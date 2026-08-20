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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाएक्ट्रेस सौकार जानकी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, ICU में चल रहा इलाज

एक्ट्रेस सौकार जानकी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, ICU में चल रहा इलाज

साउथ सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस सौकार जानकी की तबीयत बिगड़ गई है. 94 साल की एक्ट्रेस को चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 03:15 PM (IST)
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साउथ सिनेमा की मशहूर और दिग्गज एक्ट्रेस सौकार जानकी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, 94 साल की उम्र में सौकार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. जिसके कारण उन्हें चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनका आईयूसी (ICU) में इलाज चल रहा है. 

ICU में चल रहा सौकार जानकी का इलाज
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सौकार जानकी की हालत को देखते हुए उन्हें ICU में रखा गया है. डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है. सौकार के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस काफी परेशान हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं और जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. हालांकि, इस समय उनकी तबीयत कैसी है और उन्हें किस वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसे लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं, अस्पताल या उनके परिवार की तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है. 

कई भाषाओं की फिल्मों में किया काम
सौकार जानकी भारतीय सिनेमा की उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं, जिन्होंने अपने लंबे करियर में कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है. उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है. उनका फिल्मी सफर कई दशक लंबा रहा है और उन्होंने अपने समय के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया.

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सौकार जानकी ने इन फिल्मों में किया काम
सौकार जानकी ने साल 1950 में तेलुगु फिल्म 'शावकारु' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इस फिल्म के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. साल 1952 में उन्होंने तमिल फिल्म 'वलयापति' में काम किया और इसके साथ ही तमिल सिनेमा में भी अपनी जगह बना ली. 

400 से ज्यादा फिल्मों में किया काम
अपने लंबे फिल्मी करियर के दौरान सौकार जानकी ने कई यादगार फिल्मों में काम किया. 'पनाम पदुथुम पाडु', 'पुथिया परवई', 'महाकवि कालिदास', 'एथिर नीचल' और 'थिल्लू मुल्लू' जैसी फिल्मों में उनके काम को काफी पसंद किया गया. इसके अलावा वो कमल हासन की फिल्म 'हे राम' में भी नजर आई थीं. सौकार अब तक 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं. उन्होंने अपने करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और हर दौर में अपनी एक्टिंग से दर्शकों के बीच पहचान बनाए रखी. 

पद्म श्री से किया गया सम्मानित
सौकार जानकी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं. साल 2022 में भारत सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था. ये सम्मान उनके लंबे और शानदार फिल्मी सफर को देखते हुए दिया गया. सौकार जानकी आखिरी बार साल 2020 में रिलीज हुई तमिल फिल्म 'बिस्कोथ' में नजर आई थीं. इस फिल्म में संथानम लीड भूमिका में थे. इसके बाद सौकार जानकी फिल्मों से काफी दूर हो गईं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 20 Aug 2026 03:15 PM (IST)
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