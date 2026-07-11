रिलीज से पहले थलापति विजय की 'जन नायकन' का दिखा क्रेज, 1 घंटे में बिकी हजारों टिकट

साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम विजय इन दिनों चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में उनकी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' को करीब 7 महीनों बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से हरी झंडी मिल गई है. अब ये फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसे लेकर यूके में एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. इसके साथ ही दर्शकों का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है और हजारों में टिकटें बिक चुकी हैं.

फिल्म के लिए एक्साइटेड है लोग

हाल ही में यूके डिस्ट्रीब्यूटर अहिंसा एंटरटेनमेंट ने फिल्म की एडवांस बुकिंग की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा, '24 जुलाई को रिलीज होने वाली 'जन नायकन' के टिकट अब सीनवर्ल्ड में मिल रहे है और शो की संख्या भी जबरदस्त है. सालों बाद लोग आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आप इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर गए थे? इसीलिए इस ऐतिहासिक फिल्म को जरूर देखिए क्योंकि ये उस स्टार की आखिरी फिल्म है, जिन्होंने हमें कई सालों तक एंटरटेन किया.'

🔥🔥 #JanaNayagan — 24 JULY! 🔥🔥



Tickets ON SALE at @cineworld and the show count is ABSOLUTELY INSANE!



Years from now, people will ask if you were there. Make sure your answer is YES.



This isn’t just a film. It’s a goodbye to the man who gave us everything. UK 🇬🇧 — we need… pic.twitter.com/8CvuAKIFA3 — Ahimsa Entertainment (@ahimsafilms) July 10, 2026

वहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने एक और पोस्ट शेयर कर कहा कि एडवांस बुकिंग शुरू होने से पहले ही यूके में 1 घंटे के अंदर हजारों टिकट बिक चुके है.

thousands of UK tickets sold in 60mins. the craze for this one name is just unbelievable. #JanaNayagan 🧨🧨🧨🧨🤯🤯🤯 — Ahimsa Entertainment (@ahimsafilms) July 10, 2026

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7 महीने तक हुए बदलाव

बता दें कि इस फिल्म की रिलीज डेट जनवरी 2026 थी, हालांकि CBFC सर्टिफिकेट की वजह से इसे इतने लंबे समय का इंतजार करना पड़ा. करीब 7 महीनों तक फिल्म में बदलाव और कट्स किए गए, जिसके बाद अब इसे मंजूरी मिली है. कल ही फिल्म के मेकर्स ने खुशी जताई थी और फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान किया, जो विजय के फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.

फिल्म की स्टारकास्ट

वहीं बात करें फिल्म की, तो इसका निर्देशन एच. विनोथ और निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस ने किया है. फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े की जोड़ी देखने को मिलेगी. साथ ही बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियामणि जैसे कलाकार भी इसका हिस्सा हैं. ये फिल्म विजय की आखिरी फिल्म है क्योंकि सीएम बनने के बाद अब वो सिर्फ अपनी जनता के लिए काम करेंगे.

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