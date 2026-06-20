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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडधर्मेंद्र की बीमारी के दौरान क्यों पैप्स पर भड़के थे सनी देओल? बॉबी बोले, 'लोग ये नहीं देखते कि परिवार पर क्या...'

धर्मेंद्र की बीमारी के दौरान क्यों पैप्स पर भड़के थे सनी देओल? बॉबी बोले, 'लोग ये नहीं देखते कि परिवार पर क्या...'

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की बीमारी के दौरान सनी देओल का पैप्स पर भड़कना काफी चर्चा में रहा था. अब इस पूरे मामले पर बॉबी देओल ने रिएक्ट किया है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 20 Jun 2026 03:09 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र  इस दुनिया में नहीं रहें.  धर्मेंद्र की गंभीर बीमारी के दौरान उनके बेटे और एक्टर सनी देओल ने उनकी हालत को लेकर पैपराजी के रवैये पर नाराजगी जताई थी. इसी बीच अब धर्मेंद्र के निधन के महीनों बाद उनके छोटे बेटे बॉबी देओल ने इस मामले पर रिएक्ट किया है.

बॉबी देओल ने तोड़ी चुप्पी
हाल ही में ज़ूम से बातचीत में बॉबी देओल ने कहा कि वो इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सिर्फ उनके परिवार के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ होता है. उन्होंने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि मेरा परिवार पॉपुलर है, लोग इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं. लेकिन किसी भी आम परिवार में जब कोई मुश्किल समय आता है, तो लोग उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं. वे ये नहीं देखते कि उस इंसान या उसके परिवार पर क्या बीत रही है.' बॉबी ने आगे कहा कि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मुश्किल हालात से गुजर रहे लोगों के इमोशंस का सम्मान करना चाहिए. 

धर्मेंद्र की बीमारी के दौरान क्यों पैप्स पर भड़के थे सनी देओल? बॉबी बोले, 'लोग ये नहीं देखते कि परिवार पर क्या...

बॉबी देओल ने अपने पिता को खोने के दर्द पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा 'ज़िंदगी में ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन उनके लिए खुद को तैयार करना आसान नहीं होता. ये दौर मुश्किल रहा है, लेकिन मैं अब भी पॉजिटिव सोच रखता हूं.'

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बॉबी ने इमोशनल होकर कहा, 'मुझे लगता है कि मेरे पिता हर जगह मेरे साथ हैं. उनकी एनर्जी, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे आसपास रहता है. मुझे यकीन है कि वो जहां भी हैं, मुझे देख रहे हैं और मुझ पर गर्व कर रहे हैं.'

धर्मेंद्र की बीमारी के दौरान क्यों पैप्स पर भड़के थे सनी देओल? बॉबी बोले, 'लोग ये नहीं देखते कि परिवार पर क्या...

89 साल की उम्र में हुआ धर्मेंद्र का निधन
बता दें, नवंबर 2025 में 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया था. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और करोड़ों फैंस को गहरा झटका लगा था. बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनका निधन हुआ था. धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार परिवार के करीबी सदस्यों की मौजूदगी में किया गया था.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म
दशकों तक अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाले धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्मी जगत, राजनीति और उनके चाहने वालों का तांता लग गया था. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस है, जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी.

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बॉबी देओल का वर्क फ्रंट
बॉबी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्म बंदर है, जो 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. वहीं अब बॉबी अपकमिंग फिल्म अल्फा में भी नजर आने वाले हैं. फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट, शरवरी, अनिल कपूर और ऋतिक रोशन भी होंगे. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म 3 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी.

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Published at : 20 Jun 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
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