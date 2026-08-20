IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'

Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'

हेडिंग्ले में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान टेस्ट (ENG vs PAK 1st Test) से पहले ब्रिटिश सिंगर लौरा राइट ने पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया. उन्होंने बताया कि वह पिछले 6 महीने से उर्दू सीख रही हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Aug 2026 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

हेडिंग्ले में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच बुधवार से पहला टेस्ट शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश सिंगर लौरा राइट ने पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आईं. सिंगर ने बताया कि वह इस मंच पर पाकिस्तान के राष्ट्रगान गाने से पहले किस तरह की तैयारियां कर रही थीं. वह पिछले 6 महीने से उर्दू सीख रही हैं. बता दें कि ये वही सिंगर हैं, जिन्होंने पिछले साल भारत के साथ इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के दौरान भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' बंगाली में गाया था.

लौरा राइट कई इवेंट्स में राष्ट्रगान गा चुकी हैं. हेडिंग्ले में पाकिस्तान के राष्ट्रगान गाने के बाद उन्होंने बताया कि वह उर्दू सिखने के लिए कितनी मेहनत कर रही थीं. 'द एथलेटिक' को दिए इंटरव्यू में राइट ने कहा, "किसी भी देश के राष्ट्रगान को गाए जाने के लिए कहना मेरे लिए सम्मान की बात है, मैं इसे हल्के में नहीं लेती. भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रगान को गाने में सचमुच एक चुनौती है, मुझे जब भी इसे गाने के बारे में कहा जाता है तो मैं सोचती हूं और फिर हां करती हूं. मुझे भी यकीन होना चाहिए कि मैं सही ढंग से गा सकती हूं."

पाकिस्तान के राष्ट्रगान गाए जाने को लेकर उन्होंने कहा, "मुझे पता होना चाहिए कि सीखने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय है. मैं उर्दू भाषा सीखने के लिए पिछले 6 महीने से काम कर रही हूं. राष्ट्रगान गाने के लिए मुझसे कहना ये मेरे लिए सम्मान की बात है." उन्होंने बताया कि जब वह भारत का राष्ट्रगान गाने वाली थी, वह उससे पहले बहुत नर्वस थीं.

उन्होंने बताया कि जब वह भारत का राष्ट्रगान पहली बार गा रही थी, तब वह सबसे ज्यादा नर्वस थी. उन्होंने कहा, "क्लासिकल म्यूजिक सीखते हुए आपको जर्मन और इटैलियन भाषाओं की बुनियादी समझ दी जाती है. जब राष्ट्रगान गाते हो तो आपका सामना अलग-अलग भाषाओं से होता है." उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे 2-3 लोगों के साथ काफी समय बिताया था, जो राष्ट्रगान जानते थे. वह उनसे सुनकर राष्ट्रगान के उच्चारण के उतार चढ़ाव को सुनना चाहती थीं. उन्होंने कहा, "मेरे करियर का ये हिस्सा लोग देख नहीं पाते."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
ENG Vs PAK England Vs Pakistan ENG Vs PAK Test Pakistan National Anthem Laura Wright
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
क्रिकेट
स्पेन ने रचा इतिहास, क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा जीत का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
स्पेन ने रचा इतिहास, क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा जीत का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्रिकेट
इंग्लैंड को बड़ा झटका, पूरे सीजन से बाहर हुआ दिग्गज; होगी सर्जरी
इंग्लैंड को बड़ा झटका, पूरे सीजन से बाहर हुआ दिग्गज; होगी सर्जरी
क्रिकेट
हूबहू पिता सहवाग के जैसे शॉट, आर्यवीर को भी बैटिंग के वक्त गाना गाने की आदत?
हूबहू पिता सहवाग के जैसे शॉट, आर्यवीर को भी बैटिंग के वक्त गाना गाने की आदत?
Advertisement

वीडियोज

SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीनी के स्टॉक पर सरकार की नजर, जारी किया नोटिफिकेशन
चीनी के स्टॉक पर सरकार की नजर, जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
रीजनल सिनेमा
'सबसे बेकार, प्रोड्यूसर किलर हैं...', डायरेक्टर ने उड़ाई पवन सिंह की धज्जिया
'सबसे बेकार, प्रोड्यूसर किलर हैं...', डायरेक्टर ने उड़ाई पवन सिंह की धज्जिया
क्रिकेट
इंग्लैंड को बड़ा झटका, पूरे सीजन से बाहर हुआ दिग्गज; होगी सर्जरी
इंग्लैंड को बड़ा झटका, पूरे सीजन से बाहर हुआ दिग्गज; होगी सर्जरी
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
विश्व
बलूचिस्तान के सरनान इलाके पर बलूचों का कब्जा, पुलिस थाने को उड़ाया
बलूचिस्तान के सरनान इलाके पर बलूचों का कब्जा, पुलिस थाने को उड़ाया
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
एग्रीकल्चर
अब घर बैठे मिलेगा यूरिया, इस तकनीक को अपनाएं किसान
अब घर बैठे मिलेगा यूरिया, इस तकनीक को अपनाएं किसान
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget