हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: अनुपमा के कैरेक्टर पर सवाल उठाएगी लीला, वसुंधरा उठाएगी श्रुति का फायदा

Anupama Spoiler: अनुपमा के कैरेक्टर पर सवाल उठाएगी लीला, वसुंधरा उठाएगी श्रुति का फायदा

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है. एक तरफ वसुंधरा नई प्लानिंग करने में लगी हुई है. वहीं, दूसरी तरफ अनुपमा को लीला खूब लताड़ लगाती है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 03 May 2026 01:48 PM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखे को मिल रहा है. अनुपमा से बंकू कहता है कि उसने राही के जाने के बाद उसे रोते हुए देखा है. इन बातों को जाकर दिग्विजय काफी दुखी हो जाएगा. उधर शाह हाउस में एक अलग ही तमाशा चल रहा होता है.

पाखी और तोषू मिलकर दिग्विजय के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं. वहीं, लीला ये पता करने की कोशिश करती है कि अनुपमा और हंसमुख कहां गए हैं. दूसरी तरफ कोठारी हाउस में एक बार फिर से ख्याति को बेइज्जत किया जाता है. अनिल से मोटी बा पूछती है कि जब ख्याति ने फाइल पढ़ ली है, तो वो उसके बारे में फैसला क्यों लेना चाहता है.

ख्याति का वसुंधरा जमकर मजाक उड़ाती है. वो कहती है कि ख्याति तो सिर्फ चाय ही अच्छी बना सकती है. वसुंधरा की बातों को सुन ख्याति को काफी बुरा महसूस होता है. लेकिन, वो एक बार फिर से फाइल चेक करेगी. एक बार फिर से ख्याति को बेइज्जत करते हुए वसुंधरा कहती है कि अपनी गलती को वो राही को ना बताए.

ये भी पढ़ें:-मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान नहीं करना चाहते शादी, बोले- मॉम भूल जाइए कि आपके पोते-पोतियां होंगे

राही की चोट देख प्रेम होगा परेशान

वरना वो अपनी मां अनुपमा को बता देगी. उसके बाद फिर से वसुंधरा कहेगी कि उसे राही के प्रवचन को सुनने में कोई इंट्रेस्ट नहीं है. इसी बीच श्रुति के संग राही कोठारी हाउस में एंट्री मारती है. राही की चोट देख प्रेम परेशान हो जाएगा. दोनों पति-पत्नी के बीच सबकुछ ठीक हो रहा होता है.

अनुपमा जब कैफे जाती है तो दिग्विजय पूछता है कि वो क्यों आई हैं. अनुपमा कहती है कि घर में उसे काफी बेचैनी हो रही थी. तीनों बैठकर बात ही कर रहे होते हैं, तभी वसुंधरा वहां आती है और अनुपमा के कैरेक्टर पर उंगली उठाती है.इधर श्रुति कहती है कि वो नया रेस्टोरेंट खोलने वाली है.

ऐसे में वो प्रेम को काम करने का ऑफर देती है. लेकिन, वो ठुकरा देता है. श्रुति उसको कहती है कि वक्त लेकर इसके बारे में सोचो. दूसरी तरफ वसुंधरा को इस सबमें काफी फायदा दिखता है तो वो श्रुति को अपने ही घर में रहने के लिए कहती है. उसके बाद वो गौतम से कहती है कि श्रुति के बारे में सबकुछ पता करेगा. गौतम कहता है कि क्या वो श्रुति के जरिए अनुपमा से बदला लेना चाहती है. इस पर वसुंधरा कहती है कि उन्होंने इससे भी बहुत आगे का सोचा है.

ये भी पढ़ें:-सलमान खान संग काम कर चुकी इस एक्ट्रेस ने छोड़ी एक्टिंग, बनी कृष्ण भक्त, बोलीं- प्रेमानंद जी महाराज सपने में आए

 

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
Read More
Published at : 03 May 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Anupama Spoiler: अनुपमा के कैरेक्टर पर सवाल उठाएगी लीला, वसुंधरा उठाएगी श्रुति का फायदा
अनुपमा के कैरेक्टर पर सवाल उठाएगी लीला, वसुंधरा उठाएगी श्रुति का फायदा
टेलीविजन
समय रैना और सुनील पाल को साथ लाए कपिल शर्मा, यूजर्स बोले- शक्तिमान को भी बुला लेते
समय रैना और सुनील पाल को साथ लाए कपिल शर्मा, यूजर्स बोले- शक्तिमान को भी बुला लेते
टेलीविजन
आलीशान घर होने के बाद भी किराए के फ्लैट में अकेले क्यो रहते हैं भारती सिंह के पति हर्ष? जानें क्या है पूरा मामला
आलीशान घर होने के बाद भी किराए के फ्लैट में अकेले क्यो रहते हैं भारती सिंह के पति हर्ष?
टेलीविजन
टीवी के 'शक्तिमान' करेंगे 67 की उम्र में शादी? बोले- 'जिस स्त्री से मेरा विवाह होना है..'
टीवी के 'शक्तिमान' करेंगे 67 की उम्र में शादी? बोले- 'जिस स्त्री से मेरा विवाह होना है..'
Advertisement

वीडियोज

Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Delhi Vivek Vihar Fire: AC बना मौत का कारण! इस्तेमाल करते है तो ध्यान दें! | Delhi News | Tragedy
Delhi Vivek Vihar Fire: फायर एग्जिट था या नहीं? विवेक विहार में 9 मौतों का दर्द! | Delhi News
West Bengal Repolling Breaking: बंगाल में Voting के बाद बड़ा कांड! | CRPF | BJP Vs TMC | Mamata
Trump Visit to China: ट्रंप की Xi Jinping से मुलाकात, क्या होगा बड़ा डील? | America | Asia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने बढ़ाई धुकधुकी! तमिलनाडु में DMK, असम में BJP की वापसी, बंगाल में क्या है ट्रेंड?
बिहार
बिहार: निशांत कुमार ने पटना से शुरू की ‘सद्भाव यात्रा’, पिता नीतीश कुमार से लिया आशीर्वाद
बिहार: निशांत कुमार ने पटना से शुरू की ‘सद्भाव यात्रा’, पिता नीतीश कुमार से लिया आशीर्वाद
विश्व
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप के सामने क्या रखीं शर्तें?
'युद्ध खत्म करो, प्रतिबंध हटाओ और मुआवजा दो', ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव, क्या रखीं शर्तें?
क्रिकेट
CSK के खिलाड़ी ने तोड़ी तिलक वर्मा की करोड़ों रुपये की घड़ी? LIVE कैमरे पर रिकॉर्ड; जानिए पूरी सच्चाई
CSK के खिलाड़ी ने तोड़ी तिलक वर्मा की करोड़ों रुपये की घड़ी? LIVE कैमरे पर रिकॉर्ड; जानिए पूरी सच्चाई
बॉलीवुड
आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रहीं तारा सुतारिया? वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को फिर हुआ प्यार!
आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रहीं तारा सुतारिया? वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस को फिर हुआ प्यार!
विश्व
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद पर चीन की 5 कंपनियों के खिलाफ लगाया बैन, ड्रैगन ने पहली बार उठाया ये कदम
यूटिलिटी
UPI Payment: जालसाज दुकानों पर ऐसे बदल देते हैं QR कोड, लूट लेते हैं सबकी कमाई, ऐसे बचें
UPI Payment: जालसाज दुकानों पर ऐसे बदल देते हैं QR कोड, लूट लेते हैं सबकी कमाई, ऐसे बचें
हेल्थ
Heart Attack Recovery: रोज नहीं करते ब्रश तो आपके हार्ट पर लगातार बढ़ रहा खतरा, इस स्टडी में हुआ डराने वाला खुलासा
रोज नहीं करते ब्रश तो आपके हार्ट पर लगातार बढ़ रहा खतरा, इस स्टडी में हुआ डराने वाला खुलासा
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget