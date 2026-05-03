'मुझे पूरा भरोसा है कि...', ऋषभ शेट्टी की फिल्म और अभिनय की होम मिनिस्टर अमित शाह ने की तारीफ

गृह मंत्री अमित शाह और एक्टर ऋषभ क्षेत्र की मुलाकात इन दिनों चर्चा में आ गई है. इस मुलाकात में ऋषभ और अमित शाह ने कला, परंपरा और भारतीय विरासत को लेकर कई बातचीत की थी. हाल ही में ऋषभ शेट्टी ने अमित शाह के साथ तस्वीरें शेयर की और अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात की. साथ ही अमित शाह ने भी उनके पोस्ट को शेयर किया और ऋषभ की जमकर तारीफ की.

ऋषभ ने किया पोस्ट

ऋषभ शेट्टी ने अमित शाह के साथ फोटो पोस्ट कर लिखा, 'अमित शाह जी से मिलना मेरे लिए सच में एक सम्मान की बात थी. उन्होंने 'कांतारा' और 'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में जो सराहना की, वो पल मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा. उनके साथ अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर बात करना भी बहुत अच्छा अनुभव रहा. मुझे खास तौर पर तब बहुत खुशी हुई, जब उन्होंने हमारे इतिहास, संस्कृति, कला और फिल्म निर्माण को लेकर अपनी गहरी समझ और जानकारी शेयर की.'

Had the honour of meeting the Honourable Home Minister, Shri @AmitShah ji. It became one of my most memorable moments as he shared his words of appreciation for Kantara and Kantara Chapter 1. I also had a wonderful time discussing my upcoming projects with him. I must say, I was… pic.twitter.com/RtvyjRGEZF — Rishab Shetty (@shetty_rishab) May 2, 2026

अमित शाह ने भी की तारीफ

वहीं अमित शाह ने ऋषभ शेट्टी के पोस्ट को शेयर कर तारीफ करते हुए कहा, 'आपसे फिल्मों और संस्कृति के बारे में बात करना सच में बहुत अच्छा लगा. जिस तरह आप अपनी फिल्मों के जरिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझदारी और संवेदनशीलता के साथ पेश करते हैं, वो सच में काबिले-तारीफ है और दिल पर असर छोड़ता है. मुझे पूरा भरोसा है कि आप आगे भी अपने काम से लोगों को प्रेरित करते रहेंगे.'

It was truly engaging to speak with you about films and culture. The way you present Indian civilization and culture through your films, with such understanding and sensitivity, is genuinely admirable and leaves a lasting impact. I am confident that you will continue to inspire… https://t.co/YjYak3eZSY — Amit Shah (@AmitShah) May 2, 2026

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बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर थी 'कांतारा'

बता दें कि 'कांतारा' साल 2022 में रिलीज हुई एक ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म है, जिसे ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया और लीड रोल में भी नजर आए. इसकी कहानी कर्नाटक की लोक परंपराओं, जंगल और इंसान के रिश्ते और देव-आस्था के इर्द-गिर्द घूमती है. इसके बाद फिल्म के प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' 2025 में रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. फिल्म को अपनी अनोखी कहानी और दमदार क्लाइमैक्स के लिए खूब सराहना मिली.

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