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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर की 'रामायण' का इंग्लिश वर्जन होगा छोटा? जानें- भारत में कितने घंटे लंबी होगी फिल्म

रणबीर कपूर की 'रामायण' का इंग्लिश वर्जन होगा छोटा? जानें- भारत में कितने घंटे लंबी होगी फिल्म

रणबीर कपूर स्टारर रामायण का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इन सबके बीच खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म का इंग्लिश वर्जन इसके हिंदी वर्जन से छोटा होगा.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 02:28 PM (IST)
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नितेश तिवारी की मच अवेटेड 'रामायण' को दो पार्ट में बनाया जा रहा है. मेकर्स इसे बड़े स्केल पर दुनिया भर में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म इंग्लिश वर्जन  ओरिजिनल हिंदी वर्जन के मुकाबले छोटा होगा. चलिए यहां जानते हैं रामायण के हिंदी और इंग्लिश वर्जन कितने लंबे होंगे.

हिंदी वर्जन से कितना छोटा होगा रामायण का इंग्लिश वर्जन?
बता दें कि 'वैरायटी इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक  रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर रामायण पार्ट 1 का इंग्लिश वर्जन इसके हिंदी वर्जन से लगभग 30 मिनट छोटा हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, फ़िल्म में 'कोई गाना नहीं होगा' और इंटरनेशनल दर्शकों के हिसाब से कुछ अन्य सीन भी 'छोटे' किए जाएंगेय दो अलग-अलग वर्जन बनाने का यह फैसला इंटरनेशनल दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर लिया गया है.

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क्यों इंग्लिश वर्जन को छोटा रखा गया है?
रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने बताया, "जहां भारतीय दर्शक तीन घंटे से ज्यादा लंबी फ़िल्मों और गानों के आदी हैं, वहीं ग्लोबल दर्शकों के मामले में ऐसा नहीं है, इसीलिए प्रोड्यूसर्स ने यह फ़ैसला लिया है." हालांकि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गाने ज़रूरी नहीं माने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं में डब किए गए वर्जन में हंस जिमर और एआर रहमान का म्यूजिक और स्कोर अहम भूमिका निभाएंगे.


रणबीर कपूर की 'रामायण' का इंग्लिश वर्जन होगा छोटा? जानें- भारत में कितने घंटे लंबी होगी फिल्म

कितना हो सकता है रामायण का रन टाइम?
बता दें कि फिल्म का फाइन रन टाइम का अभी पता नहीं चला है, लेकिन अमेरिका में रामायण के प्रमोशन के दौरान, रणबीर कपूर (जो भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं) ने बताया था कि दो-पार्ट वाली इस सागा में लगभग छह घंटे के शानदार विज़ुअल्स और एक्शन होंगे, साथ ही इसमें परिवार, कर्तव्य, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत जैसे सब्जेक्ट को भी दिखाया जाएगा.  इसके बाद रूमर्स फैल गए कि फिल्म का रनटाइम लगभग 3 घंटे का हो सकता है.

इंटरनेशनल मार्केट में कब रिलीज होगी रामायण?
इसे पहले 6 नवंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब खबर है कि यह इंटरनेशनल मार्केट में एक दिन पहले, यानी 5 नवंबर को रिलीज होगी और 4 नवंबर को इसके प्रीव्यू शो होंगे. इससे फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बढ़त मिलेगी, जहाँ इसका मुकाबला जापानी फिल्म 'गॉडजिला माइनस जिरो' और हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म 'द कैट इन द हैट' से होगा.

भारत में कब रिलीज होगी रामायण?
वहीं भारत में रामायण का पहला पार्ट इस दिवाली के मौके पर यानी 8 नवंबर को रिलीज होगा. वहीं, फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली 2027 में रिलीज किए जाने की संभावना है.

ये भी पढ़ें:-'मिर्जापुर द मूवी' ने 14वें दिन भी की धाकड़ कमाई, तोड़े अक्षय और आमिर की फिल्मों के रिकॉर्ड

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Published at : 18 Sep 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ramayana
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