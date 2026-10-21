वेंकटेश दग्गुबाती की ‘एके 47’ की नई रिलीज डेट आई सामने, जानें-कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक

तेलुगु की मच अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म ‘आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47’ की नई रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. इस फिल्म को पहले 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, जिसे बाद में टाल दिया गया.

इसके बाद इसकी नई रिलीज डेट 9 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम समय पर पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते ये फिल्म 9 अक्टूबर को भी सिनेमाघरों में नहीं आ सकी. कई बार पोस्टपोन होने के बाद अब इस साउथ फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है.

वेंकटेश दग्गुबाती ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

फिल्म में लीड रोल निभा रहे वेंकटेश दग्गुबाती ने दशहरा के मौके पर अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बताया है कि फिल्म को 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए बताया कि इस फिल्म में उन्होंने करीब 20 साल बाद फिर से त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ काम किया.

उन्होंने लिखा, ‘दो दशक बाद श्रीनू के साथ आना बहुत खास है और हम आपके लिए एक मज़ेदार एंटरटेनर ला रहे हैं जिसमें मज़ा, एक्शन और भी बहुत कुछ है. आप सभी से 30 अक्टूबर को आदर्श कुटुंबम के साथ थिएटर में मिलते हैं! हैप्पी दशहरा’

Coming together with Srinu after two decades is very special, and we’re bringing you a wholesome entertainer with fun, action and a lot more 🤗❤️❤️ See you all in theatres with your #AadarshaKutumbam and friends on October 30th! ❤️ Happy Dussehra ✨ #AK47OnOct30 #VenkateshXTrivikram — Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) October 20, 2026

फिल्म के बारे में

‘आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47’ यानी ‘एके 47’ में वेंकटेश दग्गुबाती लीड रोल में नजर आएंगे, जो चित्तीबाबू का किरदार निभा रहे हैं. वहीं उनके अपोजिट फीमेल लीड के तौर पर ‘केजीएफ’ फेम श्रीनिधि शेट्टी रहेंगी. इन दोनों के अलावा इस फिल्म में नारा रोहित, निवेथा पेथुराज, युविना, राज प्रज्वल, राव रमेश, सत्या, ब्रह्माजी, उदयबीर संधू और वेनेला किशोर भी दिखाई देंगे.

ये हाउस नंबर 47 में रहने वाले एक आम और खुशहाल दिखने वाला मध्यमवर्गीय परिवार की कहानी है. लेकिन अचानक एक घटना होती है और परिवार के सदस्यों के छिपे हुए राज़ सामने आने लगते हैं. धीरे-धीरे परिवार के रिश्तों में दरार आने लगती है. इस फिल्म में फैमिली ड्रामा से लेकर, एक्शन और कॉमेडी तक खूब एंटरटेनमेंट मिलेगा.

वेंकटेश दग्गुबाती की आने वाली फिल्म

‘आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47’ के बाद वेंकटेश 'जनवरी 12 विदुडाला' नामक फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म को अनिल रविपुडी ने डायरेक्ट किया है. 'जनवरी 12 विदुडाला' में वेंकटेश नंदमुरी कल्याण राम के साथ नजर आएंगे. ये फिल्म मकर संक्रांति से 2 दिन पहले 12 जनवरी, 2027 को सिनेमा में रिलीज होगी. इस फिल्म में कीर्ति सुरेश और कृति शेट्टी भी होंगे.