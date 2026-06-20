धनुष और मृणाल ठाकुर के रिश्ते में आई दरार? महीनों की डेटिंग की अफवाहों के बाद ब्रेकअप की चर्चा
Dhanush-Mrunal Thakur Breakup: रुमर्ड कपल धनुष और मृणाल ठाकुर को लेकर खबरे हैं कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है. महीनों की डेटिंग की अफवाहों के बाद अब ये कपल अलग हो गए हैं.
साउथ एक्टर धनुष और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. खबरे हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने भी इन अफवाहों को कंफर्म नहीं किया है. वहीं, अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल होने से पहले ही खत्म कर दिया है.
धनुष और मृणाल ठाकुर के रिश्ते में आई दरार?
फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, धनुष और मृणाल ठाकुर ने कथित तौर पर अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है. कई महीनों से चल रही अटकलों के बाद अब खबर है कि दोनों ने अलग-अलग राह चुन ली है. हालांकि उनके कथित ब्रेकअप की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है. ब्रेकअप की खबरों पर दोनों मे से किसी का कन्फर्मेशन नहीं आया है.
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बता दें, इन दोनों स्टार्स को लेकर अफवाहों की शुरुआत तब हुई जब धनुष ‘सन ऑफ सरदार 2’ के प्रीमियर में शामिल हुए, जिसमें मृणाल ठाकुर अजय देवगन के साथ मुख्य भूमिका में नजर आई थीं. इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें धनुष और मृणाल एक-दूसरे से मिलते हुए दिखाई दिए. इसके बाद से ही फैंस के बीच उनके कथित रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गईं और दोनों सुर्खियों में आ गए. वहीं, मृणाल ने पहले डेटिंग की अफवाहों को खारिज करते हुए धनुष को अपना दोस्त बताया था.
तलाकशुदा हैं धनुष
धनुष की बात करें तो वे पहले ऐश्वर्या रजनीकांत से शादीशुदा थे, जो रजनीकांत की बेटी हैं. दोनों ने 18 नवंबर 2004 को शादी की थी और उनके दो बेटे हैं, यात्रा और लिंगा. फिलहाल दोनों ने का तलाक हो चुका है.
धनुष आखिरी बार मुख्य भूमिका में 'करा' नाम की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आए थे, जिसका निर्देशन विग्नेश राजा ने किया था. धनुष फिलहाल अपनी अगली फिल्म 'ओम' की शूटिंग कर रहे हैं, जिसका निर्देशन राजकुमार पेरियासामी कर रहे हैं. इस फिल्म में ममूटी, श्रीलीला और साई पल्लवी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे और ये 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
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वहीं मृणाल ठाकुर को हाल ही में वरुण धवन और पूजा हेगड़े के साथ 'है जवानी तो इश्क होना है' में देखा गया था.