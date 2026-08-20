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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'धुरंधर' से भी ज्यादा खतरनाक है यश की 'टॉक्सिक', UK सेंसर बोर्ड ने दी एडल्ट रेटिंग

'धुरंधर' से भी ज्यादा खतरनाक है यश की 'टॉक्सिक', UK सेंसर बोर्ड ने दी एडल्ट रेटिंग

'टॉक्सिक' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. ये फिल्म यूके में भी रिलीज की जा रही है. फिल्म को बहुत ज्यादा हिंसा और इंटीमेट सीन्स की भरमार के चलते सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट दिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 20 Aug 2026 12:08 PM (IST)
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कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टर यश अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर लगातार सुर्ख़ियों में बने हुए हैं. जल्द ही रिलीज होने जा रही इस फिल्म में उनके साथ एक दो नहीं बल्कि पांच-पांच एक्ट्रेस नजर आएंगी. इसके टीजर के बाद इसके ट्रेलर ने भी जबरदस्त धूम मचाई है. इसमें में भर-भरकर मारकाट दिखाई गई है. वहीं इसे हिंसा के मामले में यूके सेंसर बोर्ड ने एडल्ट रेटिंग दी है. 

यूके में टॉक्सिक को मिली एडल्ट रेटिंग

यश की टॉक्सिक दुनियाभर में रिलीज होने जा रही है. फिल्म को यूके में भी रिलीज किया जा रहा है. ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन (BBFC) ने यश की इस मच अवेटेड फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट दिया है. यानी इसे 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही देख पाएंगे. यूके सेंसर बोर्ड ने माना है कि फिल्म में बहुत ज्यादा हिंसा और क्रूरता है. इसमें इंटीमेट सीन की भी भरमार है. यूके में इसका रन टाइम 191 मिनट और 41 सेकंड तय किया है.

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'धुरंधर' से भी खतरनाक है 'टॉक्सिक'

हिंसा, इंजरी डिटेल और सेक्सुल सीन्स कैटिगरी में टॉक्सिक को 5 में से पूरी 5 रेटिंग मिली है. वहीं न्यूडिटी, ड्रग्स, थ्रेट, थ्रिल और भाषा वाली कैटिगरी में फिल्म को 5 में से 4 रेटिंग मिली है. वहीं 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की बात करें तो रणवीर सिंह की इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी सेंसर बोर्ड ने 18+ सर्टिफिकेट ही दिया था, लेकिन रेटिंग के मामले में टॉक्सिक आगे निकल गई है. धुरंधर के दोनों पार्ट्स को सिर्फ हिंसा वाली कैटिगरी में पूरे 5 से पांच अंक मिले थे. जबकि अन्य कैटिगरी में फिल्म को काफी कम रेटिंग मिली थी. 

धुरंधर' से भी ज्यादा खतरनाक है यश की 'टॉक्सिक', UK सेंसर बोर्ड ने दी एडल्ट रेटिंग

कब आ रही है टॉक्सिक?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉक्सिक को 600 करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट में बनाया गया है. फिल्म का डायरेक्शन गीतू मोहनदास ने किया है. फिल्म में यश राया नाम का खूंखार किरदार निभा रहे हैं. इसमें यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसी एक्ट्रेसेस नजर आएंगी. फिल्म दुनयाभर में 26 अगस्त 2026 को रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है. माना जा रहा है कि यश की ये फिल्म दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग लेती हुई नजर आएगी. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Yash Toxic 'Toxic'
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