंस्टा पोस्ट पर लगा अल्लू अर्जुन की फिल्म का गाना, 'पुष्पा' एक्टर एक्टर ने यूं किया रिएक्ट

'अल्लू अर्जुन असली पैन इंडिया स्टार हैं'
अल्लू अर्जुन के फैंस इस पोस्ट पर रिएक्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'अल्लू अर्जुन असली पैन इंडिया स्टार हैं.' एक ने लिखा, '140 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट के लिए अल्लू अर्जुन की फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक चुना. वाइब तो है यार.' एक और फैन ने लिखा, 'सिर्फ नाम ही काफी है सोशल मीडिया के बादशाह अल्लू अर्जुन.'


पीएम मोदी की इंस्टा पोस्ट पर लगा अल्लू अर्जुन की फिल्म का गाना, 'पुष्पा' एक्टर एक्टर ने यूं किया रिएक्ट


पीएम मोदी की इंस्टा पोस्ट पर लगा अल्लू अर्जुन की फिल्म का गाना, 'पुष्पा' एक्टर एक्टर ने यूं किया रिएक्ट

फिल्म 'AA23' के बारे में 
फिल्म 'AA23' की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज हैं. अल्लू अर्जुन के साथ उनकी ये पहली फिल्म है. इस फिल्म के प्रोड्यूसर नवीन यरनेनी और वाई रविशंकर हैं. फिल्म को मैथरी मूवी के बैनर तले बनाया जा रहा है. इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होगी.

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Published at : 17 Jun 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Allu Arjun PM मोदी NARENDRA MODI
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