फिर शुरू होगी Jr NTR के ड्रैगन की शूटिंग, 2026 के मिड में रिलीज हो सकती है प्रशांत की फिल्म

साउथ फिल्मों के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर अगली फिल्म की शूट शुरू कर चुके हैं. प्रशांत नील के साथ उनकी फिल्म का नाम ड्रैगन (Dragon) बताया जा रहा है. हालांकि, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. समझा जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल यानी 2026 के जून में रिलीज होगी. कहा जा रहा है कि 25 जून 2026 को फिल्म रिलीज हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिसंबर अगले हफ्ते से फिर से शूटिंग शुरू होने वाली है.

टाइम्स नाउ कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नाइट शूट होने वाले हैं जो कि 20 दिनों का शेड्यूल हो सकता है.

शूट से खुश नहीं थे जूनियर एनटीआर

कुछ महीने पहले यानी कि अक्तूबर में रिपोर्ट आई थी कि जूनियर एनटीआर फिल्म की शूटिंग से खुश नहीं थे. ऐसी खबरें थीं कि जूनियर एनटीआर ने फिल्म की शूटिंग रोक दी थी. बॉलीवुड हंगामा कि रिपोर्ट के मुताबिक, शूटिंग से खुश नहीं होने के चलते एक्टर ने डायरेक्टर को फिर से स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए कहा था.

जूनियर एनटीआर कर रहे हैं पूरी मेहनत

रिपोर्ट में कहा गया था कि जूनियर एनटीआर किसी भी सूरत में चाहते हैं कि फिल्म कामयाब हो. इसके लिए वो काफी हद तक आगे जाकर चीजें सही करने में लगे हुए हैं. प्रशांत की तरफ से जो अभी तक शूट हुआ था वो जूनियर एनटीआर को पसंद नहीं आ रहा था. कहा जा रहा है कि जो चीजें शूट हो चुकी हैं उन्हें फिर से शूट किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक आगे क्या होने वाले है इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है.

फिल्म को लेकर हो रही है लगातार दिक्कतें

कहा जा रहा है कि फिल्म की शुरुआत अब तक सही नहीं हो पाई है. बड़ी धूमधाम और उम्मीदों के साथ इस साल की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग शुरू हुआ थी लेकिन प्रोडक्शन का काम वैसे नहीं बढ़ा जैसे उम्मीद की गई थी. हाल में ही तेलुगू 360 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि फिल्म लगातार रूक रही है जिसके चलते इसकी पूरी टाइमलाइन पर दिक्कत हो रही है. कुछ दिनों के लिए अपने साले नरेन नितिन की शादी के चलते जूनियर एनटीआर पर्सनल ब्रेक पर थे.