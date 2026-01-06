हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDrishyam 3: मोहनलाल की दृश्यम 3 की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानिए थिएटर्स में कब आएगी फिल्म

Drishyam 3: मोहनलाल की दृश्यम 3 की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानिए थिएटर्स में कब आएगी फिल्म

Drishyam 3 Release date: 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट का बड़ा अपडेट आया है. इसे जान मोहनलाल के फैंस फूले नहीं समा पाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Jan 2026 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

मलयालम सिनेमा की सबसे चर्चित फ्रेंचाइज़ी ‘दृश्यम’ एक बार फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार है. मोहनलाल स्टारर ‘दृश्यम 3’ को लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा था और अब खुद डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने इसकी रिलीज डेट कन्फर्म कर दी है.

अप्रैल 2026 में होगी ‘दृश्यम 3’ की रिलीज
पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, एक अस्पताल के उद्घाटन के दौरान बात करते हुए जीतू जोसेफ ने साफ किया कि ‘दृश्यम 3’ अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इससे पहले मेकर्स समर 2026 की रिलीज की बात कर रहे थे, लेकिन अब डेट और भी पहले आ गई है. खास बात ये है कि यह फिल्म हिंदी रीमेक से करीब छह महीने पहले रिलीज होगी.


Drishyam 3: मोहनलाल की दृश्यम 3 की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानिए थिएटर्स में कब आएगी फिल्म

एक्सपेक्टेशन के बिना देखें फिल्म
डायरेक्टर ने ये कहा कि ऑडियंस को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इस फिल्म को थिएटर्स में देखने जाना चाहिए. डायरेक्टर के अनुसार,' दृश्यम एक ऐसी फिल्म है, जिसने सालों तक बहुत से लोगों को इंफ्लुएंस किया है. लोगों को इससे काफी उम्मीदें भी हैं और अब मैं कहता हूं कि लोगों को इसे किसी बड़ी उम्मीद के बिना देखना चाहिए. अप्रैल के फर्स्ट वीक में मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी. जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी.'

अजय देवगन की फिल्म से पहले आएगी फिल्म
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ अप्रैल 2026 में आएगी, वहीं अजय देवगन की हिंदी ‘दृश्यम 3’ की रिलीज डेट 2 अक्टूबर 2026 तय की गई है. पहले माना जा रहा था कि दोनों फिल्में साथ रिलीज होंगी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है.

क्या होगी कहानी?
‘दृश्यम 3’ एक बार फिर जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार की कहानी को आगे बढ़ाएगी.पिछली दो फिल्मों में सस्पेंस और इमोशंस का जो तगड़ा मेल देखने को मिला था, तीसरे पार्ट से भी वैसी ही उम्मीद है. इस फिल्म में मोहनलाल के साथ मीना, अंसिबा हसन, एस्थर अनिल, आशा शरथ, मुरली गोपी और सिद्दीक जैसे कलाकार अपने-अपने किरदार दोहराते नजर आएंगे.

और पढ़ें
Published at : 06 Jan 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
Mohanlal Drishyam 3 Jeethu Joseph Drishyam 3 Release
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

JNU Protest: JNU में 'नफरती गैंग' रिटर्न्स! | PM Modi | Amit Shah | CM Yogi | BJP | Lucknow
Venezuela Crisis और Petrol-Diesel: India को कितना फ़ायदा? | Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी |
JNU Protest: कब्र वाली हसरत..JNU में किसकी फितरत? | Breaking | BJP | Congress | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
SIR की नई लिस्ट में गजब कारनामा! उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के पूरे परिवार का नाम गायब, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
यूपी में MLC चुनाव के लिए सभी 11 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने मतदाता? जानें डिटेल
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
इस एक्ट्रेस ने गोवा के क्लब में 6 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए चार्ज किए 6 करोड़ रुपये, वायरल हो रहा डांस
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का एलान करने वाली 11वीं टीम बनी नेपाल; टीम में IPL स्टार भी शामिल
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
जनरल नॉलेज
Crude Oil Detection: कैसे पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे तेल का कुआं, क्या है पूरा प्रोसेस?
कैसे पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे तेल का कुआं, क्या है पूरा प्रोसेस?
नौकरी
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी
युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मध्य प्रदेश में निकली 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती; लाखों में है सैलरी
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget