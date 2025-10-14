हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'बाहुबली' और 'सुल्तान' को ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने चटाई धूल, तोड़ दिया इनका भी रिकॉर्ड

Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'बाहुबली' और 'सुल्तान' को ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने चटाई धूल, तोड़ दिया इनका भी रिकॉर्ड

Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों पर छाई हुई है. इस फिल्म का दुनियाभर में डंका बजा हुआ है. इसने बाहुबली और सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 14 Oct 2025 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' कमाई के मामले में रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हो गए हैं और ये जबरदस्त कमाई कर रही है. कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म पहले ही कई बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब और फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 'कांतारा चैप्टर 1' ने अपनी कमाई से बाहुबली द बिगनिंग और सलमान खान की सुल्तान को पीछे छोड़ दिया है. 'कांतारा चैप्टर 1' का डंका दुनियाभर में बज रहा है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने वर्ल्डवाइड अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

सोमवार को 'कांतारा चैप्टर 1' के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी लेकिन फिर भी ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है.इतने दिनों में पहली बार 'कांतारा चैप्टर 1' कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है मगर दिवाली के आते-आते ये फिल्म फिर रफ्तार पकड़ लेगी.

तोड़ा सुल्तान और बाहुबली 1 का रिकॉर्ड
'कांतारा चैप्टर 1' के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने 451.90 करोड़ नेट और 542 ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं ओवरसीज भी ये फिल्म तगड़ी कमाई कर रही है.11 दिनों के बाद 'कांतारा चैप्टर 1' ने वर्ल्डवाइड 675 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया है. ये फिल्म जल्द ही 700 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी.

'कांतारा चैप्टर 1' ने बाहुबली द बिगनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 650 करोड़ है. जिसे तोड़ दिया गया है. वहीं सलमान खान की सुल्तान को भी इसने पीछे छोड़ दिया है. सुल्तान का लाइफटाइम कलेक्शन 628 करोड़ है. 'कांतारा चैप्टर 1' की नजरें अब छावा पर हैं. जिसने वर्ल्डवाइड 808 करोड़ का कलेक्शन किया है.

'कांतारा चैप्टर 1' की बात करें तो ये 2022 में आई फिल्म का प्रीक्वल है. कांतारा भी सुपरहिट साबित हुई थी. ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा चैप्टर 1' के साथ इसके अगले पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी है. अब फैंस को अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है.

ये भी पढ़ें: तमन्ना भाटिया की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'क्या दूधिया बदन है' बोलकर ट्रोल हो रहे हैं अन्नू कपूर

Published at : 14 Oct 2025 02:25 PM (IST)
Tags :
Sultan Bahubali Worldwide Collection Rishab Shetty Kantara Chapter 1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, योगी सरकार ने की बोनस की घोषणा
यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, योगी सरकार ने की बोनस की घोषणा
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
Test Records: भारत की सबसे बड़ी टॉप 5 साझेदारियां, कब-कब दो बल्लेबाजों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास
भारत की सबसे बड़ी टॉप 5 साझेदारियां, कब-कब दो बल्लेबाजों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, योगी सरकार ने की बोनस की घोषणा
यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, योगी सरकार ने की बोनस की घोषणा
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
Test Records: भारत की सबसे बड़ी टॉप 5 साझेदारियां, कब-कब दो बल्लेबाजों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास
भारत की सबसे बड़ी टॉप 5 साझेदारियां, कब-कब दो बल्लेबाजों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास
बॉलीवुड
Diwali 2025 Outfit: जाह्नवी- आलिया से करीना तक, दिवाली आउटफिट के लिए एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
दिवाली आउटफिट के लिए इन एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
हेल्थ
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
शिक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
Drunken Mughal King: मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget