रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद से ही पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हैं. कपल को अब करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण 9' में देखा जाएगा. शो से जुड़ा प्रोमो रिलीज हो चुका है. इसके बाद से विजय देवरकोंडा ट्रोल हो रहे हैं.

दरअसल, प्रोमो में विजय ने कहा था कि रश्मिका मंदाना ने उन्हें 100 बार प्रपोज किया था. तब जाकर उन्होंने शादी के लिए हां कहा था. फिर करण ने रश्मिका से पूछा कि क्या ये सच है तो रश्मिका ने कहा कि सालभर तक उन्होंने विजय से शादी के लिए पूछा था. इसके बाद से विजय ट्रोल हो रहे हैं. यूजर्स बोल रहे हैं कि विजय ने रश्मिका को इंसल्ट किया. वहीं कुछ लोगों ने विजय को रेड फ्लैग कहा.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा- रश्मिका विजय से 100 टाइम ज्यादा फेमस है. ऊपर से विजय को लग रहा है कि उसने रश्मिका पर फेवर किया है शादी करके. विजय रेड फॉरेस्ट बन रहा है. वहीं एक यूजर ने लिखा- मैंने ऐसी ही सेम चीज शुभांकर मिश्रा वाले पॉडकास्ट में भी नोटिस की थी. रश्मिका बहुत कवर कर रही थी. शायद रश्मिका विजय से ज्यादा प्यार करती हैं.

वहीं एक यूजर ने लिखा- इनडायरेक्टली रश्मिका ने विजय से शादी के लिए भीख मांगी. लोगों को आपको बिना फोर्स किए चूज करना चाहिए. तभी कोई रिश्ता चलता है.













रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी 2026 को हुई थी. उनकी शादी उदयपुर में हुई थी. इस शादी में क्लोज फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स शामिल हुए थे. शादी की फोटोज काफी चर्चा में रहीं. रश्मिका और विजय की जोड़ी को फैंस पसंद करते हैं.

दोनों ने गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड जैसी फिल्में की हैं. अब वो फिल्म 'रणबाली' में नजर आ रहे हैं. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं. रश्मिका और विजय की एक्टिंग को सराहा जा रहा है.