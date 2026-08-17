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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'लेनिन' का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस, बनी 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग टॉलीवुड फिल्म

'लेनिन' का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस, बनी 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग टॉलीवुड फिल्म

'लेनिन' को फैंस ने काफी प्यार दिया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन किया. अब आइए नजर डालते हैं फिल्म के क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 17 Aug 2026 04:45 PM (IST)
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एक्टर अखिल अक्किनेनी ने फिल्म 'लेनिन' से बॉक्स ऑफिस पर तीन साल बाद कमबैक किया. उनकी इस फिल्मको फैंस ने पसंद किया. अखिल की एक्टिंग की भी तारीफ हुई. फिल्म ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गई है और फिल्म का थिएटर रन भी खत्म हो गया है. आइए जानते हैं फिल्म का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कितना रहा.

'लेनिन' क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस
फिल्म 'लेनिन' ने 7.15 करोड़ का ओपनिंग डे पर कलेक्शन किया. ये अखिल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग थी. कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में नेट 49.31 करोड़ की कमाई की. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 58.19 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 10.75 करोड़ का बिजनेस किया. दुनियाभर में फिल्म ने 68.94 करोड़ का कलेक्शन किया. बता दें कि फिल्म का बजट 50 करोड़ है. फिल्म को 69 लाख का घाटा हुआ. फिल्म एवरेज रही. 

फिल्म 2026 की टॉलीवुड की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. आइए नजर डालते हैं 2026 की हाइएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगू फिल्मों पर. 

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इस लिस्ट में 'मन शंकर वारा प्रसाद गारू' पहले नंबर पर है. फिल्म ने 218.47 करोड़ कमाए थे. दूसरे नंबर पर फिल्म 'पेद्दी' है. फिल्म ने 244.27 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे नंबर पर 'द राजा साब' है. इस फिल्म ने 146.04 करोड़ की कमाई की. चौथे नबंर पर 'उस्ताद भगत सिंह' है. इस फिल्म ने 72.38 करोड़ की कमाई की. पांचवें नंबर पर फिल्म 'मां इंटि बंगारम' है. इस फिल्म ने 62 करोड़ कमाए.

छठे नंबर पर Anaganaga Oka Raju है. इस फिल्म ने 53.9 करोड़ का बिजनेस किया. सातवें नंबर पर 'लेनिन' है. 'लेनिन' ने 49.31 करोड़ का बिजनेस किया. आठवें नबंर पर 'चेन्नई लव स्टोरी' है. फिल्म ने 38.31 करोड़ कमाए थे. नौवें नंबर पर 'डकैत' है. फिल्म ने 36.7 करोड़ की कमाई की. दसवें नबंर पर 'नारी नारी नादुमा मुरारी' है. फिल्म ने 26.27 करोड़ की कमाई की.

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अखिल की करियर जर्नी

अखिल अक्किनेनी की बात करें तो वो 32 साल के हैं. वो सुपरस्टार नागार्जुन और अमाला के बेटे हैं. अखिल 1995 में फिल्म Sisindri में चाइल्ड एक्टर के तौर पर दिखे थे. फिर उन्होंने 2014 में फिल्म 'मनम' में कैमियो अपीरियंस दी. 2015 में उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया. वो फिल्म अखिल में नजर आए. इसके बाद वो Aatadukundam Raa, हैलो, मिस्टर मजनू, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, एजेंट जैसी फिल्मों में दिखे. अखिल अपने आप को इंडस्ट्री में स्टैब्लिश करने में लगे हैं. लेनिन से पहले एक्टर की फिल्मों को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. अपने पिता की तरह सक्सेस पाने के लिए उनकी अभी लंबी जर्नी तय करनी पड़ेगी.

अखिल की पर्सनल लाइफ

पर्सनल लाइफ में 2016 में उन्होंने श्रेया भूपल संग सगाई की थी. वो 2017 में शादी करने वाले थे. हालांकि, ये सगाई चली नहीं और दोनों अलग हो गए. 2024 में उन्होंने मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट जैनब रवडजी संग सगाई की. कपल 6 जून 2025 को शादी के बंधन में बंधे. उनकी शादी चर्चा में रही थी. ये शादी हैदराबाद में हुई थी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 17 Aug 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Akhil Akkineni Lenin Closing Box Office
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