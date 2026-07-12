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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सिफारिश से नहीं मिलने वाली टिकट...', सपा सांसद आनंद भदौरिया ने किसके लिए किया इशारा?

'सिफारिश से नहीं मिलने वाली टिकट...', सपा सांसद आनंद भदौरिया ने किसके लिए किया इशारा?

UP Politics: आनंद भदौरिया ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही यह तय करेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा. इस बार किसी की सिफारिश से कोई टिकट मिलने नहीं जा रहा है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 12 Jul 2026 12:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Election 2027) के राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. वहीं, विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों से जुड़े नेता टिकट को लेकर भी अपनी-अपनी दावेदारी करनी शुरू कर दी है. इसी बीच उत्तर प्रदेश स्थित धौरहरा संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने समाजवादी पार्टी से चुनाव की टिकट की उम्मीद पाले नेताओं को बड़ा संदेश दिया है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की धौरहरा संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद ने आनंद भदौरिया ने टिकट की आस लगाए नेताओं को बड़ा संदेश दिया है. सांसद आनंद भदौरिया ने क्लियर किया है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही यह तय करेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा. उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार किसी की सिफारिश से कोई टिकट मिलने नहीं जा रहा है.

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'पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाए, उसे जिताने का करूंगा प्रयास'

सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि बहरहाल मेरा उत्तरदायित्व मेरी लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की पाँच विधानसभाओं के प्रति है. मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ पाँचो क्षेत्र में पार्टी जिस किसी को भी प्रत्याशी बनाएगी, भले उसने लोकसभा चुनाव में हमारी खिलाफत की हो. मैं ईमानदारी से (क्योंकि कभी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता) उसे जिताने का प्रयास करूंगा.

पांचो क्षेत्र में मैं किसी का पैरोकार नहीं- आनंद भदौरिया

सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि, अब एक बात और कि पांचो क्षेत्र में मैं किसी का पैरोकार नहीं, मेरा कोई पसंदीदा उम्मीदवार नहीं है जिसको पार्टी टिकट देगी, वही मेरा उम्मीदवार. अब एक सुझाव टिकट चाहने वालों से आप सभी अपना प्रयास मा. राष्ट्रीय अध्यक्ष (अखिलेश यादव) जी से करें. 

उन्होंने कहा कि, "वैसे भी आप अपनी सुविधानुसार जब आपको मुझसे मदद की उम्मीद होती है तो हमारे अंदर आपको गुणों की खान नजर आती है और जब नाउम्मीदी नजर आती है तो मुझसे ज्यादा अवगुण धरती पर किसी दूसरे इंसान में नजर नहीं आते क्योंकि आप हमसे अकेले में तो हमारी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे भगवान ही मालिक है. 

'टिकट दिलाने का वादा न किया है, न किया था'

खैर जिन टिकटार्थियों ने चुनाव में हमारी मदद की है मैंने किसी एक से भी टिकट दिलाने का वादा न किया था न है,आपका जो मेहनत रूपी कर्जा हमारे ऊपर है उसे जैसे जैसे मौका मिलेगा अदा करता रहूँगा. रही बात 29 की तो याद रखना मालिक की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता.

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Published at : 12 Jul 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP Politics UP News Anand Bhadauria
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