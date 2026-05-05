मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से आज एक दुखद खबर आई. आज, 5 मई को केरल के अडूर में हुए एक रोड एक्सीडेंट में मशहूर मलयालम एक्टर संतोष के. नायर का निधन हो गया. गाड़ी में उनकी पत्नी सवार थी और वो घायल हो गई है. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

पत्नी राजलक्ष्मी भी हुई घायल

एक्सीडेंट के बाद एक्टर को तुरंत अडूर लाइफ लाइन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया. बताया जा रहा है कि संतोष नायर की कार अचानक एक ट्रक से टक्करा गई. इस एक्सीडेंट में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं. फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

संतोष के. नायर के निधन की खबर मिलते ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई. उनके निधन पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों और निर्देशकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

संतोष के. नायर का करियर

संतोष के. नायर मलयालम सिनेमा के एक जाने-माने एक्टर थे. उनका जन्म 12 नवंबर 1960 को हुआ था. उनके पिता संतोष केशवन एक हेडमास्टर और मां सी.एन. नायर एक टीचर थीं. उन्होंने अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं. उन्हें अपने विलेन और कॉमेडी किरदारों के लिए जाना जाता था. उन्होंने 1982 में 'इथु आरती कथा' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और अपने पूरे करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया. वह छोटे पर्दे पर भी काफी एक्टिव थे.

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सुपरस्टार मोहनलाल के साथ था खास कनेक्शन

फिल्मों के अलावा संतोष का सुपरस्टार मोहनलाल के साथ एक दिलचस्प कनेश्न भी था. दोनों ने ही MG कॉलेज में एक ही समय में पढ़ाई की थी. संतोष ने मैथमैटिक्स में बीएससी की पढ़ाई की, जबकि मोहनलाल ने कॉमर्स की पढ़ाई की थी. कई इंटरव्यू में संतोष ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए यह बात बताई थी.

संतोष के. नायर की आखिरी फिल्म

संतोष के. नायर आखिरी बार 2026 में रिलीज हुई फिल्म 'भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम' में दिखाई दिए थे. यह फिल्म 10 अप्रैल को इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को कृष्णदास मुरली ने डायरेक्ट किया है.

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