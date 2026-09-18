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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'डेयर डेविल' से अजीत का फर्स्ट लुक आउट, एक्टर का दिखा बॉसी अंदाज, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म ?

'डेयर डेविल' से अजीत का फर्स्ट लुक आउट, एक्टर का दिखा बॉसी अंदाज, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म ?

अजीत की अपकमिंग फिल्म 'डेयर डेविल' का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है. यहां जान सकते हैं कि ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 02:43 PM (IST)
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गैंगस्टर एक्शन ड्रामा 'गुड बैड अग्ली' के बाद अजित अपनी 64वीं फिल्म के लिए एक बार फिर अधिक रविचंद्रन के साथ काम कर रहे हैं. इस बार ये जोड़ी 'डेयर डेविल' नाम की फिल्म ला रही है. इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस एक्साइटेड हैं. वहीं मेकर्स ने फिल्म से अजीत का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया है. फिल्म की शूटिंग शुरू होने की जानकारी भी दी गई है. 

'डेयर डेविल' से अजित का फर्स्ट लुक आउट
बता दें कि अजित कुमार की अपकमिंग फिल्म 'डेयर डेविल' के मेकर्स ने  गुरुवार को फिल्म से एक्टर का पहला लुक शेयर किया. फर्स्ट लुक पोस्टर में अजित लाल रंग की शानदार लेदर विंगबैक चेयर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. एक्टर व्हाइट कलर के पैंट सूट मे काफी हैंडसम दिख रहे हैं और उन्होंने रेड कलर के शेड वाले सनग्लासेस, मेटल की रिस्टवॉच और ब्रेसलेट पहना हुआ है. अजित के हाथ में डाइस गेम का एक पीस दिखाई दे रहा है.

 

कब रिलीज होगी 'डेयर डेविल'?
123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक 'डेयर डेविल' 2027 की गर्मियों में बड़े पर्दे पर रिलीज हो सकती है. हालांकि फिल्म की रिलीज डेट की ऑफिशियल अनआउंसमेंट अभी नहीं हुई है. वहीं हाल ही में, टीम ने बताया कि फिल्म की शूटिंग 2 नवंबर से शुरू होगी. अगर फिल्म को गर्मियों में रिलीज करने का प्लान है, तो शूटिंग बहुत तेजी से होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें:-'मिर्जापुर द मूवी' ने 14वें दिन भी की धाकड़ कमाई, तोड़े अक्षय और आमिर की फिल्मों के रिकॉर्ड

'डेयर डेविल' के बारे में
बता दें कि 'डेयर डेविल' नाम की यह फिल्म डायरेक्टर अधिक रविचंद्रन के साथ अजित का लगातार दूसरा कोलेबोरेशन है और इसे शालिनी अजित कुमार 'ब्रेव हार्ट्स प्रोडक्शन' के बैनर तले प्रोड्यूस करेंगी. फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया है.

'डेयर डेविल', 'वेदालम', 'विवेगम' और 'विदा मुयारची' के बाद अजित कुमार के साथ अनिरुद्ध रविचंदर का चौथा कोलेबोरेशन होगा. इतने सालों में, कंपोज़र ने एक्टर के लिए कई पॉपुलर एल्बम दिए हैं, जिनमें 'वेदालम' आज भी फैन्स की फेवरेट है.

ये भी पढ़ें:-'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस फ्राइडे OTT पर नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

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Published at : 18 Sep 2026 02:43 PM (IST)
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