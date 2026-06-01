कभी मैकेनिक बनकर करते थे काम, अब करोड़ों के मालिक हैं अजित कुमार, नेटवर्थ जानकर हो जायेंगे हैरान
Ajith Kumar Net Worth: हाल ही में अचानक अपनी मां के निधन से तमिल एक्टर अजित कुमार और उनका परिवार सदमे में हैं. इसी बीच आइए अजित कुमार के करियर और नेटवर्थ के बारे में जानते हैं.
तमिल एक्टर अजित कुमार इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. हाल ही में उनकी मां मोहिनी मणि ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, जिससे उनके घर में शोक की लहर दौड़ गई हैं. अजित कुमार उन कलाकारों में से है, जिन्होंने अपने अभिनय, सादगी और रेसिंग से फैंस का दिल जीता हैं. इसी बीच आइए उनके करियर, नेटवर्थ और लाइफस्टाइल पर एक नजर डालते हैं.
अजित का करियर
अजित कुमार का जन्म 1 मई 1971 को तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुआ. फिल्मी दुनिया की चमक-दमक से दूर अजित को रेसिंग का बहुत शौक था. मैजिक ब्रिक्स के रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने अपने सपनों के लिए मैकेनिक बनकर भी काम किया. फिर मॉडलिंग से इंडस्ट्री में कदम रखा और यही उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट बना.
अजित कुमार ने 1993 में 'अमरावती' फिल्म से अभिनय की शुरुआत की, हालांकि उन्हें असली पहचान 'आसई' में मिली. इसके बाद उन्होंने 'बिल्ला' और 'मंकथा' जैसी फिल्मों से खुद की पहचान बनाई. उन्होंने हमेशा अपने पर्सनल लाइफ को दुनिया से दूर रखा और सादगी से जीवन जी रहे हैं.
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अजित कुमार की नेटवर्थ
डीएनए इंडिया के मुताबिक, अजित कुमार की संपत्ति 350 करोड़ रुपये के करीब हैं. इसके अलावा उन्हें रेसिंग और महंगी गाड़ियों का शौक हैं. उनके पास कई शानदार कार के साथ 34 करोड़ की लैम्बॉर्गिनी भी है. प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो चेन्नई के थिरुवन्मियूर स्थित वाल्मीकि नगर में अपने परिवार के साथ रहते हैं. समुद्र के पास ये इलाका बहुत शांत और खूबसूरत हैं.
नींद में ही मां का हुआ निधन
बता दें कि अजीत के परिवार ने अपनी मां के निधन की खबर देते हुए कहा, 'हमारी मां मोहिनी मणि का आज सुबह नींद में ही निधन हो गया. वो पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं. उनकी उम्र 89 वर्ष थी. पिछले कुछ वर्षों में उनका और हमारे परिवार का साथ देने वाले सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का हम दिल से धन्यवाद करते हैं.' साथ ही उन्होंने लोगों से प्राइवेसी की अपील की.
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