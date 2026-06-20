हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजनवरी से मई 2026 तक इन 10 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, कमाई जान उड़ जाएंगे होश

जनवरी से मई 2026 तक इन 10 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, कमाई जान उड़ जाएंगे होश

जनवरी से लेकर मई तक कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. आइए जानते हैं जनवरी से मई इस साल की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कौन सी हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 20 Jun 2026 03:17 PM (IST)
जनवरी से लेकर मई तक कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. आइए जानते हैं जनवरी से मई इस साल की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कौन सी हैं.

जनवरी से मई के बीच सिनेमाघरों में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें 'धुरंधर 2', 'द राजा साब' और 'दृश्यम 3' जैसी फिल्मों ने जबरदस्त चर्चा बटोरी. इन फिल्मों में से कई ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट किया. आइए नजर डालते हैं इस साल की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर.

1/10
धुरंधर 2 साल 2026 में मार्च में रिलीज हुई थी. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 1277 करोड़ की कमाई की हैं.
धुरंधर 2 साल 2026 में मार्च में रिलीज हुई थी. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 1277 करोड़ की कमाई की हैं.
2/10
सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' इस साल जनवरी में रिलीज हुई थी. ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 379 करोड़ का कलेक्शन किया.
सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' इस साल जनवरी में रिलीज हुई थी. ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 379 करोड़ का कलेक्शन किया.
Published at : 20 Jun 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Border 2 Dhurandhar The Revenge

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
एक महीने बाद भी भौकाल मचा रही 'देऊल बंद 2', कमा लिया 599% प्रॉफिट फिर भी खूब छाप ही नोट, अब बनाएगी ये रिकॉर्ड
एक महीने बाद भी 'देऊल बंद 2' का धमाल जारी, 599% प्रॉफिट कमाने के बाद भी नहीं थम रही कमाई
मनोरंजन
Cocktail 2 Box office Day 2 LIVE: 'कॉकटेल 2' ने भी दूसरे दिन पकड़ी रफ्तार, दोपहर 3 बजे तक पहुंची 17 करोड़ के पार
LIVE Updates: 'कॉकटेल 2' ने भी दूसरे दिन पकड़ी रफ्तार, दोपहर 3 बजे तक पहुंची 17 करोड़ के पार
मनोरंजन
Cocktail 2 BO Day 1 Worldwide: 'कॉकटेल 2' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, बनाया ऐसा रिकॉर्ड जिसका 10 साल से था इंतजार
'कॉकटेल 2' का ओपनिंग डे पर दुनियाभर में तहलका, बनाया ऐसा रिकॉर्ड जिसका 10 साल से था इंतजार
मनोरंजन
Saturday BO Live Updates:शनिवार को भी 'कॉकटेल 2' उड़ा रही गर्दा, 'पेद्दी' पड़ी सुस्त, जानें- 3 बजे तक सभी फिल्मों का कलेक्शन
Live Updates:शनिवार को भी 'कॉकटेल 2' उड़ा रही गर्दा, पेद्दी पड़ी सुस्त, जानें- 3 बजे तक सभी फिल्मों का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडियन नेवी में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश
भारतीय नौसेना में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-PAK के उड़ जाएंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में योगी सरकार ने खत्म की 6 शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा, आजम खान केस में कर रहे थे पैरवी
रामपुर में योगी सरकार ने खत्म की 6 शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा, आजम खान केस में कर रहे थे पैरवी
इंडिया
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को...
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को
Blog
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
यूटिलिटी
LPG Update: क्या बंद हो सकती है LPG सप्लाई? e-KYC को लेकर नया अपडेट जारी, अभी जान लें पूरा नियम
LPG Update: क्या बंद हो सकती है LPG सप्लाई? e-KYC को लेकर नया अपडेट जारी, अभी जान लें पूरा नियम
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget