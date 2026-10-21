दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता

उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है. सीएम योगी ने फील्ड ड्यूटी में मोटरसाइकिल भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता, बढ़ाने का ऐलान किया है. सीएम ने कहा कि फील्ड ड्यूटी में तैनात उपनिरीक्षक और निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों के मोटरसाइकिल भत्ते को ₹700 से बढ़ाकर ₹1,000 प्रतिमाह होगी.

इसके साथ ही सीएम ने वर्दी भत्ते के तहत पीपीएस संवर्ग के अधिकारियों का भत्ता ₹6,400 से बढ़ाकर ₹15,000 किए जाने का ऐलान किया. इसके अलावा सीएम ने फील्ड ड्यूटी में तैनात आरक्षियों और मुख्य आरक्षियों का भत्ता भी ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रतिमाह करने की घोषणा की.

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'कुछ ऋण ऐसे जिन्हें कभी नहीं चुकाया जा सकता'

पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ ऋण ऐसे होते हैं, जिन्हें चुकाया नही जा सकता, शहीदों के प्रति राष्ट्र का ऋण भी ऐसा ही है. योगी ने कहा कि आज हम उन वीर पुलिस जवानों को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा, समाज की शांति,नागरिकों की रक्षा करते हुए, अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके बलिदान को स्मरण करते हुए मन श्रद्धा व सम्मान से भर उठता है. उनके साहस पर मस्तक गर्व से ऊंचा होता है और उनके प्रति कृतज्ञता हमे अपने दायित्वों का बोध भी कराती है. सीएम योगी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की महानता, इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने इतिहास और मूल्यों और उन लोगो के योगदान को कितना सम्मान देती है, जिनके त्याग से उनका वर्तमान सुरक्षित और भविष्य संभव हुआ है.

पहले अपराधी पर हाथ डालने से पहले सोचते थे एसपी-थानेदार- सीएम योगी

पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि याद करिये, एक दौर वह भी था, जब पुलिस का एक थानेदार या एसपी भी किसी अपराधी पर हाथ डालने से पहले सोचता था. मुख्यमंत्री ने कहा "क्योंकि अपराधी को छूते ही, सत्ता के गलियारों से फोन आने लगते थे. अगले ही कुछ घण्टो में अपराधी की बजाय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी. पुलिस अपराधियों को पकड़ने के पहले हुक्मरानों के पालतू पशुओं को खोजने के लिए जंगलों में दौड़ने पर विवश थी.

पहले जंग लगी रायफल लेकर फिरते थे हमारे जवान- सीएम योगी

थानों में सीलन भरी बैरके थीं, तपती खपरैल छतें थीं और पीएसी कम्पनियों को ताला लगाकर बंद करने का षड्यंत्र भी सत्ता के गलियारों में रचा जा रहा था. अपराधी पुलिस की खुली जीप में बैठकर खुल्लमखुल्ला ऑटोमेटिक हथियार लहराते थे और हमारे बहादुर जवान जंग लगी रायफल लेकर अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिरते थे. अपराधियों का ऐसा सामानांतर राज था कि, कानून केवल तमाशबीन बनकर रह गया था.

सीएम योगी ने कहा कि जो लोग पुलिस कार्रवाई, एनकाउंटर पर,जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़ा करते हैं, ये वही लोग हैं जो दुर्दांत माफिया,आतंकियों की मौत पर छाती पीटते हैं, उनकी कब्रों पर जाकर मातम मनाते हैं. जब इन्ही माफियाओं के गोलियों से हमारा कोई निर्दोष जवान शहीद होता है तो ये सभी लोग,उन अनाथ बच्चों के आंसू पोछने के लिए इनके पास संवेदना नही होती है. थानों की कुर्सी पर भले ही सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर बैठता था, लेकिन फैसला कहीं और से आता था.

2012 से 2017 तक यूपी 815 दंगे हुए- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2012 से 2017 तक बीच 815 दंगे उत्तरप्रदेश में हुए. हर दंगा किसी गरीब की दुकान, किसी मजदूर की दिहाड़ी और बच्चे की पढ़ाई जलाकर जाता था. मथुरा का जवाहरबाग कांड रहा हो,जब कब्जा करने वाले को सत्ता संरक्षण मिला,और उत्तरप्रदेश पुलिस अधीक्षक मुकुल द्विवेदी, और थानाध्यक्ष संतोष यादव को प्राण गंवाना पड़ा.

पुलिस के हाथों की राजनीतिक बेड़ी को तोड़कर फेंका- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि हमने 2017 में आते ही, पुलिस के हाथों की राजनीतिक बेड़ी को तोड़कर फेंका. हमने उस समय उत्तरप्रदेश पुलिस से एक ही बात कही कि गरीब, पीड़ित, व्यापारी, बहन,बेटी के सम्मान की सुरक्षा करें, लेकिन समाज में आतंक फैलाने वाले किसी अपराधी, माफिया,दंगाई के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रहनी चाहिए.

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