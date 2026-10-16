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साड़ी से लेकर वेस्टर्न ड्रेस तक, श्रीलीला के 10 लुक्स देख फिदा हो जाएंगे आप!
श्रीलीला अपने खूबसूरत लुक्स से लोगों का ध्यान खींचती हैं. साड़ी, लहंगे और अनारकली सूट से लेकर वेस्टर्न ड्रेस, गाउन और जींस-टॉप तक, हर कपड़े में उनका अंदाज अलग और प्यारा लगता है.
श्रीलीला का फैशन हर बार कुछ अलग नजर आता है. कभी वह साड़ी और लहंगे में दिखती हैं, तो कभी, शॉर्ट ड्रेस और गाउन में अपने लुक से सबका ध्यान खींचती हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 09:48 PM (IST)
Tags :Sreeleela
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