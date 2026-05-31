Sunday BO Collection: 'देऊल बंद 2' ने काटा बवाल, 'दृश्यम 3' और 'करुप्पू' में जोरदार टक्कर, जानें संडे कलेक्शन
Sunday Box Office Collection: इस हफ्ते कोई बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है, जिसका फायदा पुरानी फिल्मों को मिल रहा है. ऐसे में चलिए बताते हैं रविवार को बॉक्स ऑफिस पर किसने बाजी मारी है.
Sunday Box Office Collection: इस हफ्ते सिनेमाघरों में कोई बड़ी फिल्म नहीं रिलीज हुई है, जिसका फायदा पुरानी फिल्मों को मिल रहा है. 'राजा शिवाजी' के बाद एक और मराठी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा देखने के लिए मिल रहा है. रविवार को कमाई के मामले में मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' ने सभी को पछाड़ दिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं इस रविवार को बॉक्स ऑफिस पर किसने बाजी मारी है.
'देऊल बंद 2' का 11वें दिन का कलेक्शन
मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' की रिलीज को 11 दिनों को वक्त हो चुका है और फिल्म अभी तक धांसू कमाई कर रही है. 'राजा शिवाजी' के बाद ये दूसरी फिल्म है, जो लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 30.20 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद दूसरे हफ्ते की शुरुआत बेहतरीन की.
- 'देऊल बंद 2' ने 9वें दिन 3.10 करोड़ और दसवें दिन 5 करोड़ की कमाई की.
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 11वें दिन यानी कि दूसरे रविवार को शाम 7.30 बजे तक 4.39 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 42.69 करोड़ हो चुका है.
|फिल्म
|बॉक्स ऑफिस
|ऑक्यूपेंसी
|देऊल बंद 2
|30.20 करोड़ (पहले हफ्ते की कमाई)
|11वें दिन की कमाई
|4.39 करोड़ (शाम 7.30 बजे)
|57.0%
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'दृश्यम 3' की 11वें दिन की कमाई
मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' ने रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं. मूवी ने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया. 'दृश्यम' की हिट फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की रिलीज को 11 दिन हो चुके हैं और इसकी कमाई जारी है. फिल्म को हिंदी छोड़कर मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 81.95 करोड़ का बिजनेस किया था. दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी बेहतरीन रही. फिल्म ने 9वें दिन शुक्रवार को 4.30 करोड़ और दसवें दिन 5.10 करोड़ का कलेक्शन किया.
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 11वें दिन यानी की दूसरे रविवार को 3.71 करोड़ का बिजनेस शाम 7.30 बजे तक कर लिया है.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 95.06 करोड़ हो चुका है.
|फिल्म
|बॉक्स ऑफिस
|ऑक्यूपेंसी
|'दृश्यम 3'
|81.95 करोड़ (पहले हफ्ते की कमाई)
|11वें दिन
|3.71 करोड़ (शाम 7.30 बजे तक)
|48.0%
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'करुप्पू' का 17वें दिन का कलेक्शन
इसके साथ ही सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' की कमाई के बारे में बात की जाए तो 17वें दिन भी फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 113.85 करोड़ तो दूसरे वीक 54.30 करोड़ कमाए थे. इसके साथ ही तीसरे हफ्ते में 15वें दिन यानी कि तीसरे शुक्रवार को 3.25 करोड़ और शनिवार 16वें दिन 5.15 करोड़ का कलेक्शन किया.
- अब फिल्म ने 17वें दिन यानी कि तीसरे रविवार को 4.47 करोड़ का कलेक्शन शाम 7.30 बजे तक कर लिया है.
- फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 181.02 करोड़ तक पहुंच चुका है.
|फिल्म
|बॉक्स ऑफिस
|ऑक्यूपेंसी
|करुप्पू
|पहले हफ्ते 113.85 करोड़
|दूसरे हफ्ते 54.30
|17वें दिन
|4.47 करोड़ (शाम 7.30 बजे)
|33.9%
(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)
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Source: IOCL