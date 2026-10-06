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कौन हैं अपेक्षा पोरवाल? पेजेंट विनर और कथक डांसर 'जेलर 2' में धमाल मचाने को हैं तैयार
सुपरस्टार रजनीकांत की 'जेलर 2' जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. फिल्म में अपेक्षा पोरवाल दमदार एक्शन सीन्स करती दिखेंगी. ट्रेलर रिलूीज होते ही उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है.
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को लेकर इंटरनेट पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर में नजर आई एक्ट्रेस अपेक्षा पोरवाल ने सबका ध्यान खींच लिया हैं. अपने एक्शन से भरपूर सीन्स को लेकर वो सोशल मीडिया पर छा गई हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 07:50 PM (IST)
Tags :Jailer 2
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