ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' कमाई के मामले में रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हो गए हैं और ये जबरदस्त कमाई कर रही है. कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म पहले ही कई बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब और फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 'कांतारा चैप्टर 1' ने अपनी कमाई से बाहुबली द बिगनिंग और सलमान खान की सुल्तान को पीछे छोड़ दिया है. 'कांतारा चैप्टर 1' का डंका दुनियाभर में बज रहा है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने वर्ल्डवाइड अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

सोमवार को 'कांतारा चैप्टर 1' के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी लेकिन फिर भी ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है.इतने दिनों में पहली बार 'कांतारा चैप्टर 1' कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है मगर दिवाली के आते-आते ये फिल्म फिर रफ्तार पकड़ लेगी.

तोड़ा सुल्तान और बाहुबली 1 का रिकॉर्ड

'कांतारा चैप्टर 1' के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने 451.90 करोड़ नेट और 542 ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं ओवरसीज भी ये फिल्म तगड़ी कमाई कर रही है.11 दिनों के बाद 'कांतारा चैप्टर 1' ने वर्ल्डवाइड 675 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया है. ये फिल्म जल्द ही 700 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी.

'कांतारा चैप्टर 1' ने बाहुबली द बिगनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 650 करोड़ है. जिसे तोड़ दिया गया है. वहीं सलमान खान की सुल्तान को भी इसने पीछे छोड़ दिया है. सुल्तान का लाइफटाइम कलेक्शन 628 करोड़ है. 'कांतारा चैप्टर 1' की नजरें अब छावा पर हैं. जिसने वर्ल्डवाइड 808 करोड़ का कलेक्शन किया है.

'कांतारा चैप्टर 1' की बात करें तो ये 2022 में आई फिल्म का प्रीक्वल है. कांतारा भी सुपरहिट साबित हुई थी. ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ इसके अगले पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी है. अब फैंस को अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है.

ये भी पढ़ें: तमन्ना भाटिया की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'क्या दूधिया बदन है' बोलकर ट्रोल हो रहे हैं अन्नू कपूर