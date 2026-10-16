साड़ी से लेकर वेस्टर्न ड्रेस तक, श्रीलीला के 10 लुक्स देख फिदा हो जाएंगे आप!

वेस्टर्न ड्रेस में भी श्रीलीला का अंदाज़ काफी मॉडर्न और स्टाइलिश होता है. ट्रेडिशनल अंदाज़ के साथ साथ उनका यह लुक देखने वाला होता है. उनका वेस्टर्न ऑउटफिट श्रीलीला के पूरे अंदाज़ को ख़ास बना देता है. इस लुक में श्रीलीला की ख़ूबसूरती के साथ-साथ उनका कॉन्फिडेंस भी साफ़ नज़र आता है.