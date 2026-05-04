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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'नंबर और राय बदलते रहते हैं...', फिल्मों की सक्सेस के लिए बॉक्स ऑफिस जरूरी? अदा शर्मा ने दिया जवाब

'नंबर और राय बदलते रहते हैं...', फिल्मों की सक्सेस के लिए बॉक्स ऑफिस जरूरी? अदा शर्मा ने दिया जवाब

Adah Sharma: अदा शर्मा ने कहा कि उनके लिए सफलता बॉक्स ऑफिस नहीं, बल्कि दर्शकों पर असर छोड़ना है. उन्होंने बताया कि फिल्म 'द केरल स्टोरी' और '1920' में उनके काम को आज भी लोग याद करते हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 04 May 2026 10:21 PM (IST)
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साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली एक्ट्रेस अदा शर्मा किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. उन्हें 'द केरल स्टोरी' और '1920' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. रजनीश दुग्गल के साथ करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस ने अब फिल्मों की सफलता को लेकर बात की है और बताया कि फिल्म की सक्सेस क्रिटिक्स की तारीफ और बॉक्स ऑफिस तक ही सीमित नहीं है.

फिल्मों की सफलता को कैसे देखती हैं अदा शर्मा?

अदा शर्मा ने आईएएनएस से बात की और इस दौरान उनसे जब पूछा गया कि इस समय वह सफलता को कैसे देखती हैं? तो उन्होंने जवाब में कहा, 'बॉक्स ऑफिस उनके लिए एक ऐसे दोस्त की तरह है जो जोर से बोलता है और कहता है कि 'द केरल स्टोरी' ने 375 करोड़ कमाए और यह महिला प्रधान फिल्म की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म बन गई है.' अदा आगे कहती हैं, 'जब ऐसा होता है तो वह बहुत आभार महसूस करती हैं.' लेकिन उनके मुताबिक क्रिटिक्स की समीक्षा एक समझदार दोस्त की तरह होती है जो कम बोलता है लेकिन जब तारीफ करता है तो वह बहुत खास लगती है.

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नंबर और राय बदलते रहते हैं...

अदा शर्मा ने फिल्मों के बॉक्स ऑफिस आंकड़े को लेकर कहा, 'उनके लिए नंबर और राय बदलते रहते हैं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती हैं वह यह है कि दर्शक उनके किरदारों, उनके सीन और डायलॉग को कितना याद रखते हैं.' अदा शर्मा ने बताया कि आज भी बहुत से लोग उनसे मिलकर कहते हैं, '1920 ने उन्हें कितना डराया, 'सनफ्लावर' ने उन्हें कितना हंसाया और 'द केरल स्टोरी' ने उन्हें कितना भावुक किया.' उनके लिए यही सबसे बड़ी सफलता है कि उनका काम लोगों के दिलों में लंबे समय तक याद रहता है. 

अदा शर्मा का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो अदा शर्मा जल्द ही फिल्म 'गवर्नर द साइलेंट सेवियर' में नजर आएंगी जिसमें वह 'मनोज बाजपेयी' के साथ काम कर रही हैं. खबरों के मुताबिक, यह फिल्म एस वेंकटरमणन के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है, जिन्होंने 1991 के आर्थिक संकट के दौरान आरबीआई गवर्नर के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि मेकर्स ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

इससे पहले अदा शर्मा को विक्रम भट्ट की फिल्म 'तुमको मेरी कसम' में देखा गया था, जो इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक डॉ अजय मुर्डिया के जीवन से प्रेरित बताई जाती है. इस फिल्म में अनुपम खेर, इश्वाक सिंह और ईशा देओल भी अहम किरदार में नजर आए थे.

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Published at : 04 May 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
Adah Sharma 1920 'The Kerala Story
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