अक्षरा सिंह को फिर हुआ प्यार, पवन सिंह के बाद अब किसे डेट कर रहीं एक्ट्रेस?

अक्षरा सिंह बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. भोजपुरी सिनेमा की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्हें दोबारा प्यार हुआ है, जिससे फैंस के बीच हलचल मच गई है. वहीं पहले वो भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को डेट कर चुकी हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता ब्रेकअप के बाद खत्म हो गया. वहीं, अब एक्ट्रेस के दूसरी बार प्यार में हैं. उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है.

पवन सिंह के बाद अब किसे डेट कर रहीं अक्षरा सिंह ?

अक्षरा सिंह ने हाल ही में यूट्यूब चैनल जिंगाबाद को दिए इंटरव्यू में अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की. अक्षरा सिंह के पूछा गया कि क्या प्यार दोबारा नहीं हुआ? इस सवाल पर अक्षरा सिंह ने कहा, 'हुआ है ना, चल रहा है. दोबारा क्या होता है, जो पुराना हो गया वो तो भूतकाल में चला गया. अभी मैं भविष्य की चिंता करूंगी वर्तमान की चिंता करूंगी या भूतकाल पर अटकी रहूंगी.'

जब उनसे कहा गया कि क्या वर्तमान में अक्षरा सिंह किसी के प्यार में हैं? तो इस सवाल पर भोजपुरी एक्ट्रेस ने कहा, 'हां, प्यार में हूं मैं.' आगे अक्षरा सिंह ने एक गाना गाया, 'प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है. अभी टाइम है सर. मैं अभी प्यार के 'प' पर पहुंची हूं और थोड़ा सा प्रोसेस होने दीजिए, फिर बताऊंगी.' उन्होंने कहा कि प्यार के बिना कोई नहीं रह सकता है.

ये भी पढेंः 13 साल की हुईं रश्मिका मंदाना की बहन, बर्थडे पर एक्ट्रेस ने शिमान पर लुटाया प्यार

View this post on Instagram A post shared by Akshara singh (@singhakshara)

हालांकि एक्ट्रेस ने नाम रिवील नहीं किया है. उन्होंने कहा, 'मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि मुझे नजर बहुत तेज लगती है. नजर लग गई तो.' इसके बाद अक्षरा ने शादी को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'शादी का तो पता नहीं, क्योंकि पहले इंसान को देखना चाहिए, जानना चाहिए, माइंडसेट मिलेगा या नहीं, तमाम नेगेटिव चीजों को डील कर पाएगा या नहीं, तो बहुत सी चीजें हैं, वो जब समझ आ जाएंगी तब देखा जाएगा शादी का.' उन्होंने कहा कि अभी एकदम नया फेज है. मैं खुद भी अभी फिगर आउट कर रहीं हूं.

ये भी पढेंः Salman Khan Post: सलमान खान ने काम-फील्ड को लेकर किया पोस्ट, लिखा- किसी को टोपी मत पहनाओ

बता दें, एक टाइम पर अक्षरा सिंह और पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल में से एक थे, लेकिन फिर पवन सिंह ने 2018 में अक्षरा को धोखा देकर अचानक ज्योति सिंह से शादी कर ली. इसके बाद दोनों का रिश्ता टूट गया. अक्षरा ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए थे.