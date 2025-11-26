हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKalamkaval Release Date: ममूटी की 'कलमकावल’ की नई रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?

Kalamkaval Release Date: ममूटी की 'कलमकावल' की नई रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?

Kalamkaval New Release Date Announced: ममूटी की 'कलमकावल’ की नई रिलीज मेकर्स ने अनाउंस कर दी है. ये फिल्म पहले नंवबर में रिलीज होने वाली थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Nov 2025 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

ममूटी की अपकमिंग फिल्म 'कलमकवल' मलयालम थ्रिलर है और फैंस को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. पहले ये फिल्म 27 नवंबर को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन फिर पोस्टपोन्ड हो गई. वहीं अब मेकर्स ने इस मच अवेटेड फिल्म की नई रिलीज डेट अनांउंस कर दी है. जानते हैं ममूटी की 'कलमकवल कब बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

'कलमकवल’ की नई रिलीज डेट हुई अनाउंस
'कलमकवल के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इस अपकमिंग फिल्म का एक नया  पोस्टर जारी कर इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस की है. जिसके मुताबिक 'कलमकवल' अब 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आएगीय  निर्माताओं द्वारा जारी की गई अनाउंसमेंट में लिखा है, "हमें पता है कि आपने लंबा इंतज़ार किया है... इंतज़ार सार्थक होगा... दुनिया भर के सिनेमाघरों में 'कलमकवल', 5 दिसंबर, 2025 से. "

 

 
 
 
 
 
ममूटी की ‘कलमकावल’ कब होनी थी रिलीज?
ममूटी और विनायकन ‘कलमकावल’ से 27 नवंबर को सिनेमाघरों में धमाकेदार वापसी की तैयारी कर रहे थे. लेकिन फिल्म की रिलीज़ को लेकर हफ़्तों से चल रही अटकलों के बाद, निर्माताओं ने आखिरकार पुष्टि की कि रिलीज़ आगे बढ़ा दी गई है और फैंस से थोड़ा और इंतज़ार करने को कहा है. ममूटी कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए फिल्म के पोस्टपोन्ड होने की अनाउंसमेंट की थी और दर्शकों को भरोसा दिया था कि टीम फिल्म को सही समय पर रिलीज़ करने के लिए कमिटेड है. बयान में लिखा था, "देरी हुई है, कम नहीं हुई है, हम आपकी बात सुन रहे हैं... इंतज़ार का असर हुआ है. द वेनम बिनीथ जल्द ही आ रहा है!! #कलमकवल की रिलीज़ टली, नई रिलीज़ डेट जल्द ही घोषित की जाएगी!!"

कलमकावल का क्या है प्लॉट
जितिन के जोस द्वारा निर्देशित, 'कलमकवल' कोट्टायिकोनम के शांत इलाके में एक पुलिस इनवेस्टिगेशन पर बेस्ट है, कुछ मामूली से सुरागों से शुरू होने वाली यह कहानी जल्द ही अपराधों की एक भयानक सीरीज में बदल जाती है, जिससे पुलिस बल को जवाबों की तलाश में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है.

ट्रेलर तनाव, संघर्ष और चौंकाने वाले खुलासे की ओर इशारा करता है
पहले रिलीज़ हुआ ट्रेलर एक डार्क इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर की शुरुआत करता है. इसकी शुरुआत एसजे एथन के इस कोट से होती है: "अंदर का ज़हर हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता." इसके बाद, कहानी एक सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री की तरह सामने आती है, जो कोट्टायिकोनम को हिला देने वाली एक घटना को दिखाती है.

ममूटी और विनायकन के अलावा फिल्म में गिबिन गोपीनाथ, मीरा जैस्मीन, गायत्री अरुण और राजिशा विजयन ने अहम रोल प्ले किया है.

 

Published at : 26 Nov 2025 11:44 AM (IST)
Mammootty Kalamkaval
