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जंगल थीम, थ्री टियर केक, नयनतारा ने सेलिब्रेट किया ट्विंस बेटों का बर्थडे, सामने आईं Inside तस्वीरें
नयनतारा और विग्नेश शिवन ने अपने जुड़वां बेटों उयिर और उलग का चौथा बर्थडे बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. बच्चों के बर्थडे के लिए कपल ने जंगल थीम चुनी, जिसकी खूबसूरत झलक अब सामने आई है.
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा और उनके पति, डायरेक्टर विग्नेश शिवन के जुड़वां बच्चें उयिर और उलग चार साल को हो गए हैं. कपल ने हाल ही में बच्चों का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया. कपल ने सेलिब्रेश की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 10:39 AM (IST)
Tags :Nayanthara
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