Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘मैं क्राउडफंडिंग के लिए तैयार, वो...’, लद्दाख वायरल महिला पर भड़के रिटायर आर्मी ऑफिसर

‘मैं क्राउडफंडिंग के लिए तैयार, वो...’, लद्दाख वायरल महिला पर भड़के रिटायर आर्मी ऑफिसर

Gen Z Tourist in Ladakh: रिटायर्ड ले.ज. डीपी पांडे ने कहा कि मैं उस महिला को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, जिसने लद्दाख में हंगामा किया, लेकिन उसकी हरकतों के बारे में हमारे देश को पता होना चाहिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 20 Aug 2026 09:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • उसके बर्ताव से पूरी Gen Z की नकारात्मक छवि बनी।

भारतीय सेना के एक सेवानिवृत अधिकारी ने हाल ही में सोशल मीडिया वायरल हुई Gen Z महिला टूरिस्ट के बर्ताव की आलोचना की है, जिसने लद्दाख में स्थित कारगिल चेकपॉइंट पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर खूब बवाल किया था. उन्होंने महिला के व्यवहार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं उसकी एक महीने की सैलेरी के लिए क्राउडफंडिंग के लिए तैयार हूं, वो सिर्फ एक महीने तक लद्दाख या जिस जगह उसने हंगामा किया, उसी जगह अपनी सेवा दे और अपने जैसे लोगों से निपटे. उन्होंने कहा कि मैं उस महिला को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उसने अपने बर्ताव और हरकतों से पूरी युवा पीढ़ी की एक नेगेटिव छवि को पेश किया है. 

महिला ने कश्मीरियों के साथ अलगाव पैदा करने की कोशिश कीः डीपी पांडे

कश्मीर स्थित 15 कोर के कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने इस मामले को लेकर बुधवार (19 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया. उन्होंने कहा, ‘मैं उस महिला को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, जिसने लद्दाख में हंगामा किया, लेकिन उसने कुछ ऐसी हरकतें कीं, जिनके बारे में हमारे देश को पता होना चाहिए. उसने कश्मीरियों के साथ एक अलगाव पैदा करने की कोशिश की, जबकि कश्मीरी भारत के ही एकसमान भागीदार और नागरिक हैं. उन्हें भी सुरक्षा जांच की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है.’

उन्होंने कहा, ‘किसी भी सरकार या सुरक्षा बल को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है. आज वहां स्थिति इतनी शांतिपूर्ण बनी हुई है, तो इसकी वजह वही वर्दी है, जिस पर महिला ने कहा कि उनके वेतन का भुगतान उसके टैक्स से होता है.’  

महिला पर तंज कसते हुए क्या बोले पूर्व सैन्य अधिकारी

सुरक्षाकर्मियों की शिकायत करने वाली Gen Z महिला पर्यटक पर तंज कसते हुए पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा, ‘इतनी छोटी-सी रकम के लिए, मैं खुशी से उसके एक महीने के वेतन के लिए क्राउडफंडिंग करना चाहूंगा, ताकि वो सियाचिन या उसी जगह पर एक महीने के लिए अपनी सेवा दे सके, जहां उसने हंगामा किया था और अपने ही जैसे लोगों से निपटे.’

उन्होंने कहा, ‘हम पर, सेवा के दौरान और रिटायरमेंट के बाद भी टैक्स लगाया जाता है. असल में पहले टैक्स काटा जाता है और फिर वेतन दिया जाता है. यानी हम पहले ही टैक्स चुका देते हैं और बाद में जो ज्यादा कट गया हो, उसे ही वापस लेने की कोशिश करते हैं.’ 

Gen Z को लेकर क्या बोले रिटायर्ड सैन्य अधिकारी

सेवानिवृत सैन्य अधिकारी ले. ज. डीपी पांडे ने कहा, ‘उसने पूरी Gen Z की छवि को बहुत ही नेगेटिव तरीके से पेश किया है, जबकि पूरी दुनिया में Gen Z को लेकर ऐसा ही नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है. मैं निजी तौर पर बहुत से Gen Z लोगों से मिलता हूं. डिजिटल दुनिया में रहने के बावजूद वो बहुत धैर्यवान, विनम्र, सम्मानजनक और अच्छे व्यवहार वाले हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों में मुझे अभी तक उसके जैसा कोई इंसान नहीं मिला.’

उन्होंने आगे कहा, ‘अपवाद मेरे समय में भी थे, उससे पहले भी थे और उसके बाद में भी हैं. हो सकता है कि वो कभी इस बात को न मानें कि उसका गुस्सा और हंगामा गलत था, लेकिन उसे वर्दी में मौजूद Gen Z के जवानों और उनके सीनियर अधिकारी की तरफ से जिस सम्मानजनक तरीके से उससे निपटा गया, उसे ये जरूर मानना चाहिए.’ 

यह भी पढ़ेंः 40 लाख नए घर और 695 KM मेट्रो का खाका लागू, 2047 तक बदल जाएगा दिल्ली का नक्शा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 20 Aug 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Kargil Indian Army LADAKH VIRAL VIDEO

Frequently Asked Questions

रिटायर्ड सैन्य अधिकारी के अनुसार Gen Z की छवि कैसे प्रभावित हुई?

अधिकारी ने कहा कि महिला ने अपने बर्ताव से पूरी Gen Z की एक बहुत ही नकारात्मक छवि पेश की है, जबकि उनके अनुभव में अधिकांश Gen Z धैर्यवान और विनम्र होते हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘मैं क्राउडफंडिंग के लिए तैयार, वो...’, लद्दाख वायरल महिला पर भड़के रिटायर आर्मी ऑफिसर
‘मैं क्राउडफंडिंग के लिए तैयार, वो...’, लद्दाख वायरल महिला पर भड़के रिटायर आर्मी ऑफिसर
इंडिया
'सोशल मीडिया, बड़े मुद्दे और नेता…', एक्शन में राहुल गांधी, पार्टी को दिए ये बड़े निर्देश
'सोशल मीडिया, बड़े मुद्दे और नेता…', एक्शन में राहुल गांधी, पार्टी को दिए ये बड़े निर्देश
इंडिया
40 लाख नए घर और 695 KM मेट्रो का खाका लागू, 2047 तक बदल जाएगा दिल्ली का नक्शा
40 लाख नए घर और 695 KM मेट्रो का खाका लागू, 2047 तक बदले जाएगा दिल्ली का नक्शा
इंडिया
अपने ही समर्थक पर FIR! कर्नाटक में मंत्री का पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ केस
अपने ही समर्थक पर FIR! कर्नाटक में मंत्री का पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ केस
Advertisement

वीडियोज

SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘मैं क्राउडफंडिंग के लिए तैयार, वो...’, लद्दाख वायरल महिला पर भड़के रिटायर आर्मी ऑफिसर
‘मैं क्राउडफंडिंग के लिए तैयार, वो...’, लद्दाख वायरल महिला पर भड़के रिटायर आर्मी ऑफिसर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
क्रिकेट
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
इंडिया
पैलेट गन से टियर गैस तक, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई कमेटी, पुलिस एक्शन की होगी जांच
पैलेट गन से टियर गैस तक, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई कमेटी, पुलिस एक्शन की होगी जांच
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
विश्व
BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव
BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget