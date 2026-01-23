प्रभास की एक्ट्रेस ने क्यों छोड़ दी एल्कोहल और पार्टी लाइफ? खुद किया खुलासा

साउथ और बॉलीवुड में अपनी अलह पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस निधि अग्रवाल अपनी फिल्मों को लेकर छाई रहती हैं. वो हाल ही में प्रभास के साथ फिल्म द राजा साब में नजर आईं हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है. फिल्म के प्रमोशन के लिए निधि ने बहुत मेहनत भी की थी. निधि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं. फैंस उनकी लव लाइफ के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं.

निधि अग्रवाल ने हाल ही में रणवीर अहलाबादिया के पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कई खुलासे किए. उन्होंने बताया कि उनके दोस्त उन्हें स्टार नहीं मानते हैं. वो सब एक-दूसरे से बहुत ही नॉर्मल बात करते हैं. साथ ही बताया कि उन्होंने छह साल पहले एल्कोहल और पार्टी लाइफ छोड़ दी थी. इसके पीछे की उन्होंने वजह भी बताई.

क्यों छोड़ा एल्कोहल

निधि ने कहा - 'मेरे दोस्त मुझे बहुत ही नॉर्मली ट्रीट करते हैं. मेरे दोस्तों के दो ग्रुप हैं. एक फन ग्रुप जो मस्ती करते हैं, बाहर जाते हैं. मैंने पिछले 6 सालों से एल्कोहल नहीं लिया है. मेरी जिंदगी का वो हिस्सा लगभग डन हो चुका है. दूसरा कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ 20-22 साल से हैं. हम जब मिलते हैं तो कॉफी के लिए जाते हैं, ग्रीन टी पीते हैं. हम बात करते हैं, टच में हैं. लेकिन हम अपने काम के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं. मुझे नहीं पता मैंने ड्रिंक करना क्यों छोड़ दिया. मगर एक प्वाइंट पर मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मैं एल्कोहल लेती थी.'

निधि ने आगे कहा- 'मुझे थोड़ी एंग्जायटी फील होने लगी थी. मैं उसे एंजॉय नहीं करती थी. मैं पैनिक फील करने लगी थी तो मैंने सोचा मैं इसे पसंद नहीं कर रही हूं. मेरी बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है. तो उसके बाद नो पार्टी, नो क्लबिंग. मैं लोगों के साथ हैंगआउट करती हूं लेकिन एल्कोहल नहीं लेती हूं.'

