हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बनी थी मल्टीस्टारर फिल्म, सीन शूट करते वक्त आखिर क्यों फूट-फूटकर रो पड़े थे अभिषेक बच्चन

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बनी थी मल्टीस्टारर फिल्म, सीन शूट करते वक्त आखिर क्यों फूट-फूटकर रो पड़े थे अभिषेक बच्चन

कई बॉलीवुड फिल्में ऐसी हैं, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से हटकर बनी और जब रिलीज हुई तो कुछ दर्शकों ने उसे पसंद किया और कुछ ने नहीं किया. लेकिन, एक फिल्म के कलाकरों को ही स्टोरी पसंद नहीं आई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Jan 2026 02:31 PM (IST)
कई बॉलीवुड फिल्में ऐसी हैं, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से हटकर बनी और जब रिलीज हुई तो कुछ दर्शकों ने उसे पसंद किया और कुछ ने नहीं किया. लेकिन, एक फिल्म के कलाकरों को ही स्टोरी पसंद नहीं आई थी.

बॉलीवुड की एक बेहद ही पॉपुलर मल्टीस्टारर फिल्म जिसमें कई बड़े-ड़े स्टार्स नजर आए थे. उन्होंने खुद फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर ऐतराज जताया था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर आधारित थी.

1/7
इस आर्टिकल में जिस फिल्म की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि 2006 में रिलीज हुई कभी अलविदा ना कहना थी.
इस आर्टिकल में जिस फिल्म की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि 2006 में रिलीज हुई कभी अलविदा ना कहना थी.
2/7
इस फिल्म में रानी मुखर्जी और शाहरुख खान के अलावा अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा और अमिताभ बच्चन अहम भूमिका में नजर आए थे.इस फिल्म की कहानी शादीशुदा जोड़ों पर आधारित थी. जो एक-दूसरे के साथ खुश नहीं रहते है. उसके बाद फिल्म में शाहरुख और रानी का एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है.
इस फिल्म में रानी मुखर्जी और शाहरुख खान के अलावा अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा और अमिताभ बच्चन अहम भूमिका में नजर आए थे.इस फिल्म की कहानी शादीशुदा जोड़ों पर आधारित थी. जो एक-दूसरे के साथ खुश नहीं रहते है. उसके बाद फिल्म में शाहरुख और रानी का एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है.
Published at : 23 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Karan Johar Abhishek Bachchan Kabhi Alvida Naa Kehna

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ शिवसेना ने क्यों किया अलायंस? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ की तस्वीर, खुद बताई ये वजह
राज ठाकरे के साथ शिवसेना ने क्यों किया अलायंस? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद बताई वजह
इंडिया
Snowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
क्रिकेट
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Breaking News: बजरंग दल पदाधिकारी पर जानलेवा हमला | Ujjain | Madhya Pradesh
India–EU Trade Deal: “Mother of All Deals” से बदलेगी Global Economy | Paisa Live
Haryana के Gurugram में बेकाबू रफ्तार का कहर, डिवाइडर तोड़कर कैब को मारी टक्कर | Crime News | abp
Hisar के पर्वतारोही ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड | Haryana | Rohtash Khileri | Mount Elbrus |Jiya Sharma
Jammu-Kashmir के उरी में जंगलों में आग का तांडव, सूखे की वजह से धधकते दिखे जंगल | Fire News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ शिवसेना ने क्यों किया अलायंस? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ की तस्वीर, खुद बताई ये वजह
राज ठाकरे के साथ शिवसेना ने क्यों किया अलायंस? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद बताई वजह
इंडिया
Snowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
क्रिकेट
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
बॉलीवुड
Border 2 OTT Release: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- पूरी डिटेल
सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- पूरी डिटेल
शिक्षा
Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti 2026: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 10 प्रेरणादायक कोट्स, जो आज भी युवाओं में भरते हैं जोश
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 10 प्रेरणादायक कोट्स, जो आज भी युवाओं में भरते हैं जोश
हेल्थ
Benefits Of Walking: दिल की सेहत के लिए कितनी तेज चलना है फायदेमंद, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
दिल की सेहत के लिए कितनी तेज चलना है फायदेमंद, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
ट्रेंडिंग
नदी में बहा दिया 20 लीटर दूध, लेकिन पास में खड़े बच्चों को नहीं दिया; वीडियो देख भड़के यूजर्स 
नदी में बहा दिया 20 लीटर दूध, लेकिन पास में खड़े बच्चों को नहीं दिया; वीडियो देख भड़के यूजर्स 
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget