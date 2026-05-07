बॉक्स ऑफिस के 'धुरंधर' बने आदित्य धर, किया वो कारनामा जो आजतक कोई और नहीं कर पाया

फिल्ममेकर आदित्य धर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. 'धुरंधर' के दोनों पार्ट्स ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की और इसी के साथ आदित्य धर अकेले ऐसे फिल्ममेकर बन गए हैं जिनकी दो फिल्में इंडियन सिनेमा की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में हैं. आदित्य धर के अलावा ऐसा अभी तक कोई और फिल्ममेकर नहीं कर पाया है. 'धुरंधर' के दोनों पार्ट्स को फैंस ने भर-भरकर प्यार दिया.

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हालांकि, अगर टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की बात करें तो एसएस राजामौली भी ऐसे फिल्ममेकर हैं जिनकी दो फिल्में लिस्ट में हैं. उनकी 'बाहुबली 2' और 'आरआरआर' टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में हैं. हालांकि, टॉप 5 में तो अभी तो आदित्य धर की डोमिनेट कर रहे हैं.

आइए नजर डालते हैं टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों पर (इंडिया नेट कलेक्शन)

फिल्म फिल्ममेकर बॉक्स ऑफिस पुष्पा 2 सुकुमार 1265.97 करोड़ धुरंधर 2 आदित्य धर 1176.8 करोड़ (फिल्म अभी थिएटर में लगी है) बाहुबली 2 एसएस राजामौली 1031 करोड़ धुरंधर आदित्य धर 894.49 करोड़ केजीएफ प्रशांत नील 859.7 करोड़ आरआरआर एसएस राजामौली 772 करोड़ कल्कि 2898 एडी नाग अश्विन 653.21 करोड़ जवान एटली 640.42 करोड़ स्त्री 2 अमर कौशिक 627.5 करोड़ कांतारा चैप्टर 1 ऋषभ शेट्टी 622.41 करोड़

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कोईमोई से लिए गए हैं.

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'धुरंधर' के बारे में

आदित्य धर की 'धुरंधर' के दोनों पार्ट्स की बात करें तो पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था. इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म को बहुत प्यार मिला. फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना की रही. उनकी एक्टिंग और डांसिंग को फैंस ने बहुत पसंद किया.

सेकंड पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज हुआ. फिल्में पहले पार्ट की ही कहानी को आगे बढ़ाया गया. फिल्म में रणवीर सिंह इंडियन स्पाई हमजा के रोल में नजर आए. सेकंड पार्ट अभी भी थिएटर में लगा है और कमाई कर रहा है.