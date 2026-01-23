एक्सप्लोरर
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बनी थी मल्टीस्टारर फिल्म, सीन शूट करते वक्त आखिर क्यों फूट-फूटकर रो पड़े थे अभिषेक बच्चन
कई बॉलीवुड फिल्में ऐसी हैं, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से हटकर बनी और जब रिलीज हुई तो कुछ दर्शकों ने उसे पसंद किया और कुछ ने नहीं किया. लेकिन, एक फिल्म के कलाकरों को ही स्टोरी पसंद नहीं आई थी.
बॉलीवुड की एक बेहद ही पॉपुलर मल्टीस्टारर फिल्म जिसमें कई बड़े-ड़े स्टार्स नजर आए थे. उन्होंने खुद फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर ऐतराज जताया था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर आधारित थी.
1/7
2/7
Published at : 23 Jan 2026 02:31 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बनी थी फिल्म, आखिर क्यों फूट-फूटकर रो पड़े थे अभिषेक बच्चन
बॉलीवुड
7 Photos
बॉर्डर 2 के सेट पर छोले-भटूरे और पकौड़ा पार्टी करते दिखे सनी देओल, देखें इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया
बॉलीवुड
7 Photos
'बॉर्डर 2' के सनी देओल की रीयल लाइफ वाइफ की तस्वीरें, लाइमलाइट से दूर रहती हैं पूजा देओल
बॉलीवुड
7 Photos
'बॉर्डर 2' रिलीज के साथ सुनील शेट्टी ने दी वॉर्निंग, बोले- बेटे को टारगेट किया तो नहीं छोडूंगा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ शिवसेना ने क्यों किया अलायंस? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद बताई वजह
इंडिया
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
क्रिकेट
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बनी थी फिल्म, आखिर क्यों फूट-फूटकर रो पड़े थे अभिषेक बच्चन
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion