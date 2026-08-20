हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे

Trending Dance Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते हैं. कभी कोई अजीब सी हरकतें करता हुए वीडियो बनाता है, तो कभी कोई डांस दिखाकर वायरल हो जाना चाहता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल डांस वीडियो में एक महिला गाने पर डांस करते हुए दिखाई दे रही है. महिला का डांस इतना कमाल का है कि लड़के तो इस वीडियो पर दिल हार बैठे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं और महिला के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

महिला की अदाओं ने लूटा दिल

वायरल वीडियो में महिला के डांस के साथ उसकी अदाएं भी काफी भा रही हैं. लोगों का कहना है कि महिला का अंदाज और उसके डांस मूव्स काफी हटके हैं. वहीं महिला का अंदाज देखकर कुछ युजर्स तो उसे शादी के लिए भी प्रपोज करने लगे. लोगों को यह वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. खासकर लोगों को वीडियो में महिला के डांस मूव्स और उनका स्टाइल पसंद आ रहा है. वहीं महिला के कपड़े और मेकअप की भी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by R I T I S O N I (@ritiiiiii_)

यह भी पढ़ें: Video: एनिवर्सरी पर मां के लिए खरीदा प्राइवेट जेट- वायरल गर्ल ने पूरे इंटरनेट को चौंकाया

कमेंट्स में कर रहे तारीफ

सोशल मीडिया पर वायरल इस डांस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं. लोग महिला के डांस के साथ-साथ उनकी खूबसूरती की भी तारीफ कर रहे हैं. महिला का अदांज सबसे ज्यादा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. कई लड़के तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट और फ्लावॉर के इमोजी का प्रयोग कर रहे हैं. इसके साथ ही लड़कियां महिला से उन्हें भी ऐसा डांस सिखाने के लिए विनती कर रही हैं. वहीं कुछ युजर्स तो महिला से उनके कपड़ों का लिंक भी मांग रहे हैं. दरअसल, वायरल वीडियो में जो महिला ने लाल रंग का एक सुंदर सूट पहना है वह उनके डांस में चार चांद लगा रहा है. जिस वजह से एक अन्य यूजर ने तो महिला से यह तक पूछ लिया कि वह शॉपिंग कहां से करती हैं.

यह भी पढ़ें: Cobra Viral Video : वाह दीदी वाह! घर में घुसा कोबरा तो डिब्बे में कर लिया कैद, देखें वीडियो