रवि किशन और पवन सिंह ने संग लगाए ठुमके, फैंस हुए बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और रवि किशन का साथ में डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. दोनों इस वीडियो में 'आई हो दादा कइसन पियवा के चरितर बा' गाने पर डांस करते दिख रहे हैं. दरअसल, यूपी के बलिया में नगरा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख के रिश्तेदार विनय सिंह के पुत्र श्रेयश के बर्थडे का प्रोग्राम हुआ. इस प्रोग्राम में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन पहुंचे थे.

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प्रोग्राम में हुआ हंगामा

कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ. हंगामे के दौरान पवन सिंह के फैन्स और दर्शकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. लाठीचार्ज में कई फैन्स और दर्शक हुए घायल. कार्यक्रम रात दस बजे शुरू हुआ जहां अव्यवस्था की वजह से हंगामा शुरू हो गया. इसके बाद लोगों की भीड़ को मंच के पास से हटाने के लिए पुलिस को जमकर लाठीचार्ज करना पड़ गया. जिसमें कई दर्शकों के सिर फुट गए. वहीं कई दर्शक घायल हो गए. हंगामे और लाठीचार्ज के बाद कई घंटे तक कार्यक्रम बंद करना पड़ गया.











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वर्क फ्रंट की बात करें तो रवि किशन को हाल ही में फिल्म 'मां बहन' में देखा गया. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी जैसे स्टार्स थे. इस फिल्म को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. रवि किशन ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंप्रेस किया है. वहीं पवन सिंह की बात करें तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह तो हैं ही. इसी के साथ वो अब हिंदी फिल्मों के लिए भी गा रहे हैं.

फिल्म 'स्त्री 2' का गाना 'खेतों में बुलाया' वायरल हो गया था. इस गाने में श्रद्धा कपूर ने डांस किया था. इसके अलावा पवन सिंह को रियलिटी शो राइज एंड फॉल में देखा गया था. लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स की वजह से शो बीच में छोड़ दिया था.