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जनवरी से मई 2026 तक इन 10 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, कमाई जान उड़ जाएंगे होश
जनवरी से लेकर मई तक कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. आइए जानते हैं जनवरी से मई इस साल की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कौन सी हैं.
जनवरी से मई के बीच सिनेमाघरों में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें 'धुरंधर 2', 'द राजा साब' और 'दृश्यम 3' जैसी फिल्मों ने जबरदस्त चर्चा बटोरी. इन फिल्मों में से कई ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट किया. आइए नजर डालते हैं इस साल की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर.
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Published at : 20 Jun 2026 03:17 PM (IST)
Tags :Border 2 Dhurandhar The Revenge
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