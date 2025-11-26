ऑस्कर 2026 की बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए एलिजिबल फिल्मों की लिस्ट जारी हो गई है, और इंडियन फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’ इसमें क्वालिफाई हो गई है. एकेडमी ने खुद ऑफिशियल अपडेट शेयर करते हुए पुष्टि की है कि ‘महावतार नरसिम्हा’ इस कैटेगिरी में कई फिल्मों के साथ मुकाबला करेगी.

‘महावतार नरसिम्हा’ ऑस्कर 2026 की लिस्ट में हुई शामिल

क्लीम प्रोडक्शंस और होम्बले फिल्म्स की ‘महावतार नरसिम्हा’ ने देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी. अब इस फिल्म ने एक और कमाल कर दिखाया है. दरअसल ये 98वें अकादमी पुरस्कार के लिए बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगिरी में शॉर्टलिस्ट हो गई हैं.

अश्विन कुमार द्वारा निर्देशित, इस फिल्म को के-पॉप डेमन हंटर्स, ज़ूटोपिया 2, डेमन स्लेयर: किमेट्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल, और कई अन्य के साथ लिस्टेड किया गया है. बेस्ट एनिमेटेड फीचर के लिए क्वालिफाई करने के लिए, फिल्म की लंबाई 40 मिनट से ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें रनटाइम का कम से कम 75% हिस्सा एनीमेशन से बना हो.

‘महावतार नरसिम्हा’ की कैसी रही थी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

इस साल जुलाई में रिलीज़ हुई ‘महावतार नरसिम्हा’ बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जिसने ट्रेड और भारतीय इंडस्ट्री को चौंका दिया था. इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 325 करोड़ रुपयों की कमाई की, और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय एनिमेटेड फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था.

महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की 7 फिल्में होंगी रिलीज

बता दें कि इससे पहले, भारत की धर्मा प्रोडक्शंस की "होमबाउंड" को इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगिरी में देश की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री के रूप में चुना गया था. इस बीच, "महावतार नरसिम्हा" महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है, जिसमें कुल 7 फिल्में होंगी. इस सीरीज की अगली फिल्म "महावतार परशुराम" है, जो 2027 में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

कब होंगे ऑस्कर 2026

98वें अकादमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट 22 जनवरी, 2026 को की जाएगी. 98वें ऑस्कर का आयोजन 15 मार्च, 2026 को ओवेशन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में किया जाएगा और इसका सीधा टेलीकास्ट एबीसी पर किया जाएगा.