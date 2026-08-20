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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTrending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे

Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे

Trending Dance Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ महिला का डांस वीडियो, वीडियो देख लोगों को खुब भा रहे महिला के डांस मूव्स, डांस के साथ अदाओं की भी कर रहे हैं जमकर तारीफ.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 20 Aug 2026 01:58 PM (IST)
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Trending Dance Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते हैं. कभी कोई अजीब सी हरकतें करता हुए वीडियो बनाता है, तो कभी कोई डांस दिखाकर वायरल हो जाना चाहता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल डांस वीडियो में एक महिला गाने पर डांस करते हुए दिखाई दे रही है. महिला का डांस इतना कमाल का है कि लड़के तो इस वीडियो पर दिल हार बैठे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं और महिला के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

महिला की अदाओं ने लूटा दिल

वायरल वीडियो में महिला के डांस के साथ उसकी अदाएं भी काफी भा रही हैं. लोगों का कहना है कि महिला का अंदाज और उसके डांस मूव्स काफी हटके हैं. वहीं महिला का अंदाज देखकर कुछ युजर्स तो उसे शादी के लिए भी प्रपोज करने लगे. लोगों को यह वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. खासकर लोगों को वीडियो में महिला के डांस मूव्स और उनका स्टाइल पसंद आ रहा है. वहीं महिला के कपड़े और मेकअप की भी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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कमेंट्स में कर रहे तारीफ

सोशल मीडिया पर वायरल इस डांस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं. लोग महिला के डांस के साथ-साथ उनकी खूबसूरती की भी तारीफ कर रहे हैं. महिला का अदांज सबसे ज्यादा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. कई लड़के तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट और फ्लावॉर के इमोजी का प्रयोग कर रहे हैं. इसके साथ ही लड़कियां महिला से उन्हें भी ऐसा डांस सिखाने के लिए विनती कर रही हैं. वहीं कुछ युजर्स तो महिला से उनके कपड़ों का लिंक भी मांग रहे हैं. दरअसल, वायरल वीडियो में जो महिला ने लाल रंग का एक सुंदर सूट पहना है वह उनके डांस में चार चांद लगा रहा है. जिस वजह से एक अन्य यूजर ने तो महिला से यह तक पूछ लिया कि वह शॉपिंग कहां से करती हैं. 

यह भी पढ़ें: Cobra Viral Video : वाह दीदी वाह! घर में घुसा कोबरा तो डिब्बे में कर लिया कैद, देखें वीडियो

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 01:58 PM (IST)
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