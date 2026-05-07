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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDrishyam 3: बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाएगी 'दृश्यम 3', मोहनलाल की फिल्म ने प्री-सेल्स में कर ली इतने करोड़ की कमाई

Drishyam 3: बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाएगी 'दृश्यम 3', मोहनलाल की फिल्म ने प्री-सेल्स में कर ली इतने करोड़ की कमाई

'दृश्यम 3' जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में हैं. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म के ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करने की उम्मीदें हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 07 May 2026 08:47 PM (IST)
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मोहनलाल 'दृश्यम 3' के जरिए थिएटर्स में धमाका करने आ रहे हैं. फिल्म 21 मई को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर फैंस खास एक्साइटेड हैं. ऑडियंस में भी क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म की रिलीज से पहले ही इसे प्यार मिलना शुरू हो गया है.

'दृश्यम 3' की प्री-सेल्स

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के फैन शोज और कुछ ओवरसीज मार्केट में फिल्म की प्री-सेल्स शुरू हो चुकी है और अभी तक फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला है. प्रीमियर शो और ओपनिंग डे के लिए बुकिंग खुल चुकी है और टिकट धड़ल्ले से बिक रही हैं. लिमिटेड बुकिंग्स में 'दृश्यम 3' ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 75K डॉलर के टिकट बेचे. करंट करेंसी रेट के हिसाब से इंडियन रुपये में ये कमाई 70.68 लाख है.

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वहीं पूरे वीकेंड में 'दृश्यम 3' ने 115K डॉलर के टिकट बेचे जो कि इंडियन रुपये में 1.08 करोड़ के बराबर हैं. केरल में फैन शो को मिलाकर फिल्म ने अभी तक टोटल 1.5 करोड़ (प्रीमियर और पहला दिन) की कमाई कर ली है. ये बॉक्स ऑफिस आंकड़े लिमिटेड बुकिंग्स आए हैं. तो जब पूरी तरह से बुकिंग शुरू हो जाएगी तब फिल्म कितना कमाएगी.

एल 2: एम्पुरान का टूटेगा रिकॉर्ड

रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म ऐतिहासिक ओपनिंग करने के लिए तैयार है. फिल्म के एल 2: एम्पुरान की ओपनिंग 67.78 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीदें हैं. खैर अब ये देखना मजेदार होगा कि फिल्म ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन करती है.

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'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की बात करें तो ये बेहद सक्सेसफुल रही है. दोनों पार्ट्स हिट रहे. 'दृश्यम' का पहला पार्ट 2013 में आया था. वहीं दूसरा पार्ट 2021 में आया था और अब फिल्म का तीसरा और आखिरी पार्ट रिलीज होने वाला है. फिल्म के सस्पेंस ने फैंस की दिलचस्पी इस फ्रेंचाइजी में बनाए रखी है. 

ये फ्रेंचाइजी इतनी हिट रही कि हिंदी में भी इसी नाम से फिल्म बनाई गई. हिंद फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में हैं

Published at : 07 May 2026 08:47 PM (IST)
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