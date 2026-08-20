सितंबर में थिएटर में रिलीज होंगी 'मिर्जापुर द मूवी' से 'हैवान' तक 8 फिल्में, नोट कर लें तारीख

सितंबर का महीना सिनेमा लवर्स के लिए काफी जबरदस्त रहने वाला है. दरअसल अगले महीने साउथ और बॉलीवुड की कई मच अवेटेड फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही हैं. इनमें क्राइम ड्रामा से लेकर साइकोलॉजिकल थ्रिलर, हॉरर और रोमांटिक फिल्में शामिल हैं. चलिए यहां सितंबर महीने में थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

मिर्जापुर द मूवी

मिर्जापुर सीरीज ने ओटीटी पर खूब गर्दा उड़ाया अब ये बड़े पर्दे पर बतौर फिल्म के तौर पर रिलीज हो रही है. इसी के साथ एक बार फिर पंकज त्रिपाठी से लेकर अली फजल, श्वेता त्रिपाठी और दिव्येंदु तक तमाम कलाकार अपने-अपने किरादरों में धमाल मचाते नजर आएंगे. इस बार मूवी में रवि किशन और जितेंद्र कुमार की नई एंट्री हुई है. बता दें कि ये फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

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हैवान

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी सालों बाद पर्दे पर साथ आ रही है. इस बार ये दोनों एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ला रहे हैं. प्रियदर्शन निर्देशित इस फिल्म में सैफ ने एक ब्लाइंड का किरदार निभाया है जबकि अक्षय विलेन के रोल में नजर आएंगे. फिल्म में बोमन ईरानी





'वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर सुपरनैचुरल लोककथाओं पर आधारित थ्रिलर फिल्म 'वन – फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' अब भारत सहित दुनिया भर के सिनेमाघरों में 25 सितंबर, 2026 को रिलीज होगीय इससे पहले इसकी रिलीज की तारीख में कई बार बदलाव किए गए थे.





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लव लॉटरी

अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला की हिंदी फिल्म 'लव लॉटरी' 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसे अरविंद पांडे ने निर्देशित किया है और ये एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर है.





दायरा

मेघना गुलज़ार की निर्देशित और करीना कपूर खान व पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर हिंदी क्राइम थ्रिलर फ़िल्म 'दायरा' 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.





द पैराडाइज

नानी स्टारर और श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी फिल्म 'द पैराडाइज़' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 24 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.





'इम्मॉर्टल'

जीवी. प्रकाश कुमार और कयादु लोहार के लीड रोल वाली तमिल सुपरनैचुरल हॉरर-थ्रिलर फ़िल्म 'इम्मॉर्टल' 4 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे मरियप्पन चिन्ना ने निर्देशित किया है.

सरदार 2

कार्थी की मच अवेटेड फिल्म 'सरदार 2' 10 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे पी.एस. मित्रन द्वारा निर्देशित किया गया है. फिल्म मेंएस.जे. सूर्या, मालविका मोहनन और आशिका रंगनाथ ने भी अहम रोल प्ले किया है.





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