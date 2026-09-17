गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस फ्राइडे OTT पर नई फिल्मों-सीरीज का मेला, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस फ्राइडे OTT पर नई फिल्मों-सीरीज का मेला, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

Friday OTT Release 18th September: इस फ्राइडे ओटीटी पर कई नई फिल्मों और सीरीज का महामेला लगने वाला है. यानी वीकेंड पर घर बैठे एंटरटेन होने के लिए आपके पास कई बढ़िया ऑप्शन होंगे.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Sep 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

हर ओटीटी लवर्स को फ्राइडे का इंतजार रहता है. दरअसल शुक्रवार को थिएटर ही नहीं बल्कि डिजिटिल प्लेटफॉर्म पर भी नई फिल्मों और सीरीज का मेला लगता है. इस बार भी फ्राइडे यानी 18 सितंबर को साउथ से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड की अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज आ रही हैं.

यानी वीकेंड की वॉचलिस्ट तो काफी दिलचस्प होने वाली है. ऐसे में अगर आप थिएटर की भीड़-भाड़ से बचकर घर पर आराम से एंटरटेन होना चाहता है तो फ्राइडे की ये नई ओटीटी लाइनअप जरूर यहां चेक करें.

लस्ट स्टोरीज 3
नेटफ्लिक्स की पॉपुलर एंथोलॉजी 'लस्ट स्टोरीज़ 3' के साथ वापसी कर रही है. इस फिल्म में चार अलग-अलग कहानियां देखने को मिलेगी. जो रिश्ते, इंटीमेशी और प्यार की उलझन से भरी होंगी. इस एंथोलॉजी का निर्देशन विक्रम आदित्य मोटवाने, शकुन बत्रा, विशाल भारद्वाज और किरण राव ने किया है. फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा, राधिका आप्टे, अदिति राव हैदरी, सिद्धार्थ, राधिका मदान, विजय वर्मा, अभिषेक बान नजर आएंगे. इसे नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर, शुक्रवार से स्ट्रीम कर सकते हैं.


लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस फ्राइडे OTT पर नई फिल्मों-सीरीज का मेला, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

इरुमुडी
रवि तेजा और प्रिया भवानी शंकर की एक्शन ड्रामा फिल्म 'इरुमुडी' 18 सितंबर, 2026 को यानी शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. शिवा निर्वाण के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में साई कुमार और बेबी नक्षत्र भी हैं. सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद, यह एक्शन एंटरटेनर फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल होगी.


लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस फ्राइडे OTT पर नई फिल्मों-सीरीज का मेला, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

'बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट'
बचपन की दो सबसे अच्छी सहेलियों, माया और अंजलि की कहानी पर आधारित एक कॉमेडी फ़िल्म है। इन किरदारों को मैत्रेयी रामकृष्णन और प्रियंका केडिया ने निभाया है. कहानी इन दोनों के यूसीएलए की कॉम्पिटिटिव बॉलीवुड-फ़्यूजन डांस टीम में शामिल होने के सफर पर बेस्ड बै. उनका सपना यूएस नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंचना है, लेकिन कॉम्पिटिशन का दबाव उनकी दोस्ती पर असर डालने लगता है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर से स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

थुडक्कम
मलयालम फिल्म 'थुडक्कम' इस शुक्रवार को यानी 18 सितंबर को जियो हॉट स्टार पर रिलीज हो रही है. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म से मोहनलाल की बेटी विस्मया मोहनलाल ने एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया है. जूड एंथनी जोसेफ के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में विस्मया के साथ आशीष जो एंथनी, साई कुमार और मनोज के. जयन भी हैं.  मोहनलाल भी इसमें एक स्पेशल कैमियो रोल में नजर आएंगे.


लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस फ्राइडे OTT पर नई फिल्मों-सीरीज का मेला, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

यू प्लस मी अगेन्सट दी वर्ल्ड
अगर वीकेंड पर आपको रोमांस के साथ थोड़ा सस्पेंस पसंद है, तो यू प्लस मी अगेन्सट दी वर्ल्ड में ये दोनों चीज़ें मिलेंगी प्राइम वीडियो की ये सीरीज़ एम्मा ग्रीन की बेस्ट-सेलिंग ट्रिलॉजी पर बेस्ड है. इसमें अल्मा की कहानी है, जो एक उभरती हुई फिल्ममेकर है और उसने अपने अमीर परिवार से अपनी महत्वाकांक्षाओं को छिपाकर रखा है. इसे भी 18 सितंबर, शुक्रवार से प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-‘हनुमान अंश’ ने 41वें दिन रचा इतिहास, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के हुई पार, अक्षय की फिल्म का तोड़ा रिकॉर्ड

द स्कैंडल
'द स्कैंडल' दर्शकों को जोसियन राजवंश के दौर की एक ऐसी रोमांटिक कहानी में ले जाती है, जो आकर्षण, रहस्यों और चालबाज़ियों से भरी है. फ्रांसीसी नॉवेल 'लेस लियासन्स डेंजरस' से इंस्पायर इस के-ड्रामा में सोन ये-जिन ने 'लेडी चो' और जी चांग-वूक ने 'चो वॉन' का किरदार निभाया है. इसे नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.


लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस फ्राइडे OTT पर नई फिल्मों-सीरीज का मेला, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

ये भी पढ़ें:-PM Modi Birthday Live: अक्षय कुमार से कंगना रनौत तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी

और पढ़ें
Published at : 17 Sep 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Friday OTT Release
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
IMDb पर 8.5+ रेटिंग, दिमाग हिला देंगी OTT पर मौजूद ये 4 साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज
IMDb पर 8.5+ रेटिंग, दिमाग हिला देंगी OTT पर मौजूद ये 4 साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर सजेगा हंसी का त्योहार, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 5' का हुआ ऐलान, जानें- कब से देख सकेंगे?
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 5' का हुआ ऐलान, जानें- कब और कहां देख सकेंगे
ओटीटी
2000 से ऊपर पर MDR का असर, क्या महंगा हो जाएगा OTT सब्सक्रिप्शन? जान लीजिए पूरा गणित
UPI पर लगेगा चार्ज, क्या अब OTT सब्सक्रिप्शन भी होगा महंगा? जानें
ओटीटी
चिरंजीवी की 'विश्वंभरा' की OTT डील हुई पक्की, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
चिरंजीवी की 'विश्वंभरा' की OTT डील हुई पक्की, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
Advertisement

वीडियोज

PM Modi 76th Birthday | Breaking: 25 साल का कीर्तिमान... बीजेपी का अभिमान! | BJP | Amit Shah
Houthis Attack on Saudi Arabia: हूती विद्रहियों ने देसी मिसाइल से मार गिराया F15, सऊदी को बड़ा झटका!
PM Modi 76th Birthday | Breaking: PM मोदी के जन्मदिन पर देशभर में जश्न का माहौल | BJP | Amit Shah
Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
बिहार
PM मोदी के जन्मदिन पर पप्पू यादव ने शेयर किया ये VIDEO, '...विवश हूं'
PM मोदी के जन्मदिन पर पप्पू यादव ने शेयर किया ये VIDEO, '...विवश हूं'
इंडिया
PM मोदी ने जन्मदिन पर महिलाओं के खाते में डाले 3 हजार रुपए, दिया बर्थडे गिफ्ट
PM मोदी ने जन्मदिन पर महिलाओं के खाते में डाले 3 हजार रुपए, दिया बर्थडे गिफ्ट
साउथ सिनेमा
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' दादा साहेब फाल्के सम्मान मिलते ही बोले अनंत नाग
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' बोले अनंत नाग
क्रिकेट
IND-AFG तीसरे टी20 से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, स्टेडियम में एंट्री और पार्किंग का जानें प्लान
IND-AFG तीसरे टी20 से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, स्टेडियम में एंट्री और पार्किंग का जानें प्लान
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ऑटो
Roxx जैसे फीचर्स के साथ जल्द नई Thar मारेगी एंट्री, जानें क्या होगा नया?
Roxx जैसे फीचर्स के साथ जल्द नई Thar मारेगी एंट्री, जानें क्या होगा नया?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget