एक्सप्लोरर
ब्लैक मोनोकनी पहने समंदर किनारे रिलैक्स करती दिखीं निया शर्मा, ग्लैमरस अवतार में दिए पोज
निया शर्मा की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. निया को ब्लैक मोनोकनी में देखा गया. उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
एक्ट्रेस निया शर्मा अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए चर्चा में रहती हैं. वो अक्सर मोनोकनी और बिकिनी में फोटोज शेयर करती रहती हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 30 Nov 2025 01:22 PM (IST)
Tags :Nia Sharma
बॉलीवुड
6 Photos
ब्लैक मोनोकनी पहने समंदर किनारे रिलैक्स करती दिखीं निया शर्मा, ग्लैमरस अवतार में दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
शर्ट के साथ हाफ जैकेट पहने एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं करीना, नो मेकअप लुक में दिखीं गॉर्जियस
बॉलीवुड
7 Photos
लाल परी बनकर रैंप पर उतरीं मलाइका अरोड़ा, तो पिंक स्कर्ट में सनी ने बिखेरे हुस्न के जलवे
बॉलीवुड
7 Photos
‘वाराणसी’ की शूटिंग से फ्री होकर फैमिली के पास पहुंचीं प्रिंयकां, स्पेंड किया क्वालिटी टाइम
बॉलीवुड
7 Photos
पति जैकी भगनानी संग मालदीव पहुंचीं रकुल प्रीत सिंह, बीच से शेयर की रोमांटिक तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
खूबसूरती में बहन दीपिका पादुकोण को टक्कर देती हैं अनीशा पादुकोण, जानें क्या करती हैं
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बांग्लादेश सीमा पर भारत ने मजबूत की पकड़, चीन 'चिकन नेक' पर नहीं लगा सकेगा नजर, सेना ने किया ये बड़ा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा
बॉलीवुड
'तुम्हारी दो मम्मी हैं?' जब स्कूल में ईशा देओल से बच्चों ने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर किए थे सवाल
राजस्थान
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement
बॉलीवुड
6 Photos
ब्लैक मोनोकनी पहने समंदर किनारे रिलैक्स करती दिखीं निया शर्मा, ग्लैमरस अवतार में दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
शर्ट के साथ हाफ जैकेट पहने एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं करीना, नो मेकअप लुक में दिखीं गॉर्जियस
एबीपी लाइव
Opinion