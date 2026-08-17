अब इन 4 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे इमरान हाशमी! चेक करें लिस्ट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आवारापन 2' के बाद इन 4 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे इमरान हाशमी! चेक करें लिस्ट

'आवारापन 2' के बाद इन 4 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे इमरान हाशमी! चेक करें लिस्ट

Emraan Hashmi Upcoming Films: इमरान हाशमी की आवारापन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया हुआ है. वहीं एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्मों से टिकट खिड़की पर राज करने की तैयारी कर रहे हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Aug 2026 03:15 PM (IST)
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इमरान हाशमी की लेटेस्ट रिलीज ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर गदर परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है  और इसने रिलीज के तीन दिन में ही हिट का टैग भी हासिल कर लिया है. ‘आवारापन 2’ की सक्सेस के बाद अब इमरान हाशमी का करियर भी पटरी पर लौट आया है और एक्टर की धड़ाधड़ नई फिल्में अनाउंस हो रही हैं. यानी ‘आवारापन 2’ के बाद अब इमरान बॉक्स ऑफिर पर राज करने की पूरे मूड में हैं. चलिए यहां एक्टर की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट जानते हैं.

जन्नत 3
इमरान हाशमी की साल 2007 में आई आवारापन की सीक्वल आवारापन 2 तो हिट हो चुकी है. वहीं प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने एक्टर से जुड़ी एक और फिल्म फ्रैंचाइजी अनाउंस कर दी है. दरअसल विशेष भट्ट ने कन्फर्म किया है कि 'जन्नत 3' की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो गया है.

बता दें कि इस फ्रैंचाइजी की पिछली दोनों फिल्मों में इमरान हाशमी लीड रोल में थे. पहली 'जन्नत' 2008 में और 'जन्नत 2' 2012 में रिलीज हुई थी. जब उनसे पूछा गया कि क्या तीसरा पार्ट बनेगा, तो विशेष ने जूम को बताया, 'आवारापन 2 के बाद, मैं 'जन्नत 3' की प्लानिंग कर रहा हूं. स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है."  वहीं फ्रैंचाइजी के साथ इमरान के जुड़ाव को देखते हुए, तीसरे पार्ट में भी उनके होने की पूरी उम्मीद है.

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'गनमास्टर G9'
इमरान हाशमी की एक्शन थ्रिलर 'गनमास्टर G9' से धमाल मचाने आ रहे हैं. 17 अगस्त 2026 को मेकर्स ने इमरान की इस फिल्मकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. बता दें कि फिल्म 27 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म में जेनेलिया डिसूजा और आपारशक्ति खुराना भी अहम रोल में नजर आएंगे.

आदित्य दत्त के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन रोमांस फिल्म को दीपक मुकुट, हुनर ​​मुकुट और संगीता अहीर ने प्रोड्यूस किया है और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसे प्रेजेंट किया है. 

 

जी 2
इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में जी 2 भी शामिल है. ये फिल्म गुडाचारी की सीक्वल है. इसका निर्देशन विनय कुमार सिरिगिनीडी ने किया है और ये पैन-इंडिया तेलुगु स्पाई-एक्शन थ्रिलर फ़िल्म. इसमें इमरान हाशमी के अलावा अदीवि शेष एक हाई-ऑक्टेन इंटरनेशनल मिशन पर नजर आएंगे. इसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है.


आवारापन 2' के बाद इन 4 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे इमरान हाशमी! चेक करें लिस्ट

रूह
इमरान हाशमी रूह में भी नजर आएंगे. इस फिल्म से एक्टर पाच साल  फिर हॉरर जॉनर में कमबैक करेंगे. इस हाई-कॉन्सेप्ट म्यूजिकल हॉरर फिल्म को मयंक शर्मा ने डायरेक्ट किया है और यह 2027 में हिंदी, तमिल और तेलुगु में थिएटर में रिलीज होगी.

 

 
 
 
 
 
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Published at : 17 Aug 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi G2 Awarapan 2 Gunmaaster G9 Rooh Jannat3
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