Drishyam 3: मोहनलाल की दृश्यम 3 की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानिए थिएटर्स में कब आएगी फिल्म

मलयालम सिनेमा की सबसे चर्चित फ्रेंचाइज़ी ‘दृश्यम’ एक बार फिर दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार है. मोहनलाल स्टारर ‘दृश्यम 3’ को लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा था और अब खुद डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने इसकी रिलीज डेट कन्फर्म कर दी है.

अप्रैल 2026 में होगी ‘दृश्यम 3’ की रिलीज

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, एक अस्पताल के उद्घाटन के दौरान बात करते हुए जीतू जोसेफ ने साफ किया कि ‘दृश्यम 3’ अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इससे पहले मेकर्स समर 2026 की रिलीज की बात कर रहे थे, लेकिन अब डेट और भी पहले आ गई है. खास बात ये है कि यह फिल्म हिंदी रीमेक से करीब छह महीने पहले रिलीज होगी.





एक्सपेक्टेशन के बिना देखें फिल्म

डायरेक्टर ने ये कहा कि ऑडियंस को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इस फिल्म को थिएटर्स में देखने जाना चाहिए. डायरेक्टर के अनुसार,' दृश्यम एक ऐसी फिल्म है, जिसने सालों तक बहुत से लोगों को इंफ्लुएंस किया है. लोगों को इससे काफी उम्मीदें भी हैं और अब मैं कहता हूं कि लोगों को इसे किसी बड़ी उम्मीद के बिना देखना चाहिए. अप्रैल के फर्स्ट वीक में मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी. जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी.'

अजय देवगन की फिल्म से पहले आएगी फिल्म

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ अप्रैल 2026 में आएगी, वहीं अजय देवगन की हिंदी ‘दृश्यम 3’ की रिलीज डेट 2 अक्टूबर 2026 तय की गई है. पहले माना जा रहा था कि दोनों फिल्में साथ रिलीज होंगी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है.

क्या होगी कहानी?

‘दृश्यम 3’ एक बार फिर जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार की कहानी को आगे बढ़ाएगी.पिछली दो फिल्मों में सस्पेंस और इमोशंस का जो तगड़ा मेल देखने को मिला था, तीसरे पार्ट से भी वैसी ही उम्मीद है. इस फिल्म में मोहनलाल के साथ मीना, अंसिबा हसन, एस्थर अनिल, आशा शरथ, मुरली गोपी और सिद्दीक जैसे कलाकार अपने-अपने किरदार दोहराते नजर आएंगे.