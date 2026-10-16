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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमासाड़ी से लेकर वेस्टर्न ड्रेस तक, श्रीलीला के 10 लुक्स देख फिदा हो जाएंगे आप!

साड़ी से लेकर वेस्टर्न ड्रेस तक, श्रीलीला के 10 लुक्स देख फिदा हो जाएंगे आप!

श्रीलीला अपने खूबसूरत लुक्स से लोगों का ध्यान खींचती हैं. साड़ी, लहंगे और अनारकली सूट से लेकर वेस्टर्न ड्रेस, गाउन और जींस-टॉप तक, हर कपड़े में उनका अंदाज अलग और प्यारा लगता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2026 09:48 PM (IST)
श्रीलीला अपने खूबसूरत लुक्स से लोगों का ध्यान खींचती हैं. साड़ी, लहंगे और अनारकली सूट से लेकर वेस्टर्न ड्रेस, गाउन और जींस-टॉप तक, हर कपड़े में उनका अंदाज अलग और प्यारा लगता है.

श्रीलीला का फैशन हर बार कुछ अलग नजर आता है. कभी वह साड़ी और लहंगे में दिखती हैं, तो कभी, शॉर्ट ड्रेस और गाउन में अपने लुक से सबका ध्यान खींचती हैं.

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साउथ की अभिनेत्री श्रीलीला अपनी एक्टिंग और ख़ूबसूरती के लिए जानी जाती है. वह अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने स्टाइलिश और एलिगेंट लुक से भी लोगों का ध्यान खींचती है.
साउथ की अभिनेत्री श्रीलीला अपनी एक्टिंग और ख़ूबसूरती के लिए जानी जाती है. वह अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने स्टाइलिश और एलिगेंट लुक से भी लोगों का ध्यान खींचती है.
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श्रीलीला का अंदाज़ साड़ी में बहुत खूबसूरत लगता है. साड़ी में उनका लुक बेहद खास लगता है और उनकी तस्वीर में सादगी के साथ स्टाइल का भी अच्छा मेल नजर आता है.
श्रीलीला का अंदाज़ साड़ी में बहुत खूबसूरत लगता है. साड़ी में उनका लुक बेहद खास लगता है और उनकी तस्वीर में सादगी के साथ स्टाइल का भी अच्छा मेल नजर आता है.
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श्रीलीला का लहंगे में अंदाज़ काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव नज़र आता है. इस लुक में श्रीलीला का अंदाज़ काफी अलग दिखाई देता है. लहंगे में श्रीलीला की ख़ूबसूरती और निखर जाती है.
श्रीलीला का लहंगे में अंदाज़ काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव नज़र आता है. इस लुक में श्रीलीला का अंदाज़ काफी अलग दिखाई देता है. लहंगे में श्रीलीला की ख़ूबसूरती और निखर जाती है.
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श्रीलीला अनारकली सूट में भी पूरी टक्कर देती नज़र आती है. अनारकली सूट में श्रीलीला का अंदाज़ काफी सिंपल और एलिगेंट लगता ह. श्रीलीला का सूट स्टाइल करने का अंदाज़ उनके लुक को काफी अलग पहचान देता है.
श्रीलीला अनारकली सूट में भी पूरी टक्कर देती नज़र आती है. अनारकली सूट में श्रीलीला का अंदाज़ काफी सिंपल और एलिगेंट लगता ह. श्रीलीला का सूट स्टाइल करने का अंदाज़ उनके लुक को काफी अलग पहचान देता है.
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वेस्टर्न ड्रेस में भी श्रीलीला का अंदाज़ काफी मॉडर्न और स्टाइलिश होता है. ट्रेडिशनल अंदाज़ के साथ साथ उनका यह लुक देखने वाला होता है. उनका वेस्टर्न ऑउटफिट श्रीलीला के पूरे अंदाज़ को ख़ास बना देता है. इस लुक में श्रीलीला की ख़ूबसूरती के साथ-साथ उनका कॉन्फिडेंस भी साफ़ नज़र आता है.
वेस्टर्न ड्रेस में भी श्रीलीला का अंदाज़ काफी मॉडर्न और स्टाइलिश होता है. ट्रेडिशनल अंदाज़ के साथ साथ उनका यह लुक देखने वाला होता है. उनका वेस्टर्न ऑउटफिट श्रीलीला के पूरे अंदाज़ को ख़ास बना देता है. इस लुक में श्रीलीला की ख़ूबसूरती के साथ-साथ उनका कॉन्फिडेंस भी साफ़ नज़र आता है.
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शरारा सेट में भी श्रीलीला का लुक काफी अट्रैक्टिव नज़र आता है. श्रीलीला का यह लुक उनके बाकी सारे ट्रेडिशनल लुक से थोड़ा अलग दिखाई देता है. शरारा सेट की स्टाइलिंग उनके पूरे लुक को खास बनाती है. इस अंदाज़ में श्रीलीला की खूबसूरती और उनका स्टाइल दोनों साफ नजर आते हैं.
शरारा सेट में भी श्रीलीला का लुक काफी अट्रैक्टिव नज़र आता है. श्रीलीला का यह लुक उनके बाकी सारे ट्रेडिशनल लुक से थोड़ा अलग दिखाई देता है. शरारा सेट की स्टाइलिंग उनके पूरे लुक को खास बनाती है. इस अंदाज़ में श्रीलीला की खूबसूरती और उनका स्टाइल दोनों साफ नजर आते हैं.
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कैजुअल आउटफिट में श्रीलीला का अंदाज काफी सिंपल होने के साथ स्टाइलिश भी नजर आता है. इस लुक में उनकी सिंपल पर्सनैलिटी देखने को मिलती है. उनका यह अंदाज़ बाकी ग्लैमरस और पारंपरिक लुक्स से अलग है. आरामदायक कपड़ों में भी श्रीलीला अपनी खूबसूरती और स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचती हैं.
कैजुअल आउटफिट में श्रीलीला का अंदाज काफी सिंपल होने के साथ स्टाइलिश भी नजर आता है. इस लुक में उनकी सिंपल पर्सनैलिटी देखने को मिलती है. उनका यह अंदाज़ बाकी ग्लैमरस और पारंपरिक लुक्स से अलग है. आरामदायक कपड़ों में भी श्रीलीला अपनी खूबसूरती और स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचती हैं.
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शॉर्ट ड्रेस में श्रीलीला का अंदाज काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश नजर आता है. इस लुक में श्रीलीला का मॉडर्न स्टाइल देखने को मिलता है. वह इस ड्रेस में काफी स्टाइलिश लगती है. श्रीलीला , यह अंदाज उनके बाकी लुक्स से काफी अलग है.
शॉर्ट ड्रेस में श्रीलीला का अंदाज काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश नजर आता है. इस लुक में श्रीलीला का मॉडर्न स्टाइल देखने को मिलता है. वह इस ड्रेस में काफी स्टाइलिश लगती है. श्रीलीला , यह अंदाज उनके बाकी लुक्स से काफी अलग है.
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लॉन्ग गाउन में श्रीलीला बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आती हैं. इस आउटफिट में उनका अंदाज काफी खास दिखाई देता है. गाउन में श्रीलीला की पर्सनैलिटी और ग्लैमरस दोनों देखने को मिलता हैं, जो उनके दूसरे लुक्स से अलग हैं. उनका यह स्टाइल पूरे लुक को खास बनाता है.
लॉन्ग गाउन में श्रीलीला बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आती हैं. इस आउटफिट में उनका अंदाज काफी खास दिखाई देता है. गाउन में श्रीलीला की पर्सनैलिटी और ग्लैमरस दोनों देखने को मिलता हैं, जो उनके दूसरे लुक्स से अलग हैं. उनका यह स्टाइल पूरे लुक को खास बनाता है.
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को-ऑर्ड सेट में भी श्रीलीला का अंदाज काफी ट्रेंडी और अट्रैक्टिव नजर आता है. इस तरह के आउटफिट में उनका स्टाइल काफी अलग दिखाई देता है. उनका यह लुक मॉडर्न फैशन को दिखाता है और उनकी पर्सनैलिटी में एक नया अंदाज जोड़ता है.
को-ऑर्ड सेट में भी श्रीलीला का अंदाज काफी ट्रेंडी और अट्रैक्टिव नजर आता है. इस तरह के आउटफिट में उनका स्टाइल काफी अलग दिखाई देता है. उनका यह लुक मॉडर्न फैशन को दिखाता है और उनकी पर्सनैलिटी में एक नया अंदाज जोड़ता है.
Published at : 16 Oct 2026 09:48 PM (IST)
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