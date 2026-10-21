Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा542 करोड़ कमा चुकी 'जेलर 2' की कनाडा के थिएटर में बंद हुई स्क्रीनिंग, सामने आई बड़ी वजह

542 करोड़ कमा चुकी 'जेलर 2' की कनाडा के थिएटर में बंद हुई स्क्रीनिंग, सामने आई बड़ी वजह

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही फिल्म की स्क्रीनिंग कनाडा के एक थिएटर में रोक दी गई है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Oct 2026 02:27 PM (IST)
Preferred Sources

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. रिलीज के 6  दिनों में ही मूवी दुनियाभर में 540 करोड़ रूपये से ज्यादा कमा चुकी है. भारत के साथ साथ फिल्म को विदेशों से भी जबरदस्त प्यार मिल रहा है. हालांकि कनाडा के 'यॉर्क सिनेमाज' से फिल्म के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. बुधवार से यहां जेलर 2 की स्क्रीनिंग रोक दी गई है. एग्जिबिटर ने इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया है.

तकनीकी दिक्कतों के कारण बंद हुई स्क्रीनिंग

यॉर्क सिनेमाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक बयान जारी करके ये जानकारी दी और इसके पीछे की वजह भी बताई. बयान में लिखा, 'हमे यह जानकारी देते हुए दुख हो रहा है कि बुधवार, 21 अक्टूबर से यॉर्क सिनेमाज में जेलर 2 की स्क्रीनिंग नहीं होगी. जो भी परिस्थिति बनी है वो यॉर्क सिनेमा के कंट्रोल से बाहर है. हमें KDM (की डिलीवरी मैसेज) नॉर्थ अमेरिकी वितरकों, 'श्लोका एंटरटेनमेंट्स' और 'प्रत्यंगिरा सिनेमाज़' द्वारा अवेलेबल कराए जाने थे और इसके लिए प्रोडक्शन कंपनी 'सन पिक्चर्स' से जरूरी अनुमति (ऑथराइजेशन) भी मिलना था, लेकिन वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि हमने सभी भुगतान पूरे कर दिए थे. तकनीकी रूप से फिल्म की स्क्रीनिंग अब संभव नहीं है.'

दर्शकों से मांगी माफी

यॉर्क सिनेमाज ने आगे अपने बयान में दर्शकों से माफी मांगी है. यॉर्क सिनेमाज ने आगे कहा कि हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई. आपको जो भी असुविधा हुई है, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं. आपके द्वारा यॉर्क सिनेमाज को लगातार अपना समर्थन देने और धैर्य दिखाने के लिए आपका धन्यवाद. यॉर्क सिनेमाज़ प्रबंधन.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by York Cinemas (@york_cinemas)

6 दिन में कमा लिए 542 करोड़

15 अक्टूबर को रिलीज हुई जेलर 2 ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 6 दिनों में 289.05 करोड़ रूपये का कलेक्शन किया. मंगलवार को फिल्म की भारत में कमाई 46.80 करोड़ रुपये दर्ज की गई. वहीं दुनियाभर में 6 दिनों में 542.45 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में रजनीकांत के साथ मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु, एस. जे. सूर्या, विद्या बालन, राम्या कृष्णन, योगी बाबू जैसे कलाकार भी हैं. जबकि ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ, मोहनलाल और शिव राजकुमार ने कैमियो किया है. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Jailer 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
वेंकटेश दग्गुबाती की ‘एके 47’ की नई रिलीज डेट आई सामने, जानें-कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
वेंकटेश दग्गुबाती की ‘एके 47’ की नई रिलीज डेट आई सामने, जानें-कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office: दशहरे पर 'जेलर 2' ने उड़ाया गर्दा, 'दृश्यम 3' की भी लगी लॉटरी, जानें- 'प्रहार'-'नई नवेली' का हाल
दशहरे पर 'जेलर 2' ने उड़ाया गर्दा, 'दृश्यम 3' की भी लगी लॉटरी, जानें- 'प्रहार'-'नई नवेली' का हाल
साउथ सिनेमा
Dussehra BO Live Updates: दशहरा पर 'जेलर 2' की धूम, 'प्रहार'-'नई नवेली' पर भारी पड़ रही 'दृश्यम 3' कैसा है हाल?
LIVE: दशहरा पर 'जेलर 2' की धूम, जानें- 'प्रहार'-'नई नवेली' और 'दृश्यम 3' का कैसा है हाल?
साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' को दशहरा की छुट्टी का मिला फायदा, बंपर हुआ कलेक्शन, 2 बड़े रिकॉर्ड भी किए नाम
'जेलर 2' को दशहरा की छुट्टी का मिला फायदा, बंपर हुआ कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दुर्गा विसर्जन को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान- 'केवल सनातन धर्म के...'
दुर्गा विसर्जन को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान- 'केवल सनातन धर्म के...'
महाराष्ट्र
फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'
फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'
इंडिया
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
बॉलीवुड
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
इंडिया
जयशंकर की कूटनीति से अमेरिका के सामने आया 26/11 का सच, रूबियो को सुनाई ताज हमले की कहानी
जयशंकर की कूटनीति से अमेरिका के सामने आया 26/11 का सच, रूबियो को सुनाई ताज हमले की कहानी
बिहार
कटिहार: दुर्गा पूजा पर कार्यक्रम में पप्पू यादव को आया चक्कर, लोगों ने ऐसे संभाला
कटिहार: दुर्गा पूजा पर कार्यक्रम में पप्पू यादव को आया चक्कर, लोगों ने ऐसे संभाला
टेक्नोलॉजी
हर साल इतने मोबाइल और टैब हो रहे खराब, लगातार आ रहीं शिकायतें
हर साल इतने मोबाइल और टैब हो रहे खराब, लगातार आ रहीं शिकायतें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget