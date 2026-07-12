एस. जानकी के निधन से भावुक हुईं तृषा कृष्णन, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम विजय ने जताया शोक

साउथ सिनेमा से एक दुखद खबर आई, जब दिग्गज सिंगर एस. जानकी ने इस दुनिया को 88 साल की उम्र में अलविदा कह दिया. 11 जुलाई 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसने उनके फैंस और इंडस्ट्री को शोक में डाल दिया. इसी बीच अब एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने उनके साथ 2 खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जो उनकी सुपरहिट फिल्म '96' की हैं. साथ ही एक भावुक कैप्शन लिखा, जो हर किसी के दिल को छू रहा है.

तृषा ने किया पोस्ट

तृषा ने एस. जानकी के साथ फोटो शेयर कर लिखा, 'मेरी खास फिल्म में आपका नाम जुड़ना, मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है. फिल्म के जरिए आपको करीब से जानने और प्यार पाने का मौका मिला, जिसे मैं हमेशा अपने दिल में रखूंगी. आपकी झप्पी, अपनापन, हंसी और सादगी ने मुझे हमेशा सिखाया कि एक महान कलाकार हमेशा विनम्र होता हैं. आपकी आवाज हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी. शांति से आराम कीजिए, जानकी अम्मा. आप हमेशा बहुत याद आएंगी.'

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सीएम विजय ने जताया शोक

तमिलनाडु के सीएम और एक्टर विजय ने भी एस. जानकी के लिए पोस्ट कर लिखा, 'महान सिंगर एस. जानकी के निधन की खबर दुखद है. अपनी अनोखी और मधुर आवाज से उन्होंने कई पीढ़ियों के दिलों में पहचान बनाई. हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में गाने गाए और गहरी छाप छोड़ी. उनके निधन से इंडस्ट्री को बड़ी क्षति हुई हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें.'

இந்தியத் திரையிசை உலகில் தனது தனித்துவமான குரலால் பல தலைமுறைகளின் இதயங்களை வென்ற பழம்பெரும் பின்னணிப் பாடகி திருமதி எஸ். ஜானகி அவர்களின் மறைவு மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது.



தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களைப் பாடி, இசை… — CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 11, 2026

पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'महान सिंगर एस. जानकी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई हैं. उन्होंने अपनी आवाज से हर इमोशन को अपनी आवाज दी. इस दुखद समय में मैं उनके परिवार, फैंस और संगीत जगत के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. ॐ शांति.'

The passing of the distinguished playback singer S. Janaki Amma is an irreparable loss to the world of music and culture. Her songs in various languages were popular across generations. They gave voice to every emotion with unparalleled grace as well as versatility. Her melodies… — Narendra Modi (@narendramodi) July 12, 2026

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लिखा, 'संगीत जगत ने एक अनाम सितारा खो दिया है. उन्होंने अपने गानों से सभी के दिलों में गहरी छाप छोड़ी. छह दशक तक के सफर में उन्होंने 20 भाषाओं में गाने गाए. मैं उनके परिवार और फैंस के लिए संवेदना जताती हूं.'

In the passing of the legendary playback singer S. Janaki Amma India has lost a musical icon. Her extraordinary singing enthralled generations. Her illustrious career spanned more than six decades, during which she recorded thousands of songs in nearly 20 Indian languages… — President of India (@rashtrapatibhvn) July 12, 2026

इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि

रजनीकांत ने पोस्ट कर लिखा, 'ईश्वर से प्रार्थना है कि मधुर आवाज से कई पीढ़ियों का दिल दितने वाली एस. जानकी की आत्मा को शांति मिले.'

कमल हासन ने एक्स पर लिखा, 'आपकी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी. मां, अब आपका प्यार कहां मिलेगा? आपके जाने का दुख बयां नहीं कर सकता.'

பாடல் என்றும் ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கும். அந்த அன்பை எங்கு தேடுவேன் அம்மா?



இறக்கி வைக்கமுடியாத சோகம் பலர்க்கும் இருக்கும். அவர்க்கெல்லாம் ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) July 11, 2026

चिरंजीवी ने कई तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'जानकी अम्मा के निधन ने मुझे झकझोर दिया है. वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि महान कलाकार थी. उनकी आवाज हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे. जानकी अम्मा, आपकी आवाज अमर हैं. ॐ शांति.'

फिल्म '96' के बारे में

बता दें कि तृषा की फिल्म में एस. जानकी ने छोटा रोल किया था, हालांकि बाद में फिल्म की लंबाई कम करने के लिए उसे हटा दिया गया. लेकिन कई सालों बाद जब वो सीन दोबारा देखने को मिला, तो सभी फैंस ने सवाल उठाए कि इतने अच्छे सीन को मेकर्स ने क्यों हटाया. हालांकि अब फिल्म के सीक्वल पर काम चल रहा है, जिससे लोगों को उम्मीद है कि उनकी झलक देखने को मौका मिलेगी. हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई हैं.

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