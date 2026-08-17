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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा15 सालों से यश ने नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, बॉक्स ऑफिस के हैं किंग, 'टॉक्सिक' का क्या होगा हाल?

15 सालों से यश ने नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, बॉक्स ऑफिस के हैं किंग, 'टॉक्सिक' का क्या होगा हाल?

साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होगी. 'टॉक्सिक' से पहले आइए जानते हैं यश की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल रहा है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 17 Aug 2026 05:54 PM (IST)
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एक्टर यश कन्नड़ इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. यश अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते हैं. उनकी फिल्मों को लेकर फैंस में बहुत क्रेज देखने को मिलता है. अब एक्टर को फिल्म 'टॉक्सिक' में देखा जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं यश की अब तक की जर्नी कैसी रही है. उनकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

एक्टिंग डेब्यू से ही छा गए थे यश

यश ने 2007 में Jambada Hudugi से करियर की शुरुआत की थी. ये फिल्म हिट हुई थी. यश ने एक्टिंग डेब्यू से ही धमाल मचा दिया था. इसके बाद उनकी 'मोग्गिना मनसु' आई और ये सुपरहिट रही थी. इसके बाद यश ने 2-3 फ्लॉप फिल्में ही दी. लेकिन उसके बाद फ्लॉप फिल्मों ने यश से दूरी बना ली. पिछले 15 सालों से यश ने एक फ्लॉप फिल्म नहीं दी है.

यश ने दी ये फ्लॉप फिल्में

यश ने अपने करियर में बहुत कम फ्लॉप फिल्में दी हैं. उनकी फिल्म 'रॉकी' फ्लॉप हो गई थी. ये फिल्म 2008 में आई थी. ये एक रोमांटिक ड्रामा थी. उनकी 'कल्लारा संथे' भी फ्लॉप हो गई थी. ये फिल्म 2009 में आई थी. वहीं यश की 'राजधानी' भी फ्लॉप हो गई थी. ये फिल्म 2011 में आई थी. इसके बाद से यश ने एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है. 

ये भी पढ़ें- 'लेनिन' का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस, बनी 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग टॉलीवुड फिल्म

यश की सक्सेसफुल फिल्में
इसके बाद यश की 'किराथका', 'लकी', 'जानू', 'ड्रामा', 'गूगली', 'राजा हुली', 'गजकेसरी', 'मिस्टर एंड मिसेज रामचरी', 'मास्टर पीस', 'संथु स्ट्रेट फॉरवर्ड', 'केजीएफ चैप्टर 1' और 'केजीएफ चैप्टर 2' जैसी फिल्में आईं और सभी सक्सेसफुल रही हैं.

आइए नजर डालते हैं यश की टॉप 10 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों पर. 

यश की 2012 में आई फिल्म 'लकी' हिट रही थी. IMDB के मुताबिक, फिल्म 3.5 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 6.7 करोड़ कमाए थे. 2012 में ही उनकी एक और फिल्म आई थी. फिल्म का नाम था 'ड्रामा' ये फिल्म भी हिट रही थी. ये फिल्म 4 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 12 करोड़ की कमाई की थी.

 
 
 
 
 
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2013 में आई यश की फिल्म 'राजा हुली' भी हिट हो गई थी. इस फिल्म ने 12.4 करोड़ का कलेक्शन किया था. 2013 में आई उनकी फिल्म 'गूगली' भी चर्चा में रही थी. फिल्म हिट थी. इस फिल्म ने 15.1 करोड़ कमाए थे. इसके बाद 2014 में आई उनकी फिल्म 'गजकेसरी' हिट रही. फिल्म 7 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 18.9 करोड़ का कलेक्शन किया था.

ये भी पढ़ें- 'कर्ली हेयर नहीं मत रखो', 'हैवान' एक्ट्रेस को मिली थी लुक चेंज करने की सलाह

2016 में उनकी संथु स्ट्रेट फॉरवर्ड आई थी. ये फिल्म 14 करोड़ में बनी थी और फिल्म का वर्डिक्ट एवरेज से ज्यादा था. फिल्म ने 20.9 करोड़ कमाए थे. 2015 में उनकी फिल्म मास्टर पीस आई थी. ये फिल्म 20 करोड़ में बनी थी और फिल्म ने 34.1 करोड़ कमाए. फिल्म हिट थी.

'केजीएफ' ने की रिकॉर्ड ब्रेक कमाई

उनकी फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज रामचरी' ब्लॉकबस्टर हिट थी. फिल्म का बजट 5 करोड़ था और फिल्म ने 50 करोड़ कमाए थे. 2018 में यश 'केजीएफ चैप्टर 1' लेकर आए और इस फिल्म ने तो इतिहास रच दिया था. फिल्म 80 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 240 करोड़ कमाए. ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट थी. इस फिल्म का क्लैश शाहरुख खान की 'जीरो' के साथ था. 'जीरो' इस फिल्म के सामने फेल हो गई थी.

2022 में यश 'केजीएफ चैप्टर 2' में दिखे. ये फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनी और फिल्म ने 1210 करोड़ की कमाई की. फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट रही.

अब यश 26 अगस्त को 'टॉक्सिक' में नजर आने वाले हैं. वहीं इसके अलावा यश के हाथ में फिल्म 'रामायण' भी है. इस फिल्म में वो रावण के रोल में दिखेंगे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 17 Aug 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
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