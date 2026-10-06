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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाकौन हैं अपेक्षा पोरवाल? पेजेंट विनर और कथक डांसर 'जेलर 2' में धमाल मचाने को हैं तैयार

कौन हैं अपेक्षा पोरवाल? पेजेंट विनर और कथक डांसर 'जेलर 2' में धमाल मचाने को हैं तैयार

सुपरस्टार रजनीकांत की 'जेलर 2' जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. फिल्म में अपेक्षा पोरवाल दमदार एक्शन सीन्स करती दिखेंगी. ट्रेलर रिलूीज होते ही उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 06 Oct 2026 07:50 PM (IST)
सुपरस्टार रजनीकांत की 'जेलर 2' जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. फिल्म में अपेक्षा पोरवाल दमदार एक्शन सीन्स करती दिखेंगी. ट्रेलर रिलूीज होते ही उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है.

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को लेकर इंटरनेट पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर में नजर आई एक्ट्रेस अपेक्षा पोरवाल ने सबका ध्यान खींच लिया हैं. अपने एक्शन से भरपूर सीन्स को लेकर वो सोशल मीडिया पर छा गई हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन हैं.

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अपेक्षा पोरवाल 'जेलर 2' के ट्रेलर में एक्शन करती हुई नजर आई. स्क्रीन पर उनका कॉन्फिडेंट अंदाज और मूव्स ने लोगों का ध्यान खींच लिया है.
अपेक्षा पोरवाल 'जेलर 2' के ट्रेलर में एक्शन करती हुई नजर आई. स्क्रीन पर उनका कॉन्फिडेंट अंदाज और मूव्स ने लोगों का ध्यान खींच लिया है.
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अपेक्षा पोरवाल ने 2020 में आशीष आर. शुक्ला की डायरेक्ट की हुई सीरीज 'अनदेखी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
अपेक्षा पोरवाल ने 2020 में आशीष आर. शुक्ला की डायरेक्ट की हुई सीरीज 'अनदेखी' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
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एक्टिंग करने से पहले, उन्होंने मुंबई के जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो में मेथड एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और नौ महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया.
एक्टिंग करने से पहले, उन्होंने मुंबई के जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो में मेथड एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और नौ महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया.
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इसके अलावा अपेक्षा 'दिल बेकरार', 'सॉल्ट सिटी' और 'हनीमून फोटोग्राफर' जैसी सीरीज में नजर आ चुकी हैं.
इसके अलावा अपेक्षा 'दिल बेकरार', 'सॉल्ट सिटी' और 'हनीमून फोटोग्राफर' जैसी सीरीज में नजर आ चुकी हैं.
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अपेक्षा पोरवाल ने किकबॉक्सिंग और ननचकू जैसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है.
अपेक्षा पोरवाल ने किकबॉक्सिंग और ननचकू जैसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है.
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एक्टिंग के अलावा, अपेक्षा पोरवाल ने 'मिस इंडिया दिल्ली 2015' का खिताब जीता और 'मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल 2009' भी बनीं. इसके बाद वे 'मिस दिवा 2017' में सेकंड रनर-अप रहीं.
एक्टिंग के अलावा, अपेक्षा पोरवाल ने 'मिस इंडिया दिल्ली 2015' का खिताब जीता और 'मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल 2009' भी बनीं. इसके बाद वे 'मिस दिवा 2017' में सेकंड रनर-अप रहीं.
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उन्होंने कथक में ट्रेनिंग भी ली है. अब फिल्म जेलर 2 में वो दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं ये फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को रिलीज़ होगी.
उन्होंने कथक में ट्रेनिंग भी ली है. अब फिल्म जेलर 2 में वो दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं ये फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को रिलीज़ होगी.
Published at : 06 Oct 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Jailer 2

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