फिल्मों के बाद राजनीति में कदम रखेंगे सुपरस्टार यश? 'टॉक्सिक' स्टार ने दिया जवाब

सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं, जो जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के जरिए को 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. दर्शक बड़े पर्दे पर उन्हें देखने के लिए बेताब हैं. वहीं हाल ही में एक्टर ने पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर बात की है.

राजनीति में कदम रखेंगे सुपरस्टार यश?

आप की अदालत में बातचीत के दौरान यश ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक एक्टर के तौर पर मुझे अभी बहुत कुछ करना है. इसलिए फिलहाल मेरा फोकस इस बात पर है कि मैं इस इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से कैसे आगे ले जा सकता हूं. लेकिन राजनीति को लेकर मेरे मन में कोई टैबू नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये कुछ फैसले लेने और लोगों के लिए काम करने के बारे में है. अगर मुझे लगेगा कि इसकी जरूरत है और फ्यूचर में इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती है, तो मैं इस बारे में सोच सकता हूं. अभी ईमानदारी से कहूं तो मेरे मन में ऐसे कोई विचार नहीं हैं.'

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कब रिलीज होगी 'टॉक्सिक'?

बता दें, यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद दर्शक फिलम की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में यश डबल रोल में नजर आएंगे. 'टॉक्सिक' को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, नयनतारा और हुमा कुरैशी जैसे एक्ट्रेसेस नजर आने वाली हैं. फिल्म 26 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.

बता दें 'टॉक्सिक' के अलावा यश नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में भी नजर आने वाले हैं. फिल्म में वो रावण का किरदार निभाएंगे. वहीं बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता का रोल प्ले कर रही हैं. रामायण दो पार्ट में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट इस साल 6 नवंबर को आएगा और दूसरा अगले साल रिलीज होगा.

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