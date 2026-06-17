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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 5 करोड़ में बनी मराठी फिल्म ने दिया 1425.6% प्रॉफिट, 6 बहनों की कहानी ने रच दिया था इतिहास

Box Office: 5 करोड़ में बनी मराठी फिल्म ने दिया 1425.6% प्रॉफिट, 6 बहनों की कहानी ने रच दिया था इतिहास

'बाईपण भारी देवा' 2023 में आई थी. इस कॉमेडी ड्रामा ने फैंस को खूब हंसाया और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश की. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

Reported By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 17 Jun 2026 06:00 PM (IST)
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इन दिनों थिएटर में मराठी फिल्मों का दबदबा बना हुआ है. आज हम आपको एक ऐसी मराठी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 1400 परसेंट से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया. इस फिल्म को केदार शिंदे ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म की कहानी ने फैंस को इंप्रेस किया और इसका रिजल्ट बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला. मेकर्स की झोली करोड़ों के कलेक्शन से भर गई. फिल्म का नाम है 'बाईपण भारी देवा'.

'बाईपण भारी देवा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फिल्म सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनी थी. इस फिल्म ने ग्रॉस 90.50 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं नेट 76.28 करोड़ कमाए. फिल्म ने 1400 परसेंट से ज्यादा का प्रॉफिट दिया.

बजट- 5 करोड़
बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन- 76.28
ग्रॉस कलेक्शन-90.50 करोड़
प्रॉफिट परसेंट- 1425.6%


Box Office: 5 करोड़ में बनी मराठी फिल्म ने दिया 1425.6% प्रॉफिट, 6 बहनों की कहानी ने रच दिया था इतिहास

फिल्म 50 दिनों तक थिएटर में लगी रही. फिल्म ने ओपनिंग सिर्फ 1.05 करोड़ से की थी. लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और अच्छे रिव्यूज का फिल्म को फायदा मिला. आगे दिनों में फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया. फिल्म ने नौवें और दसवें दिन तो 5.4 करोड़ और 6.05 करोड़ तक का कलेक्शन किया.

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इस फिल्म में सुचित्रा बांदेकर, तुषार दलवी, वरद चव्हाण, रिया शर्मा, दीपा परब, रोहिणी हट्टंगडी, शिल्पा नवलकल, सुरुची अडारकर, सोहम बांदेकर, वंदना गुप्ते जैसे स्टार्स थे. फिल्म 30 जीन 2023 को रिलीज हुई थी. फिल्म को माधुरी भोसले ने प्रोड्यूस किया था. इसका रन टाइम 2 घंटे 17 मिनट था. फिल्म का स्क्रीनप्ले वैशाली नायक ने लिखा था.

फिल्म में 6 बहनों की कहानी दिखाई गई. इसमें दिखाया गया कि 6 बहनें हैं जिनका स्वभाव एक-दूसरे से काफी अलग है. वो लंबे समय से एक-दूसरे से दूर हैं और मंगळागौर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए एक साथ आती हैं. इसके बाद फिल्म में कई ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं.

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं फिल्म?

इस फिल्म को आप ओटीटी पर जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. फिल्म मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में है.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 17 Jun 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
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