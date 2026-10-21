रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. रिलीज के 6 दिनों में ही मूवी दुनियाभर में 540 करोड़ रूपये से ज्यादा कमा चुकी है. भारत के साथ साथ फिल्म को विदेशों से भी जबरदस्त प्यार मिल रहा है. हालांकि कनाडा के 'यॉर्क सिनेमाज' से फिल्म के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. बुधवार से यहां जेलर 2 की स्क्रीनिंग रोक दी गई है. एग्जिबिटर ने इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया है.

तकनीकी दिक्कतों के कारण बंद हुई स्क्रीनिंग

यॉर्क सिनेमाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बयान जारी करके ये जानकारी दी और इसके पीछे की वजह भी बताई. बयान में लिखा, 'हमे यह जानकारी देते हुए दुख हो रहा है कि बुधवार, 21 अक्टूबर से यॉर्क सिनेमाज में जेलर 2 की स्क्रीनिंग नहीं होगी. जो भी परिस्थिति बनी है वो यॉर्क सिनेमा के कंट्रोल से बाहर है. हमें KDM (की डिलीवरी मैसेज) नॉर्थ अमेरिकी वितरकों, 'श्लोका एंटरटेनमेंट्स' और 'प्रत्यंगिरा सिनेमाज़' द्वारा अवेलेबल कराए जाने थे और इसके लिए प्रोडक्शन कंपनी 'सन पिक्चर्स' से जरूरी अनुमति (ऑथराइजेशन) भी मिलना था, लेकिन वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि हमने सभी भुगतान पूरे कर दिए थे. तकनीकी रूप से फिल्म की स्क्रीनिंग अब संभव नहीं है.'

दर्शकों से मांगी माफी

यॉर्क सिनेमाज ने आगे अपने बयान में दर्शकों से माफी मांगी है. यॉर्क सिनेमाज ने आगे कहा कि हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई. आपको जो भी असुविधा हुई है, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं. आपके द्वारा यॉर्क सिनेमाज को लगातार अपना समर्थन देने और धैर्य दिखाने के लिए आपका धन्यवाद. यॉर्क सिनेमाज़ प्रबंधन.'

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6 दिन में कमा लिए 542 करोड़

15 अक्टूबर को रिलीज हुई जेलर 2 ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 6 दिनों में 289.05 करोड़ रूपये का कलेक्शन किया. मंगलवार को फिल्म की भारत में कमाई 46.80 करोड़ रुपये दर्ज की गई. वहीं दुनियाभर में 6 दिनों में 542.45 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में रजनीकांत के साथ मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु, एस. जे. सूर्या, विद्या बालन, राम्या कृष्णन, योगी बाबू जैसे कलाकार भी हैं. जबकि ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ, मोहनलाल और शिव राजकुमार ने कैमियो किया है.