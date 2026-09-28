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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाजंगल थीम, थ्री टियर केक, नयनतारा ने सेलिब्रेट किया ट्विंस बेटों का बर्थडे, सामने आईं Inside तस्वीरें

जंगल थीम, थ्री टियर केक, नयनतारा ने सेलिब्रेट किया ट्विंस बेटों का बर्थडे, सामने आईं Inside तस्वीरें

नयनतारा और विग्नेश शिवन ने अपने जुड़वां बेटों उयिर और उलग का चौथा बर्थडे बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. बच्चों के बर्थडे के लिए कपल ने जंगल थीम चुनी, जिसकी खूबसूरत झलक अब सामने आई है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 28 Sep 2026 10:39 AM (IST)
नयनतारा और विग्नेश शिवन ने अपने जुड़वां बेटों उयिर और उलग का चौथा बर्थडे बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. बच्चों के बर्थडे के लिए कपल ने जंगल थीम चुनी, जिसकी खूबसूरत झलक अब सामने आई है.

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा और उनके पति, डायरेक्टर विग्नेश शिवन के जुड़वां बच्चें उयिर और उलग चार साल को हो गए हैं. कपल ने हाल ही में बच्चों का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया. कपल ने सेलिब्रेश की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.

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एक्ट्रेस नयनतारा और विग्नेश ने अपने बेटों उयिर और उलग की बर्थडे पार्टी की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
एक्ट्रेस नयनतारा और विग्नेश ने अपने बेटों उयिर और उलग की बर्थडे पार्टी की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
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पहली तस्वीर में दोनों अपने बच्चों के साथ पोज देते और उन्हें प्यार से गले लगाते नजर आ रहे हैं. सामने कई सारे केक रखे हुए हैं.
पहली तस्वीर में दोनों अपने बच्चों के साथ पोज देते और उन्हें प्यार से गले लगाते नजर आ रहे हैं. सामने कई सारे केक रखे हुए हैं.
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जबकि पीछे का पूरा सेटअप हरे-भरे पौधों, पेड़ों और जंगल थीम वाली सजावट से सजा हुआ है.
जबकि पीछे का पूरा सेटअप हरे-भरे पौधों, पेड़ों और जंगल थीम वाली सजावट से सजा हुआ है.
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इस खास मौके पर नयनतारा साड़ी में बेहद खूबसूरत लगी रही है. इस फोटो में वो अपने बेचे संग पोज दे रही हैं
इस खास मौके पर नयनतारा साड़ी में बेहद खूबसूरत लगी रही है. इस फोटो में वो अपने बेचे संग पोज दे रही हैं
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तस्वीरों में बर्थडे पार्टी की खूबसूरत सजावट भी देखने को मिल रही है. हरे पेड़-पौधों और जंगल थीम के बीच उयिर और उलग का बर्थडे सेलिब्रेशन काफी खास नजर आ रहा है.
तस्वीरों में बर्थडे पार्टी की खूबसूरत सजावट भी देखने को मिल रही है. हरे पेड़-पौधों और जंगल थीम के बीच उयिर और उलग का बर्थडे सेलिब्रेशन काफी खास नजर आ रहा है.
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पार्टी की एक और तस्वीर में ब्लैक पैंथर थीम वाला केक नजर आया. इसके अलावा एवेंजर्स थीम वाले केक की भी झलक देखने को मिली.
पार्टी की एक और तस्वीर में ब्लैक पैंथर थीम वाला केक नजर आया. इसके अलावा एवेंजर्स थीम वाले केक की भी झलक देखने को मिली.
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बता दें, नयनतारा और विग्नेश शिवन ने साल 2022 में शादी की थी. कपल के दो बच्चें हैं.
बता दें, नयनतारा और विग्नेश शिवन ने साल 2022 में शादी की थी. कपल के दो बच्चें हैं.
Published at : 28 Sep 2026 10:39 AM (IST)
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Nayanthara

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