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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBalan The Boy BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई बच्चे की कहानी, बनी 2026 की मलयालम की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

Balan The Boy BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई बच्चे की कहानी, बनी 2026 की मलयालम की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

Balan The Boy Box Office Collection: मलयालम की छोटे बजट की फिल्म 'बालन द बॉय' बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है. इसकी रिलीज को 21 दिन हो चुके हैं और इसने एक रिकॉर्ड बना दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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Balan The Boy Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर मलयालम फिल्म का जलवा देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें एक छोटे बच्चे की कहानी देखने के लिए मिली. इसका टाइटल 'बालन द बॉय' है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 21 दिन बाद अपना बजट निकाल लिया है और एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है. ये इस साल 2026 की मलयालम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में आ चुकी है. चलिए बताते हैं इसका कलेक्शन.

'बालन द बॉय' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे-21

मलयालम फिल्म 'बालन द बॉय' एक साइकोलॉजिकल ड्रामा थ्रिलर फिल्म है. कोईमोई के अनुसार, इस फिल्म ने तीसरे गुरुवार यानी कि 21वें दिन 10 लाख का कलेक्शन किया और तीसरे हफ्ते इसकी कमाई 2.17 करोड़ रही. जबकि दूसरे हफ्ते फिल्म ने 4.74 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 18.2 करोड़ हो चुका है. वहीं, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 21.47 करोड़ हो चुका है.

जबकि कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 18 करोड़ था और इसके कलेक्शन के लिहाज से फिल्म ने 1.11% प्रॉफिट कमा लिया है. मूवी बजट से ज्यादा कमाई कर रही है और इसकी रिलीज को 21 दिन पूरे हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु फिल्म 'लेनिन' ने गाड़े झंडे, 'मां इंति बंगारम' समेत 13 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड्स

बनी 2026 की मलयालम की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

इसके साथ ही 'बालन द बॉय' 2026 की मलयालम की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 31.84 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. देखिए टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में...

1. दृश्यम 3- 241.92 करोड़
2. वाझा 2- 238.46
3. आडु 3- 121.31
4. पैट्रियट- 80.53 करोड़
5. अतिराडी- 68.27 करोड़
6. भरतनाट्यम 2- 40.63 करोड़
7. चथा पचा- 33.47 करोड़
8. बालन द बॉय- 32.84 करोड़
9. प्रकंबनम- 20.86 करोड़
10. मॉलीवुड टाइम्स- 19.2 करोड़

यह भी पढ़ें: 'धमाल 4' ने की छप्परफाड़ कमाई, पहले दिन बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड्स, जानें वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'बालन द बॉय' के बारे में

मलयालम फिल्म 'बालन द बॉय' के बारे में बात की जाए तो ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन चिदंबरम ने किया ने किया है. वो इसके पहले 'मंजुम्मल बॉय' का निर्देशन कर चुके हैं. इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी देखने के लिए मिलती है. फिल्म को 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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