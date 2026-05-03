'आलू का बोरा है...', जब रवि किशन ने की थी अक्षरा सिंह की बॉडी शेमिंग, नाराज हो गई थीं एक्ट्रेस

अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की दमदार एक्ट्रेसेस में से एक हैं. वह फिल्मों और गायिकी के साथ ही अपनी बेबाकी के लिए भी चर्चा में रहती हैं. वह अक्सर सामाजिक मुद्दों और खुद पर खुलकर बात करती हैं. कई बार वह हैरतंगेज खुलासे भी करती हैं, जिसे हर कोई जानकार शॉक्ड रह जाता है. ऐसे में अब अक्षरा सिंह ने अपने शुरुआती करियर को लेकर बड़े खुलासे किए हैं और बताया कि रवि किशन ने उनकी बॉडी शेमिंग की थी, जिसके बाद वह नाराज हो गई थीं. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा.

एक्टिंग में नहीं आना चाहती थीं अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह ने हाल ही में जिंगाबाद के पॉडकास्ट में शिरकत की थी. इस दौरान उन्होंने अपने करियर से लेकर स्ट्रगल और एक्टिंग में डेब्यू के साथ ही रिलेशनशिप तक के बारे में खुलकर बात की थी. इस दौरान उन्होंने करियर के शुरुआती समय को याद करते हुए बताया कि वह एक्टिंग में नहीं आना चाहती थीं. उन्हें रवि किशन ने पहली फिल्म दिलाई थी. इतना ही नहीं, उस समय रवि किशन ने ही उनकी बॉडी शेमिंग भी की थी.

आलू का बोरा है- अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह ने फर्स्ट स्क्रीन इंप्रेशन को लेकर बताती हैं, 'जब उन्होंने मुझे स्क्रीन पर देखा तो काफी तारीफ की. मैं डांस कर रही थी तो बोले ये कितनी प्यारी है और स्माइल कितनी अच्छी लग रही है.' अक्षरा सिंह आगे बताती हैं, 'इसी बीच उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, जो बहुत बुरी लगी कि आलू का बोरा है ये. इतनी मोटी है ये. दिनभर खाती रहती है क्या? मैंने बोला नहीं खाती नहीं हूं. फिर मैंने बोला कि कास्ट तो आपने ही किया. मैं आपसे पूछने-बोलने के लिए गई थी?'

यह भी पढ़ें: अक्षरा सिंह को फिर हुआ प्यार, पवन सिंह के बाद अब किसे डेट कर रहीं एक्ट्रेस?

उनकी बात दिल पर लग गई- अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह आगे बताती हैं, 'मैं उन्हें बड़ा स्टार समझ ही नहीं रही थी. ये इस वजह से हुआ था क्योंकि उन्होंने मुझे काफी कंफर्टेबल कर दिया था. जैसे घर की तरह. वो कहते थे कि जो ये कह रही है इसकी बात सुनो सब. तो वो स्पेस देने के बाद मैं कंफर्टेबल हो गई थी. मैंने उन्हें कहा कि आप होंगे अपने घर के स्टार. आप मुझे आलू का बोरा क्यों कह रहे हैं? मुझे उनकी बात दिल पर लग गई थी. मैंने गाना शूट करने के बाद ठान लिया था कि मैं उन्हें करके दिखाऊंगी. सब सुन रहे थे सेट पर तो मुझे उनकी बात खा रही थी कि उन्होंने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया? फिर मैंने 9 दिन का नवरात्रि का व्रत किया और फ्रूट्स पर रही थी.'

यह भी पढ़ें: दीपिका पादुकोण की मुरीद हुईं संजय दत्त की बेटी, बताया बॉलीवुड में क्यों आना चाहती हैं?

15-16 साल से फिल्मों में एक्टिव हैं अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह के करियर के बारे में भी बात की जाए तो उन्होंने साल 2011 में एक्टिंग में डेब्यू किया था. वह करीब 15-16 साल से फिल्मों में एक्टिव हैं. वह कहती हैं, 'जब मुझे पहली बार फिल्म ऑफर हुई थी तो मैं 9वीं क्लास में थी और ये ऑफर देखकर शॉक्ड थी. मैं एक्टिंग में नहीं आना चाहती थी और सोचती थी कि मैं दुर्गा मां बनूंगी. हालांकि, अभिनेत्री ने कहा था कि वह टीवी पर शोज देखती थीं तो उनको ऐसा ही लगता था.