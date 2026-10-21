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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरश्मिका को शादी के लिए एक साल तक करवाया इंतजार, विजय देवरकोंडा हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- रेड फ्लैग

रश्मिका को शादी के लिए एक साल तक करवाया इंतजार, विजय देवरकोंडा हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- रेड फ्लैग

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शो 'कॉफी विद करण' में आने वाले हैं. शो का प्रोमो सामने आया है, इसमें विजय बोल रहे हैं कि रश्मिका ने उन्हें 100 बार प्रपोज किया था. इसके बाद से विजय ट्रोल हो रहे हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Oct 2026 03:22 PM (IST)
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रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद से ही पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हैं. कपल को अब करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण 9' में देखा जाएगा. शो से जुड़ा प्रोमो रिलीज हो चुका है. इसके बाद से विजय देवरकोंडा ट्रोल हो रहे हैं. 

दरअसल, प्रोमो में विजय ने कहा था कि रश्मिका मंदाना ने उन्हें 100 बार प्रपोज किया था. तब जाकर उन्होंने शादी के लिए हां कहा था. फिर करण ने रश्मिका से पूछा कि क्या ये सच है तो रश्मिका ने कहा कि सालभर तक उन्होंने विजय से शादी के लिए पूछा था. इसके बाद से विजय ट्रोल हो रहे हैं. यूजर्स बोल रहे हैं कि विजय ने रश्मिका को इंसल्ट किया. वहीं कुछ लोगों ने विजय को रेड फ्लैग कहा.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा- रश्मिका विजय से 100 टाइम ज्यादा फेमस है. ऊपर से विजय को लग रहा है कि उसने रश्मिका पर फेवर किया है शादी करके. विजय रेड फॉरेस्ट बन रहा है.  वहीं एक यूजर ने लिखा- मैंने ऐसी ही सेम चीज शुभांकर मिश्रा वाले पॉडकास्ट में भी नोटिस की थी. रश्मिका बहुत कवर कर रही थी. शायद रश्मिका विजय से ज्यादा प्यार करती हैं.

वहीं एक यूजर ने लिखा- इनडायरेक्टली रश्मिका ने विजय से शादी के लिए भीख मांगी. लोगों को आपको बिना फोर्स किए चूज करना चाहिए. तभी कोई रिश्ता चलता है.


रश्मिका को शादी के लिए एक साल तक करवाया इंतजार, विजय देवरकोंडा हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- रेड फ्लैग


रश्मिका को शादी के लिए एक साल तक करवाया इंतजार, विजय देवरकोंडा हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- रेड फ्लैग


रश्मिका को शादी के लिए एक साल तक करवाया इंतजार, विजय देवरकोंडा हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- रेड फ्लैग

रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी 2026 को हुई थी. उनकी शादी उदयपुर में हुई थी. इस शादी में क्लोज फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स शामिल हुए थे. शादी की फोटोज काफी चर्चा में रहीं. रश्मिका और विजय की जोड़ी को फैंस पसंद करते हैं. 

दोनों ने गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड जैसी फिल्में की हैं. अब वो फिल्म 'रणबाली' में नजर आ रहे हैं. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं. रश्मिका और विजय की एक्टिंग को सराहा जा रहा है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 21 Oct 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
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