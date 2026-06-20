जनवरी से मई 2026 तक इन 10 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, कमाई जान उड़ जाएंगे होश

धुरंधर 2 साल 2026 में मार्च में रिलीज हुई थी. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 1277 करोड़ की कमाई की हैं.