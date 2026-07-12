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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'आप बहुत याद आएंगी...', एस. जानकी के निधन से भावुक हुईं तृषा कृष्णन, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम विजय ने जताया शोक

'आप बहुत याद आएंगी...', एस. जानकी के निधन से भावुक हुईं तृषा कृष्णन, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम विजय ने जताया शोक

S Janaki Death: दिग्गज सिंगर एस. जानकी के निधन से इंडस्ट्री दुख में डूब गई है. इसी बीच तृषा कृष्णन ने तस्वीरें शेयर कर उन्हें याद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 12 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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साउथ सिनेमा से एक दुखद खबर आई, जब दिग्गज सिंगर एस. जानकी ने इस दुनिया को 88 साल की उम्र में अलविदा कह दिया. 11 जुलाई 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसने उनके फैंस और इंडस्ट्री को शोक में डाल दिया. इसी बीच अब एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने उनके साथ 2 खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जो उनकी सुपरहिट फिल्म '96' की हैं. साथ ही एक भावुक कैप्शन लिखा, जो हर किसी के दिल को छू रहा है. 

तृषा ने किया पोस्ट 

तृषा ने एस. जानकी के साथ फोटो शेयर कर लिखा, 'मेरी खास फिल्म में आपका नाम जुड़ना, मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है. फिल्म के जरिए आपको करीब से जानने और प्यार पाने का मौका मिला, जिसे मैं हमेशा अपने दिल में रखूंगी. आपकी झप्पी, अपनापन, हंसी और सादगी ने मुझे हमेशा सिखाया कि एक महान कलाकार हमेशा विनम्र होता हैं. आपकी आवाज हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी. शांति से आराम कीजिए, जानकी अम्मा. आप हमेशा बहुत याद आएंगी.'

 
 
 
 
 
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सीएम विजय ने जताया शोक 

तमिलनाडु के सीएम और एक्टर विजय ने भी एस. जानकी के लिए पोस्ट कर लिखा, 'महान सिंगर एस. जानकी के निधन की खबर दुखद है. अपनी अनोखी और मधुर आवाज से उन्होंने कई पीढ़ियों के दिलों में पहचान बनाई. हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में गाने गाए और गहरी छाप छोड़ी. उनके निधन से इंडस्ट्री को बड़ी क्षति हुई हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें.'

पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'महान सिंगर एस. जानकी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई हैं. उन्होंने अपनी आवाज से हर इमोशन को अपनी आवाज दी. इस दुखद समय में मैं उनके परिवार, फैंस और संगीत जगत के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. ॐ शांति.'

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लिखा, 'संगीत जगत ने एक अनाम सितारा खो दिया है. उन्होंने अपने गानों से सभी के दिलों में गहरी छाप छोड़ी. छह दशक तक के सफर में उन्होंने 20 भाषाओं में गाने गाए. मैं उनके परिवार और फैंस के लिए संवेदना जताती हूं.'

इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि

रजनीकांत ने पोस्ट कर लिखा, 'ईश्वर से प्रार्थना है कि मधुर आवाज से कई पीढ़ियों का दिल दितने वाली एस. जानकी की आत्मा को शांति मिले.'

कमल हासन ने एक्स पर लिखा, 'आपकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी. मां, अब आपका प्यार कहां मिलेगा? आपके जाने का दुख बयां नहीं कर सकता.'

चिरंजीवी ने कई तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'जानकी अम्मा के निधन ने मुझे झकझोर दिया है. वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि महान कलाकार थी. उनकी आवाज हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे. जानकी अम्मा, आपकी आवाज अमर हैं. ॐ शांति.'

फिल्म '96' के बारे में

बता दें कि तृषा की फिल्म में एस. जानकी ने छोटा रोल किया था, हालांकि बाद में फिल्म की लंबाई कम करने के लिए उसे हटा दिया गया. लेकिन कई सालों बाद जब वो सीन दोबारा देखने को मिला, तो सभी फैंस ने सवाल उठाए कि इतने अच्छे सीन को मेकर्स ने क्यों हटाया. हालांकि अब फिल्म के सीक्वल पर काम चल रहा है, जिससे लोगों को उम्मीद है कि उनकी झलक देखने को मौका मिलेगी. हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई हैं. 

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Published at : 12 Jul 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan PM Narendra Modi Thalapathi Vijay S Janaki
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